Een van de meest interessante aspecten aan de snelheid van Ferrari, is dat de Italianen dit jaar nog geen significante upgrade hebben meegenomen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een groot updatepakket, wat tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola geïntroduceerd moet worden. De veranderingen die tot op heden zijn doorgevoerd, zijn slechts minimaal.

In Japan was er een kleine verandering aan de achterwielophanging. De fairing van de bovenste wishbone werd lichtjes aangepast (gemarkeerd in geel, inzet). Ferrari heeft, net als meer teams, bij de bovenste draagarm gekozen voor een multi-link opstelling. Dit biedt wat meer aerodynamische mogelijkheden om de lucht beter naar achteren te sturen. Ook de koelopening van de achterremmen kan eenvoudiger aangepast worden aan de vereisten van het circuit.

Ferrari SF-24 achtervleugel Foto door: Giorgio Piola

Een fascinerend aspect van de eerste races van het jaar van Ferrari is dat het topteam de specificatie van de achtervleugel nog geen enkele keer gewijzigd heeft, ook al vroegen de verschillende circuits om heel andere downforceniveaus. De enige verandering die we tot op heden hebben gezien, is dat de Scuderia naar Saudi-Arabië en Japan oude opties meenam. In beide gevallen ging het om vleugels uit 2023, in plaats van een specifiek voor 2024 ontwikkeld model. Deze vleugels waren vooral bedoeld voor de voorraad, om in noodgevallen op terug te kunnen vallen. Uiteindelijk bleken ze niet nodig en keerden ze ongebruikt terug naar het magazijn in Maranello.

Ferrari SF-24 beam wing vergelijking Foto door: Uncredited

Ferrari paste per raceweekend enkel de beam wing aan, passend bij de karakteristieken van de diverse circuits. Voor de banen waar veel downforce vereist was (Bahrein en Japan) koos het team voor de dubbele beam wing. In Saudi-Arabië en Australië zat een enkele beam wing op de wagens van Charles Leclerc en Carlos Sainz, al was er in Melbourne wel een extra vinnetje aan de steunen van de achtervleugel bevestigd.

Alle ogen zijn nu gericht op het grote pakket in Imola en de stap die dat gaat opleveren.