Lewis Hamilton was absoluut niet te spreken over de W14, waarmee de Brit vorig jaar in de Formule 1 racete. De achterkant was te instabiel en ook de zitpositie in de cockpit voldeed niet aan zijn wensen. Tijdens de eerste races van 2023 onthulde de zevenvoudig wereldkampioen zijn problemen: "Ik weet niet of mensen het weten, maar we zitten dichter bij de voorwielen dan alle andere coureurs. Onze cockpit zit te dicht op de voorkant. Als je rijdt, heb je het gevoel dat je bovenop de voorwielen zit en dat is als je in de auto zit een van de slechtste dingen om te ervaren."

Volgens Hamilton wordt onderschat hoeveel impact de positie van de cockpit heeft. "Dat verandert het gedrag van de auto en hoe je de bewegingen waarneemt", legde de 39-jarige coureur uit. "Het maakt het moeilijker om te voorspellen hoe de auto zich gedraagt in vergelijking met wanneer je verder naar achteren zit. Het is iets waar ik echt moeite mee heb."

Als onderdeel van een reeks veranderingen die Mercedes heeft doorgevoerd, wijzen de eerste beelden erop dat het team heeft geluisterd naar de klachten van Hamilton. Zowel de recordkampioen als zijn teamgenoot George Russell zit komend seizoen een stukje verder naar achteren in de auto.

Mercedes W14 en Mercedes W15 vergelijking

Hoewel Hamilton de positionering in de cockpit van de W14 niet prettig vond, was technisch directeur James Allison van mening dat de klachten eerder een symptoom waren van de zwakke punten van de auto. De Brit zag aan het einde van het vorige seizoen vooral de instabiliteit als een probleem. "Hamilton zegt dat het probleem de zitpositie is, maar George heeft het nooit over zijn zitpositie. Hij beschrijft wel precies dezelfde problemen aan de auto," zei de ervaren technicus. "Als we die [instabiliteit] goed zouden kunnen oplossen, zal Lewis zijn zitpositie nog steeds niet prettig vinden. De zitpositie is niet de oorzaak van het grote wegliggingsprobleem."

Allison zag dat de achterkant de zwakste plek was en denkt dat alleen de cockpit verplaatsen weinig impact ging hebben. "Mogelijk zou hij - als hij precies zit waar hij wil - iets preciezer kunnen sturen. Maar het gaat erom dat de instabiliteit verdwijnt, niet dat hij zijn zitpositie beter wordt", legde de technisch directeur uit. "Onze focus lag op het verminderen van het probleem en ik zou zeggen dat de Austin-upgrade in dat opzicht een kleine stap voorwaarts was. Met een beetje geluk brengt de auto [2024] nog veel meer."

2023 Mercedes W14 en 2024 Mercedes W15 rijderspositie vergelijking Foto door: Giorgio Piola

Zoals beelden van de W15-shakedown van vorige week laten zien, is de cockpit maar liefst honderd millimeter naar achteren geplaatst. Het chassis, de brandstoftank en de versnellingsbak moesten allemaal opnieuw worden ontworpen om deze verandering mogelijk te maken en daarbij wilde Mercedes dolgraag de maximale wielbasisafmetingen te behouden. Daarin is de formatie uit Brackley op basis van de beelden geslaagd.

Door een grote verandering aan het concept van de auto is het mogelijk om de cockpit naar achteren te plaatsen. Na de Grand Prix van Monaco is het downwash-concept overgenomen en werd er van het 'zeropod'-concept afgestapt. Met 'zeropod' moesten er diepe uitsparingen in het chassis komen. De radiatoren om de auto te koelen werden namelijk meer naar het midden van de auto geplaatst en met de uitsparingen werd daar ruimte voor gecreëerd. Met het downwash-concept is dat niet meer nodig. Dit heeft ook tot gevolg dat het team de brandstoftank breder kan maken, waardoor deze over de lengte korter wordt en daardoor meer ruimte biedt voor de cockpit.

Door het 'zeropod' moest Mercedes ook een andere Side Impact Structure gebruiken dan de concurrentie. Het bovenste gedeelte van de SIS werd vorig jaar verder naar voren geplaatst dan bij de rest van het veld en dat bracht de nodige ontwerpuitdagingen met zich mee. Door de overstap op downwash is het mogelijk om de SIS in de hoofdstructuur van de sidepod te verwerken, waardoor nu alle teams op eenzelfde manier de SIS verwerkt hebben.

Verder is het team overgestapt op push-rod achterwielophanging. Deze is nu op de W15 geplaatst en naast de nieuwe versnellingsbak aangebracht. De W14 had deze mogelijkheid niet. Al deze updates hebben allemaal het doel om met het nieuwe strijdwapen weer vooraan mee te doen.