Tech: Ferrari introduceert nieuwe vloer tijdens GP van Frankrijk

Bij de gebruikelijke ronde van fotografen door de pitstraat was donderdag te zien dat de Ferrari van Charles Leclerc, triomfator in Oostenrijk, is voorzien van een aangepaste vloer. Bij het opbouwen van de auto's is duidelijk geworden dat de Monegask vrijdag met deze noviteit zal rijden.

Een pitbox verderop was op de auto van Carlos Sainz nog de bekende Ferrari-vloer van de voorbije weken te zien. Het duidt erop dat de Spanjaard in de eerste vrije training nog gewoon met het oude ontwerp zal rijden. Deze keuze geeft Ferrari de gelegenheid om meteen twee vergelijkingen op hetzelfde moment uit te voeren. Niet alleen kan de praktijktest van de nieuwe vleugel naast de CFD- en windtunnel-data worden gelegd, deze aanpak biedt ook de gelegenheid om beide vleugels op exact hetzelfde circuit en onder exact dezelfde omstandigheden te vergelijken.

Een blik op de foto's leert dat de ingangen voor de Venturi-tunnels zijn aangepast. Zo is er een meer rigide scheiding tussen de buitenkant en de binnenkant van de tunnelingang gekomen, waarbij de bovenkant nu vele malen steiler wegloopt naar boven dan in het vorige ontwerp. Het is goed te zien aan het meer vloeiende geheel in de cirkel op de foto bovenaan dit artikel. In die cirkel is de oude vloer te zien, terwijl het nieuwe ontwerp op de rest van de foto zichtbaar is. Bij de rode pijlen is het verschil tussen beide ontwerpen duidelijk te herkennen.

De aangepaste lay-out heeft logischerwijs invloed op de luchtstroom, zowel bij de bovenste als onderste delen van de tunnel. Daarbij moet opgemerkt dat verdere aanpassingen aan de onderkant van de vloer waarschijnlijk zijn, al zijn die niet zichtbaar op de foto's van donderdag. De aangepaste tunnelingangen hebben echter invloed op de luchtstroom onder de vloer, waardoor ingrepen daar niet meer dan logisch zouden zijn.

Het is overigens niet bekend of Ferrari al twee van de nieuwe vloerontwerpen mee heeft naar Le Castellet of slechts één. Doordat teams worstelen onder het budgetplafond is het dit jaar vaker regel dan uitzondering dat teams eerst met één exemplaar naar het circuit komen. Pas als het aantoonbaar werkt in de praktijk, komen teams vaak met een exemplaar voor de 'tweede' coureur. Ferrari koos ook voor deze aanpak toen de 'low-drag achtervleugel' werd geïntroduceerd in Canada, die overigens een schot in de roos bleek. Leclerc kreeg de nieuwe vleugel in Montreal op zijn auto, terwijl Sainz het nog met een ouder exemplaar moest doen in zijn gevecht met Max Verstappen.

Ferrari F1-75 achtervleugel vergelijking Canada Photo by: Giorgio Piola

Teambaas Mattia Binotto heeft inmiddels ook laten weten die low-drag achtervleugel als een belangrijk ingrediënt voor het recente succes te zien. Het verschil op rechte stukken tussen Red Bull en Ferrari is volgens hem nagenoeg tenietgedaan met de vondst. "Door die nieuwe achtervleugel hebben we het gat in topsnelheid enorm kunnen verkleinen", sprak de teambaas. "Ik denk nog steeds wel dat Red Bull een klein voordeel heeft op dat vlak, maar het is haast te verwaarlozen."