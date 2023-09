Technisch detail Red Bull Racing RB19 Foto door: Naamloos

Terwijl de Red Bull-monteur de onderkant van de RB19 controleert, worden we getrakteerd op een blik op de vloerhekken aan de andere kant van de auto, die laten zien hoe gedraaid ze zijn langs hun verticale as en hoe ze samenwerken met de kromming van de vloer.

Alpine A523 technisch detail Foto door: Naamloos

Nog een blik op de vloerhekken, deze keer op de Alpine A523 en meer van beneden gezien. Het is duidelijk te zien dat er verschillen zijn in de aanpak in vergelijking met Red Bull.

Technisch detail van Williams FW45 Foto door: Giorgio Piola

De achterkant van de Williams FW45 met een achtervleugel met relatief weinig downforce, maar met een grote flap aan de bovenkant voor meer DRS-effect.

Aston Martin AMR23 technische details Foto door: Giorgio Piola

Aston Martin heeft een druppelvormige behuizing bevestigd aan het onderste deel van de achtervleugel, waarin zich sensoren bevinden die informatie verzamelen over hoeveel de stijl buigt onder belasting. Dit is gedaan vanwege de nieuwe beperkingen uit TD018.

Aston Martin AMR23 technisch detail Foto door: Giorgio Piola

Een achteraanzicht van de Aston Martin AMR23 toont niet alleen de eerder genoemde behuizing die op de achtervleugel is gemonteerd, maar laat ook zien dat het team opnieuw de winglet onder de crashstructuur heeft verwijderd nadat er problemen waren geweest met de achterste krik tijdens de pitstoptraining. Let ook op de vorm van de onderste rand van de winglet van het achterste remkanaal.

Technische details McLaren MCL60 Foto door: Giorgio Piola

De McLaren MCL60 wordt klaargemaakt voor actie, waarbij we een blik kunnen werpen op de installatie van de krachtbron en de achterwielophanging. De achtervleugelranden zijn afgedekt zodat ze niet beschadigd raken tijdens het transport.

Technisch detail van Williams FW45 Foto door: Giorgio Piola

We worden ook getrakteerd op een Williams FW45 zonder motorkap terwijl hij wordt klaargemaakt voor actie. Zo kunnen we zien hoeveel ruimte er is gevonden onder de radiatorinstallatie in de sidepods. Ook is de demper te zien die wordt gebruikt om het gat tussen het chassis en de tea-tray te overbruggen.

Williams FW45 voorvleugel Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Williams heeft opnieuw twee voorvleugels met verschillende specificaties, met een bredere beweegbare flap aan Alex Albons kant van de garage (rechts).

Mercedes F1 W14 voorvleugels Foto door: Giorgio Piola

Mercedes maakt zijn voorvleugels klaar buiten de garage voorafgaand aan de vrije training.

Mercedes W14 technisch detail Foto door: Naamloos

Mercedes lijkt in Japan over een aantal specificaties van de voorvleugel te beschikken. De bovenste flap heeft een andere vorm in het centrale deel en er is een gurney gemonteerd op de flap linksvoor.

Ferrari SF-23 technisch detail Foto door: Naamloos

De Ferrari SF-23 klaar voor actie, met een voorvleugel die opvallend genoeg een gurney heeft over de spanwijdte van de achterrand van de bovenste flap.