F1 Tech: Hoe Ferrari de vloer aanpast voor de GP van Japan

Ferrari had in eerste instantie andere plannen met de vloer die op Paul Ricard voor het eerst getoond werd. De plannen moesten echter aangepast worden na de uitvaardiging van het technisch directief tijdens de Belgische GP. Ferrari moest achterhalen of de vloer met de nieuwe richtlijn nog altijd beter was dan het oude exemplaar.

De vloer is voor de Japanse Grand Prix weer aangepast, maar volgt nog altijd dezelfde route qua ontwikkeling. Er zijn veranderingen aangebracht aan de algehele vorm, maar ook aan de (niet zichtbare) onderzijde van de vloer en het metalen stangetje waarmee extra stevigheid gecreëerd wordt.

Voorheen werd het bewuste metalen stangetje zover mogelijk naar de zijkant van de vloer geplaatst, maar deze is nu ingekort en geplaatst op de verhoogde sectie van de vloer. Dat zorgt voor meer speelruimte met het stuk vloer voor de achterband, waardoor het team flexibeler is qua mogelijkheden in de zoektocht naar aerodynamisch voordeel.

Aan de voorkant van de vloer zijn aanpassingen doorgevoerd aan de uiterste zijkant met een grotere uitsnede dan voorheen (te zien bij de groene stippellijn, de inzet laat de oude specificatie zien ter vergelijking). Het gaat om een subtiele aanpassing, maar het lijkt erop dat ook de afmetingen van meerdere onderdelen in dit gebied van de auto zijn aangepast om het algehele pakket te verbeteren.

Ferrari F1-75 floor fence comparison Photo by: Uncredited

Deze veranderingen hebben vanzelfsprekend impact op de luchtstroming en verminderen eventuele problemen met de rijhoogte waar teams sinds de technische richtlijn van België last van hebben.

Het belangrijkste is echter dat het de luchtstroom aan de onderkant van de auto aanpast. Het spijtige is dat de doorgevoerde veranderingen voor de buitenwereld niet zichtbaar zijn omdat ze aan de onderkant van de auto zitten. Het is echter aannemelijk dat Ferrari de ontwikkelingsroute volgt die we recent bij andere teams gezien hebben, dus met de ‘schaatsijzer’-oplossing die Red Bull en Alpine ook gebruiken.

Andere teams hebben aan de onderkant van de vloer randen toegevoegd die lijken op de schaatsijzers. Zij zien daarin winst in de aerodynamische mogelijkheden die de vloer biedt, het maakt de tunnels en de diffuser die aan de onderkant van de vloer zitten nóg belangrijker.