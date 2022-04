F1 Tech: Het mysterieuze licht onder de Mercedes-bolide verklaard

Om de eerste wilde geruchten maar direct de kop in te drukken: nee, het is geen lampje om de auto er stoerder uit te laten zien zoals in Pimp my Ride. Het gaat hier namelijk om een sensor, en het speelt een belangrijke rol in de zoektocht van Mercedes naar de oplossing voor het porpoising-probleem.

Mercedes kampt al vanaf het eerste moment met een hevig stuiterende W13. Ondanks verwoede pogingen is dit effect, porpoising genaamd, nog niet verholpen. Het team wil eerst dit gehobbel verhelpen voordat er updates geïntroduceerd worden. Het heeft immers weinig zin om iets nieuws op de wagen te zetten zonder dat je weet of het werkt, of misschien zelfs wel een negatieve invloed heeft op porpoising. Zonde van de tijd en het geld, zeker onder het huidige budgetplafond. Men is ervan overtuigd dat er een flinke stap gemaakt kan worden zodat porpoising verholpen is. Dan komt de W13 automatisch in een beter window qua afstelling, kan de rijhoogte verlaagd worden en neemt de snelheid toe. Dat is ook de reden dat de nieuwe low downforce achtervleugel, die al op de plank ligt, nog niet gebruikt wordt.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Het probleem is dat Mercedes vooralsnog de vinger nog niet op de zere plek heeft weten te leggen. Het is gewoonweg niet duidelijk welke factoren bijdragen aan het gestuiter. Dat bleek wel weer tijdens het raceweekend in Albert Park. Welke verandering aan de afstelling ook werd doorgevoerd, niets leek een significante invloed te hebben op het grotere probleem.

In de races lijkt porpoising minder hevig. Om de oorzaak te achterhalen plaatste Mercedes het gehele weekend een optische rijhoogtesensor onder de bolide van Lewis Hamilton. Deze sensor, die licht geeft wanneer hij ingeschakeld is, meet de rijhoogte en de baan van de wagen ten opzichte van het asfalt. Dit kan waardevolle informatie opleveren over wat er precies gebeurt op rechte stukken en in bochten.

Dergelijke sensoren worden regelmatig gebruikt in de Formule 1, maar zijn normaliter enkel in vrije trainingen bevestigd. Zo’n sensor weegt namelijk tussen de een en twee kilogram. Hoe zwaarder de auto, hoe langzamer de rondetijd. Maar aangezien Mercedes weinig te verliezen heeft, koos men ervoor om de sensor ook in de kwalificatie en de race onder de W13 te plakken. De informatie die het oplevert, kan waardevoller zijn dan het tijdverlies door extra ballast.

Deze lichtsensor was niet de enige manier om data te verzamelen. In een aantal runs in de vrije training werd een tweede sensor aan de rand van de vloer bevestigd.

Mercedes W13 met een sensor op de rand van de vloer Foto: Mark Sutton / Motorsport Images