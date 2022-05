Elk team heeft haar eigen benadering om binnen de grenzen van het toelaatbare zo optimaal mogelijk te presteren. Ondertussen worden de concepten van de rivalen uitgebreid bekeken en geanalyseerd, om zo tot een optimale oplossing te komen. En nu porpoising voor zoveel hoofdbrekens zorgt en de aerodynamica van de vloer hierin een doorslaggevende rol speelt, is er sinds Imola ophef over een concept dat Red Bull Racing aan de onderkant van de RB18 gebruikt. De vloer van de bolide beschikt namelijk over een metalen strip met gaten erin - in de paddock al gekscherend ‘het schaatsijzer’ genoemd. Deze bevindt zich in de achterste hoek van de vloer en lijkt heel wat voordelen met zich mee te brengen.

Red Bull Racing RB18 vloer detail Foto: Giorgio Piola

De meest logische verklaring is dat de metalen strip de buiging onder druk van de vloer vermindert, waardoor porpoising niet al bij lage snelheden optreedt. Dit wordt op twee manieren bereikt: ten eerste omdat er op een directe wijze stijfheid wordt toegevoegd aan de vloer, maar ten tweede doordat de strip dient als een soort skid. De vloer stopt namelijk met doorbuigen als de strip het asfalt raakt. Daarom is het element ook gemaakt van metaal en niet van carbon, want metaal slijt minder snel.

Veel van de concurrenten van Red Bull hebben noodgedwongen metalen stangen aan de bovenzijde van de vloer bevestigd om te voorkomen dat de vloer te veel gaat flapperen. Red Bull heeft dat niet, wat erop duidt dat het team uit Milton Keynes de zaak aardig onder controle heeft. Dat wil niet zeggen dat de ontwerpers op een zeker moment niet toch ook met zo’n extra verbinding tussen de vloer en de motorkap komen, maar het is duidelijk dat de huidige opzet zo’n element niet nodig heeft om de gewenste prestaties neer te zetten.

Door de invoeging van zo’n verstevigingsstang kan het gewicht van de vloer - en daarmee de gehele wagen - verlaagd worden. Er is namelijk minder materiaal nodig om de vloer niet te ver te laten doorbuigen.

Ferrari F1-75 voorzien van een verstevigende vloerstang Foto: Giorgio Piola

Terug naar het schaatsijzer van Red Bull: de toevoeging heeft ook aerodynamische voordelen. Doordat de strip richting het einde afbuigt, ontstaat er een werveling. De strip is ook voorzien van een aantal gaten over de gehele lengte, wat aerodynamisch gezien zeer nuttig kan zijn voor de luchtstromingen.

Ook Ferrari kijkt goed naar Red Bull Racing: F1 Tech: Ferrari test Red Bull-vondst tegen porpoising in Pirelli-test

Op de foto van de Red Bull-vloer krijgen we ook direct een mooi beeld van andere slimmigheden aan de onderzijde. Zo beschikt de uitsnede aan de zijkant over een metalen rand. Daardoor vermindert de flexibiliteit van de vloer. Ook de vorm van de middenromp van de vloer is interessant. De uitstulping loopt niet alleen fors uit naar buiten, ook zit er op de verbinding met de diffuser aan de achterkant een opvallende Z-vorm. Dit concept doet eerder denken aan een ontwerp uit de bootindustrie dan uit de vliegtuigindustrie waar F1 vaak mee in verband gebracht wordt.

Ferrari heeft voor een heel andere aanpak gekozen, met een veel subtielere romp.

Ferrari F1-75 onderkant