F1-teambazen eensgezind: Tijdperk van paydrivers is voorbij

In tegenstelling tot eerdere F1-tijdperken zijn miljoenen alleen niet meer genoeg om een F1-zitje te bemachtigen. Coureurs moeten namelijk in het voortraject richting de Formule 1 veertig punten te zien bemachtigen voor hun superlicentie, anders is een overstap naar de top van de autosport niet mogelijk. Daarnaast is het voor de teams veel minder noodzakelijk om gefortuneerde rijders in het team te hebben, sponsoren staan tegenwoordig te dringen om op de auto te staan en uit dat potje worden voldoende inkomsten gehaald.

Williams-teambaas James Vowles ziet deze ontwikkeling als iets positiefs voor de Formule 1: "In het constructeurskampioenschap zijn de gaten - op sommige momenten - millisecondes. Dus je wil dan coureurs hebben die gemiddeld gezien het snelste zijn. Het gaat nu niet meer om onder aan de streep de miljoenen te hebben, want die komen nu uit de stand van het constructeurskampioenschap en door sneller dan je tegenstanders te zijn. Dat is, denk ik, een grote stap voor de sport." Volgens de Brit helpt het ook dat veel F1-teams al in het voortraject veel investeren in de talenten door middel van opleidingsteams: "We zien nu dat individuele teams - inclusief wijzelf - vanaf het moment dat ze karten in de loopbaan van talenten investeren en helpen om hogerop te komen. Daardoor zijn ze op het moment dat ze bij ons komen ervaren professionals geworden. Het is dus niet zo dat er geen rookie-drivers meer komen - bij lange na niet - maar dat het concept om met een paar miljoen coureur te worden niet meer de manier is waarop we werken, anders val je ver terug."

Afzwaaiend AlphaTauri-teambaas Franz Tost - onder wiens vleugels Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Max Verstappen hun loopbaan begonnen - is het eens met zijn Britse collega. "De pay driver is niet de snelste en de FIA heeft met het superlicentiesysteem dit concept gestopt", verklaart de Oostenrijker. Ook de teambaas van het Haas F1 Team Guenther Steiner volgt zijn collega's en verklaart waarom volgens hem een pay driver geen must meer is: "Vroeger had je een aantal teams die geen financiële stabiliteit hadden. Nu hebben we tien zeer solide teams, dus niemand is afhankelijk van een pay driver. Dat betekent dat de Formule 1 op de goede weg is."