F1 Tech: De vleugels van Red Bull in Hongarije

De bezorgdheid kwam door de ontwerprichting die Red Bull Racing met de nieuwe F1-regelgeving is ingeslagen. Met als gevolg dat Max Verstappen en Sergio Perez dit jaar vaker bovenin de lijstjes met topsnelheden te vinden zijn vergeleken met de Red Bull-coureurs in voorgaande seizoenen. Om toch goed beslagen ten ijs te komen bij de Hongaarse afspraak, introduceerde Red Bull op het krappe en bochtige Budapest een nieuwe vormgeving van de zogenaamde beam wing aan de achterkant van de bolide. Dit in combinatie met meer downforce bij de achtervleugel.

De nieuwe vormgeving is een meer conventionele oplossing als je kijkt naar de regelgeving, met twee in serie gemonteerde elementen; de een boven de ander. Net als bij de andere teams bevat het ontwerp elementen met een middenstuk waar meer druk op komt en een taps toelopende buitenste punt.

Daarvoor was Red Bull tegen deze trend ingegaan. Eerder werd gekozen voor een gestapeld arrangement. Toen het nodig was om de neerwaartse kracht en luchtweerstand op circuits met hogere snelheden te verminderen, liet Red Bull het bovenste van de twee beam wing-elementen vallen. Dit was onder meer te zien tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan (zie hieronder).

Red Bull Racing RB18 beam wing vergelijking Foto: Giorgio Piola

Alpine, dat met zijn A522 richting de overall aerodynamische lay-out van de RB18 is gegaan, introduceerde een andere versie van de gestapelde beam wing in Baku. Net als Red Bull hebben de Fransen verschillende uitrustingsniveaus. Zo werd een iets hogere downforce-variant in Canada gebruikt. Alpine koos er in Hongarije, net als Red Bull, voor om over te schakelen naar een conventionele beam wing hoewel er verdere ontwikkelingen gaande waren. Het team besloot om het buitenste gedeelte van de elementen te trimmen, om zo een ​​deel van de weerstand te verminderen die anders zou kunnen worden gegenereerd door de oudere specificatie. De oude uitvoering was gebruikt in Imola, Miami, Barcelona en Monaco.

Alpine A522 beam wing vergelijking Foto: Giorgio Piola