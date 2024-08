Aan de ene kant zorgden de aanpassingen van Williams in de trainingen en kwalificatie voor optimisme. Alexander Albon bracht het team namelijk direct terug in Q3. Teambaas James Vowles was blij en legde na de kwalificatie uit: "We bevinden ons in een situatie waarin die update goede resultaten oplevert. In een erg krap middenveld zijn we in staat om de auto terug te brengen naar die plek in Q2. Dat werd ook weerspiegeld door een lange run op vrijdag, die ook goed was. De auto was beter dan een groot deel van het middenveld en we in de lange run waren dicht bij de tijden van Ferrari. Dat is heel anders dan aan het begin van het seizoen."

Alles stortte echter in op zaterdagavond op Zandvoort. De FIA ontdekte dat Williams door een fout in de eigen metingen met een nieuwe vloer had gereden die buiten de reglementen viel. Hoewel het onopgehelderde probleem dat de vloer te breed had gemaakt eenvoudig te verhelpen was en de upgrades met een paar subtiele wijzigingen in de race werden uitgevoerd, betekende het feit dat beide auto's achteraan het veld moesten starten (mede dankzij de crash van Logan Sargeant in de derde training). Het zorgde ook ervoor dat het weekend er al snel op zat.

Hoewel de frustraties groot waren door de gemiste kans op punten, kan het team niet wachten om op Monza te zien hoe het ervoor staat. De veelbelovende resultaten in Zandvoort geven de burger namelijk moed bij Williams en de hoop is dat die stijgende lijn wordt doorgetrokken naar de volgende races. Het pakket is in feite gericht op verbeteringen in twee vlakken: aerodynamische efficiëntie en gewichtsbesparing.

Williams-vloeren vergeleken. Rechts de nieuwe, links de oude.

De meest in het oog springende verandering bij Williams is de verandering in het ontwerp van de sidepod. Tot Zandvoort maakte het team gebruik van een onderbeet bij de inlet, dit is nu veranderd naar een overbeet. Het idee komt van de concurrentie, want bijna elk team rijdt ondertussen met dit ontwerp. Een belangrijk voordeel van de overbeet is dat het meer aerodynamische vrijheden creëert, terwijl de koeling op niveau blijft. Wat wel opvalt, is dat de inlets bij de overbeet nog altijd groter zijn dan bij de meeste andere teams.

De verandering in de sidepod heeft ook geresulteerd in een minder agressieve bovenste geul, terwijl er ook een veel grotere undercut is. De undercut loopt naar via de flank van de sidepod naar achter. Daar is ook het een en ander veranderd. De curtain line die daar loopt, is agressiever geprofileerd. Op het eerste oog valt het niet op, want de vorm is nagenoeg hetzelfde, maar dieper ingezoomd op de details zijn de veranderingen zichtbaar.

De rand van de vloer zijn ook iets aangepast, net als het vleugeltje bij de vloer. De meest zichtbare verandering is te zien bij het oplopende deel van de randvleugel. Deze zijn scherper omhoog gezet dan voorheen het geval was.

Williams FW46 airbox detail Foto door: Naamloos

Een andere opvallende verandering is de nieuwe roll hoop aan boord van de FW46. De nieuwe versie is geïntroduceerd om gewicht te besparen, want het team kampt het hele seizoen al met een te zware auto. Dat dit onderdeel veranderd is, is vooral te zien door de andere vorm van de airbox. Naast de gewichtsbesparing is ook de aerodynamica door het nieuwe onderdeel naar een volgend niveau getild.

Technisch directeur Pat Fry legde de updates uit. "De aerodynamische vorm is met wat kleine details veranderd, vooral rond de shrouds en de leidingen richting de centrale radiator. Dat is vooral gericht op het verliezen van gewicht van de auto", aldus de topman. "Hij is redelijk wat lichter en dat is goed, maar we hebben nog steeds een beetje overgewicht. Later dit jaar komen er nog een paar updates, waardoor we hopelijk onder de gewichtslimiet komen."