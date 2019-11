De grootste nachtmerrie van elk Formule 1-team: data kwijtraken

Tot grote opluchting van iedereen op de ontwerpafdeling bleek er een backup te zijn van alle data. De schade bleef zo beperkt tot de tijd die werd verloren met het terugzetten van alle gegevens, tijd die op dat moment niet in de ontwikkeling van de auto kon worden gestoken. Een grotere ramp was echter afgewend. De hedendaagse Formule 1 draait volledig om data dus een permanent verlies hiervan zou een enorme tegenslag zijn geweest. Voor Williams was na dit incident wel meteen duidelijk: de data moesten beter worden beschermd en in geval van nood moesten de verloren gegevens sneller kunnen worden teruggeplaatst.

Sinds 2018 vertrouwt Williams hiervoor volledig op Acronis, een Singaporees bedrijf dat gespecialiseerd is in dataprotectie en dataherstel. Deze snel groeiende onderneming stapte in 2016 in de Formule 1 als partner van Toro Rosso en werkt momenteel behalve met Williams ook samen met Racing Point. Aan Acronis de taak om de data van deze teams veilig te houden. Mocht er om wat voor reden dan ook toch iets misgaan, dan zorgt Acronis er met haar razendsnelle backup-oplossing voor dat de organisatie er nauwelijks wat van merkt.

In hoeverre andere teams in het verleden het slachtoffer zijn geworden van ransomware-aanvallen of andere vormen van cybercriminaliteit, daarover is weinig bekend. Teams treden niet graag naar buiten met dergelijke informatie, ze geven dan immers toe dat zij de beveiliging van hun IT-systemen niet op orde hadden. En dat nodigt hackers mogelijk uit om te kijken of er nog steeds kwetsbaarheden in de beveiliging te vinden zijn. Gezien het feit dat Acronis zijn aanwezigheid in de Formule 1 in korte tijd heeft weten uit te breiden naar meerdere teams, toont in elk geval aan dat cybersecurity inmiddels wel op kaart staat in de paddock.

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer ondervond aan den lijve hoe belangrijk het is om backups te maken van je data. “Net als iedereen heb ik heel veel foto’s op mijn telefoon staan”, vertelde hij eerder dit jaar aan Motorsport.com. “Ik liet mijn telefoon een keer per ongeluk vallen, waarna er een kleine barst onderaan het scherm zat. In eerste instantie dacht ik er niet zoveel van, omdat het maar een kleine beschadiging was. Maar op een bepaald moment ging het scherm willekeurig cijfers invoeren wanneer ik mijn pincode moest invullen. En als je dat bij een iPhone te vaak doet, dan wordt alles geblokkeerd. Voor altijd.” Szafnauer had geen backup van zijn gegevens in de cloud staan. “Ik verloor daardoor vier à vijf jaar aan foto’s. Ik ben daarmee dus ook ongeveer vier jaar aan foto’s van mijn kinderen kwijt.” Foto’s van dierbare momenten verliezen is ontzettend pijnlijk, maar heeft verder geen grote gevolgen. Als teams data kwijtraken heeft dat echter serieuze consequenties. Niet alleen op technisch, en daarmee sportief vlak, maar ook op financieel niveau, doordat de eindpositie in het kampioenschap bepalend is voor hoeveel geld een team krijgt uit de inkomsten van de Formule 1.

Het is echter nogal wat data die beveiligd moet worden. En het volume neemt alleen maar toe, jaarlijks met meer dan vijftig procent. Szafnauer: “Je wil niet weten hoeveel data we hebben opgeslagen. Ik ken de precieze getallen niet. Maar elk onderdeel dat je ontwerpt, brengt erg veel data met zich mee. Ook de analyses die je doet van alle elementen en CFD-runs leveren bergen aan data op. Al die data moeten worden opgeslagen zodat je erbij kunt als je aan de auto voor volgend jaar begint. Als bijvoorbeeld de regels voor de wielen iets veranderen, dan kun je het ontwerp van dit jaar erbij halen en kijken waar je het wiel nog iets stijver en lichter kunt maken, op basis van hetgeen je dit seizoen hebt geleerd. Als je dat niet kunt doen doordat de betreffende data corrupt zijn geraakt of niet meer vindbaar zijn, dan gaat er veel kennis verloren.” En dit is waar partner Acronis in beeld komt. Szafnauer: “Zij slaan de data voor ons op en zorgen ervoor dat we de gegevens snel kunnen terughalen en de bestanden niet corrupt raken. Voor het ontwerpen en verder ontwikkelen van de auto is dit heel belangrijk.”

Vóór de samenwerking met Acronis ging er soms wel iets mis in de Racing Point-fabriek in Silverstone, waardoor het werk aan de auto compleet stil kwam te liggen. En stilstand betekent achteruitgang, helemaal in de wereld van de Formule 1. “We hebben in het verleden wel problemen gehad met de servers, waardoor we niet bij data konden. Dan kunnen de ontwerpers dus niet verder met hun werk. En we hebben nogal wat ontwerpers rondlopen, dus je wil niet dat dat gebeurt”, aldus Szafnauer. “De problemen waren altijd van korte duur. We hadden alles vaak binnen een dag weer draaiende. Maar je verliest er nog steeds een werkdag mee en als je concurrenten die dag gewoon doorwerken, dan sta je er na zo’n probleem dus slechter voor ten opzichte van je rivalen.” Szafnauer weet zo snel niet een specifiek moment te noemen waarop Acronis de dag redde. “Het punt is namelijk dat ze dat elke dag doen, door ervoor te zorgen dat je data veilig, vindbaar en bruikbaar blijven. Als we op dat vlak problemen zouden hebben, zouden we het als team veel minder doen.”

Een Formule 1-auto zit vol met sensoren die het team waardevolle data verschaffen.

Een blik in de Williams-garage maakt duidelijk dat data ook op het circuit een cruciale rol spelen. Overal in de pitbox staan laptops, waarop engineers de data kunnen raadplegen die van de auto wordt gehaald. Elke wagen is voorzien van honderden sensoren die tijdens een weekend honderden gigabytes aan data genereren. Die data gebruiken de engineers om vast te stellen of updates voor de auto de gewenste extra performance opleveren, te kijken welke afstellingen het beste werken voor de kwalificatie en race, en de prestaties van de verschillende bandencompounds te analyseren, wat van groot belang is voor de racestrategie.

Motorsport.com kreeg bij de Amerikaanse Grand Prix een kijkje achter de schermen bij Williams. Wanneer je vanuit de paddock de garage ingaat, door het smalle gangetje richting de auto’s loopt en voor de wagens linksaf slaat, kom je bij de workshop. Op het moment dat wij daar waren werd er door monteurs druk gewerkt aan de vloer van één van de auto’s en een voorvleugel. Loop je nog een stukje verder, dan kom je bij de plek waar de engineers werken. In totaal staan er twaalf werkstations in twee rijen van zes opgesteld, met elk twee beeldschermen die om ruimte te besparen boven elkaar zijn geplaatst. In de hoek staat een ‘mobile data center’ die alle gegevens naar de fabriek streamt. Vanuit Australië, de meest verre race op de kalender, zijn de bestanden al in drie milliseconden in de fabriek in Grove, waar nog veel meer engineers aan het werk zijn om alle data te verwerken en analyseren.

Volgens Al Peasland, Head of Technical and Innovation Partnerships bij Williams Racing, is de IT-infrastructuur inmiddels dusdanig goed dat de snelheid waarmee data van de Formule 1-auto gedownload en verzonden kan worden naar de fabriek niet langer de 'bottleneck' is. “Het gaat er nu vooral om dat je de sensoren zo goed mogelijk inzet, zodat je engineers er het meeste uit kunnen halen”, aldus Peasland. “De kwaliteit van de data die je verzamelt, bepaalt de kwaliteit van de beslissingen die je neemt.” Volgens Peasland zijn er sinds de start van de samenwerking met Acronis bij zijn weten geen grote data-incidenten meer geweest. “Dat is ook het mooie aan deze partnership. Als alles goed gaat, valt er niets te melden.”

Voor Racing Point geldt hetzelfde verhaal. Szafnauer: “We werken nu een paar jaar met Acronis samen. Ze zijn een ontzettend belangrijke partner van ons, maar wel één waarvan we steeds vergeten dat ze er zijn. Tot het een keer verkeerd gaat. Dan realiseren we ons weer hoe belangrijk het werk is dat Acronis voor ons doet. Want de Formule 1 is zo’n datagedreven sport dat als we niet bij de data kunnen zodra we die nodig hebben, we als team compleet verlamd zijn. We kunnen dan geen beslissingen nemen. Je beslissingen zijn namelijk zo goed als de informatie die je gebruikt. Als die informatie niet beschikbaar is of niet correct is, dan neem je verkeerde beslissingen, wat meteen te merken is op het circuit. Maar gelukkig gaat er niet vaak iets mis. En als alles goed gaat, dan vergeten we dus haast dat ze er zijn.”

Acronis hoopt in de toekomst met nog meer Formule 1-teams samen te kunnen werken. “Absoluut”, laat Patrick Hurley, vice-president en general manager van Acronis Amerika, aan Motorsport.com weten. “We zouden graag met alle teams in gesprek treden. We hebben er al met enkele gesproken en ik denk dat er een goede kans is dat er nog wel een paar partnerships aankomen in de toekomst." Je moet goed zoeken om het logo van Acronis op de wagens van Racing Point en Williams te vinden. Voor het bedrijf is in zee gaan met een Formule 1-team vooral interessant vanwege de nieuwe zakelijke contacten die het oplevert en de mogelijkheid om (potentiële) klanten uit te nodigen naar de races. Hurley: "Telkens als we een nieuwe samenwerking aankondigen met een team, gaat bij ons de telefoon over. Dat gebeurde bij Toro Rosso, bij Williams én bij Racing Point. En de teams worden ook gebeld, met de vraag wat wij voor ze doen."