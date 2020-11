F1-teamleden gaan op afstand werken 'ongelooflijk lastig' vinden

De Formule 1-kalender raakt jaarlijks voller en voller. In 2021 staan er maar liefst 23 races op het programma en de ambitie van de sport is om dat aantal te laten groeien naar 24 of zelfs 25 ontmoetingen. Dat heeft bij meerdere teams tot zorgen geleid over de belasting van het personeel dat bij alle races aanwezig is. Teambazen Toto Wolff en Mattia Binotto hebben al aangegeven in 2021 races te zullen overslaan en ook andere hooggeplaatste teamleden overwegen een alternatief schema aan te houden en niet alle races te bezoeken. Toch is het overslaan van races niet ideaal, merkte Robson toen hij afwezig was bij de GP van Turkije. Alles is in huis om vanuit de thuisbasis te kunnen werken, maar de man van Williams benadrukt dat er onverwachte complicaties waren doordat hij geen onderdeel was van het team in de garage.

“Ik kan alles op afstand doen en heb alles tot mijn beschikking op de fabriek, maar het is echt enorm lastig”, vertelde Robson. “Je realiseert je hoeveel nuance en gesprekken je mist en hoe moeilijk het is om de eindjes aan elkaar te knopen. Het is dus niet makkelijk, vooral als de omstandigheden zijn zoals in Turkije. Als het een normaal en droog weekend was geweest, denk ik dat het veel makkelijker was gegaan. Deels omdat ik me dan niet genoodzaakt zou voelen om me ermee te bemoeien en deels omdat ik denk dat het makkelijker was geweest als er minder ongebruikelijke dingen waren om je zorgen over te maken.”

Het management van de teams is niet de enige afdeling die te maken krijgt met de gevolgen van de vollere kalender, stelt Wolff. De Mercedes-baas is dan ook aan het kijken naar plannen om teamleden te laten rouleren, zodat het risico op burn-outs zo klein mogelijk wordt gehouden. “Degenen die de garages opzetten en afbreken en de monteurs die ’s nachts doorwerken als iets fout gaat zijn de mensen die het hardste werken, dat mag je niet vergeten. Je moet je afvragen hoe lang dat houdbaar is en of je een ander systeem kan implementeren met een tweede crew die deze moeilijkste rollen kan overnemen. Dat is iets waar we nu naar kijken.”

Een volle kalender nodigt de teams dus uit om meer mensen op afstand te laten werken, maar tegelijkertijd overweegt de F1 om zogenaamde ‘remote garages’ in de fabrieken van de teams te verbieden. Deze extra uitvalsbasis houdt zich gedurende het weekend bezig met strategieën en engineering. Volgens Robson is het desondanks geen ramp als hier een verbod op komt. “Het is mogelijk om zonder te kunnen. Als je ver genoeg terug gaat in de tijd, bestonden ze nog niet. Het team op locatie is perfect in staat om de auto veilig en legaal te houden en dat zijn de belangrijkste dingen. Je kunt best zonder, zolang iedereen dezelfde regels volgt. Het is mogelijk, maar ik weet niet of het beter zou zijn. Daar heb ik geen uitgesproken mening over.”