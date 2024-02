F1-streamingdienst Viaplay schrijft dieprode cijfers over 2023

Er hangen al tijden donkere wolken boven Viaplay, de Formule 1-rechtenhouder in Nederland. Onlangs heeft de streamingdienst een volledige herkapitalisatie doorgemaakt. Uiteindelijk gingen de aandeelhouders en schuldeisers akkoord met een reddingsplan, mede te danken aan een significante investering van Canal+ en PPF. Zij hebben een gezamenlijk belang van 58,6 procent in Viaplay genomen.

Over het jaar 2023 steeg de omzet van Viaplay met ruim 18 procent naar 1,66 miljard euro. Wel leed het bedrijf een verlies van ruim 920 miljoen euro, waar in 2022 nog een winst van bijna 37 miljoen euro genoteerd werd. Desondanks blijft men positief dat dit in de komende jaren omgedraaid kan worden. Zo besloot men afgelopen jaar al om een aanzienlijk deel van de activiteiten af te stoten en te vertrekken uit diverse markten. “Het vertrek uit deze niet-kernmarkten brengt ons in staat om te focussen op onze Noordse kernactiviteiten, in markten waar we in het verleden winstgevende groei van dubbele cijfers hebben gekend. En dat, in combinatie met onze schaal en snel winstgevende business in Nederland, willen we opnieuw bewerkstelligen”, aldus CEO Jorgen Madsen Lindemann.

Wel zal ook de Nederlandse afdeling niet ontkomen aan kostenbesparende maatregelen, al is niet bekend wat dat gaat inhouden. “We pakken de belangrijkste verkoop- en kostendrijvers aan om onze kernactiviteiten Scandinavië, Nederland en Viaplay Select te transformeren. We streven ernaar om in 2025 een positieve kasstroom te hebben voor deze activiteiten, voordat we de winstgevendheid geleidelijk verhogen naar marges met dubbele cijfers”, aldus Madsen Lindemann.

Om de winstgevendheid te vergroten, wordt in Nederland op 22 mei de prijs voor een maandabonnement met 2 euro verhoogd.