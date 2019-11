F1-teams tonen interesse in voormalig Red Bull-talent Ticktum

Ticktum werd een jaar geleden nog gezien als de voornaamste kandidaat om te promoveren naar het Formule 1-zitje bij Toro Rosso. De Brit kwam echter een paar punten op zijn superlicentie tekort, waarna Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko besloot Alexander Albon terug te halen. Ticktum werd op zijn beurt gestald in het Japanse Super Formula-kampioenschap. Daar kon hij geen potten breken en werd in mei van dit jaar uit het talentenprogramma gezet. Sindsdien werkt hij hard aan zijn plannen voor 2020. Naar verluidt is de Brit op weg naar een Formule 2-zitje bij DAMS.

Ticktum is ervan overtuigd dat hij bij goede resultaten alsnog kan doorstoten naar de Formule 1: “We hebben iets op poten gezet [voor volgend jaar] maar meer kan ik daarover niet kwijt”, zei hij in gesprek met Motorsport.com. “Veel mensen weten wel welke kant ik op ga. Het wordt allemaal snel bekend. De F1 is het einddoel. Dat is al zo vanaf het eerste moment dat ik in de singleseaters stapte. Als ik de Formule 1 niet kan halen, denk ik dat ik om eerlijk te zijn de racerij maar moet vergeten. Tenzij er ergens anders een heel goede deal langskomt. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Als je de F1 niet haalt maar je krijgt een geweldig Formule E-contract aangeboden, dan sla je dat waarschijnlijk niet af. Het einddoel is nog altijd de Formule 1. Ik ben altijd realistisch in het stellen van mijn doelen en ik denk dat dit realistisch is. Als ik zou denken dat het niet zo is, dan zou ik dat zeggen. Ik denk echter dat het nog steeds haalbaar is.”

Op de vraag of hij belangstelling heeft in een nieuw talentenprogramma, zei Ticktum: “Er is interesse van een aantal personen en een paar teams. Ze zeggen allemaal min of meer hetzelfde: ‘Bewijs jezelf in de klasse waarin je volgend jaar rijdt’. Hopelijk opent een goed jaar veel deuren. Zelfs de deur van Red Bull, wie weet.”

Met medewerking van Jack Benyon