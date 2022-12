Mercedes was vanaf 2014 tot en met 2021 elk jaar het beste team. Het Duitse merk eindigde acht jaar lang op de eerste plek in het constructeurskampioenschap. Afgelopen Formule 1-seizoen kwam die dominantie tot een einde. De knappe koppen in Brackley sloegen de plank met de nieuwe technische reglementen mis. Met name in de eerste helft van het seizoen keek Mercedes tegen een behoorlijke achterstand aan ten opzichte van Red Bull Racing en Ferrari. De F1-auto stuiterde enorm, wat zelfs tot fysieke ongemakken leidde bij Lewis Hamilton en George Russell.

Teambaas Toto Wolff wist dat het moment zou komen dat de hegemonie van Mercedes doorbroken zou worden. De Oostenrijker was er bij de start van de succesreeks al bij. "Voor mij was het een interessante reis", zegt Wolff in een Mercedes-terugblik op het F1-seizoen 2022. "Als je acht jaar op rij kampioen wordt, dan weet je dat vroeg of laat de dag komt dat het lastig wordt. Het was dit jaar onwijs frustrerend om te achterhalen wat precies het probleem was. Helemaal omdat een paar andere teams wel een goede auto hadden. Het kostte ons maanden om het fundamentele probleem te achterhalen. In principe verloren we daar ons hele seizoen mee." Wel trekt de succesvolle chef een aantal belangrijke lessen uit het pittige jaar. "Het meeste leer je toch in de meest lastige omstandigheden. Het was anders geweest als we door waren gegaan met winnen. Vanuit persoonlijk oogpunt, als teambaas, is deze ontwikkeling ontzettend belangrijk. Hoe lastig het soms ook was."

George Russell wint de Grand Prix van Brazilië. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Beloning

Het harde werken van Mercedes werd in Brazilië eindelijk beloond. Russell schonk het Britse team twee overwinningen in een weekend. Op zaterdag werd de sprintrace een prooi voor de man uit King's Lynn en ook op zondag was hij de rest van het veld de baas. Mercedes was jaren gewend aan winnen en in 2022 bleef geluk steeds uit, tot het weekend op het Autodromo José Carlos Pace. Dat maakt Wolff onwijs trots. "Dat kwam doordat we terugsloegen en door alle emoties die het losmaakte bij het team", gaat hij verder. "Deze emoties zagen wij niet aankomen. Het gaf zoveel voldoening. Ondanks dat we derde werden in het kampioenschap, het maar één zege was en we niet hetzelfde tempo als de concurrentie hadden, werd er weer een stukje van de puzzel gelegd om terug te komen in het gevecht vooraan."

Hywel Thomas, managing director van de power unit-afdeling, valt Wolff bij. "Wat ik in beide fabrieken heb gezien, is dat zodra het niet goed ging er niet meteen naar elkaar gewezen werd. Iedereen was maar met een ding bezig en dat was performance zoeken", aldus Thomas. "Ik zag ook iets dat ons waarschijnlijk ontzettend geholpen heeft en dat is het feit dat we in het proces bleven geloven. We hadden dus een proces, we wisten hoe de auto ontwikkeld moest worden en zodra er iets nieuws werd geleerd pasten we het proces aan. We moesten zaken dan anders aanpakken omdat dat dan de juiste manier bleek. Dat is zeer krachtig gebleken. Na onze zege in Brazilië konden we zeggen dat dat proces en die manier van werken juist was."

