Nu het nieuwe Formule 1-seizoen voor de deur staat, oriënteren veel fans zich op het afsluiten van een abonnement voor het volgen van de Grands Prix. In Nederland liggen de uitzendrechten vast bij streamingdienst Viaplay, die naast de races ook analyses en F1-gerelateerde content op het platform deelt. Op 22 mei worden de prijzen echter opnieuw verhoogd: in plaats van 15,99 euro per maand loopt het maandbedrag op tot 17,99 euro.

Mocht je op zoek zijn naar een jaarabonnement, dan heeft Viaplay daar een tijdelijke deal voor. Op jaarbasis betaal je dan 153,48 per jaar - dus 12,79 euro per maand. Het scheelt dus ongeveer 40 euro per jaar, een aanzienlijk bedrag. Deze korting loopt tot vlak na de Grand Prix van Saudi-Arabië, dus mocht je het aan willen schaffen, moet je er snel bij zijn.

Profiteer nog snel van het Viaplay-jaarabonnement en volg F1 ook in 2024 op de voet

Na deze kortingsactie verdwijnt de optie om een jaarabonnement bij Viaplay. Zodoende is na 11 maart het niet meer mogelijk om een jaarcontract af te sluiten.

Viaplay kent financieel moeilijke tijden. De financiële cijfers zijn al lange tijd dieprood en de activiteiten in onder andere Groot-Brittannië en de Baltische Staten werden gestaakt. Door een kapitaalinjectie van het Franse Canal+ en het Tsjechische PPF is het bedrijf wel voorlopig gered. De nieuwe CEO van de Nederlandse tak Roger Lodewick erkent dat er hard gewerkt wordt om het platform naar een hoger niveau te tillen en dat hij een frisse wind laat waaien binnen het platform.

Belangrijk jaar uitzendrechten F1

Het is voor Viaplay en de andere geïnteresseerden in de uitzendrechten voor F1 een belangrijk jaar. Na komend seizoen loopt het contract tussen Viaplay en F1 af en er wordt druk onderhandeld over wie vanaf volgend jaar de koningsklasse van de autosport mag uitzenden. De huidige rechtenhouder heeft er het volste vertrouwen dat zij ook na volgend seizoen F1 in het portefeuille hebben. Naar verluidt is Ziggo een van de andere partijen die een bod heeft uitgebracht.