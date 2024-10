F1-stats: De langste reeksen zonder safety car

Al sinds de Grand Prix van Spanje heeft de wedstrijdleiding de Mercedes- of Aston Martin-safety cars niet meer van stal hoeven halen in de Formule 1. Zelfs in de straten van Singapore, waar voorheen nog een 100 procent kans was op een safety car, hoefde Bernd Mayländer niet de baan op te gaan. Het kenmerkt een reeks van negen races op rij zonder de safety car. Een bijzonder lange reeks, maar nog net aan geen record. Wel is dit de langste reeks zonder safety car in twintig jaar tijd. Motorsport.com werpt een blik op de geschiedenis van de inzet van de safety car en de langste reeksen zonder inzet van deze auto.

De safety car maakt sinds 1993 officieel deel uit van het Formule 1-kampioenschap, al werd er meerdere jaren daarvoor al getest met zo'n systeem. De eerste keer dat de safety car sinds de officiële introductie in actie kwam, is de Grand Prix van Brazilië van 1993, waar een Fiat Tempra werd ingezet.

De Fiat Tempra 16V Safety Car voor Damon Hill, Williams FW15C Renault Foto door: Motorsport Images

Enkele races later – tijdens de Britse GP – zagen we na de crash van Luca Badoer een Ford Escort RS Cosworth de baan opkomen. Tussen de Grand Prix van Duitsland in 1993 en de Grand Prix van de Pacific in 1994 werd die auto niet gebruikt, waarna de Opel Vectra het stokje overnam tijdens de noodlottige Grand Prix van San Marino in 1994. In dat weekend kwam Ayrton Senna om het leven net nadat de safety car was ingezet. De safety car werd ook na die race lange tijd niet meer gezien, aangezien velen dachten dat het ongeluk van Senna mede was veroorzaakt door de lage snelheid en daarmee koude banden van de safety car.

Het duurde dat jaar nog elf races voordat er weer een safety car verscheen tijdens de Grand Prix van Japan, dit keer in de vorm van de Honda Prelude. Dus vanaf de Grand Prix van Monaco van datzelfde jaar tot de Grand Prix van Europa reden de coureurs op elk moment zonder gehinderd te worden door de safety car. Dat is daarmee de langste reeks ooit zonder safety car, al is dat wel een record dat in nog eens twee gevallen is voorgekomen. Een van die reeksen begon in 1994 met de Grand Prix van Australië en kwam ten einde na de Grand Prix van Hongarije van 1995, aangezien een race later in de Grand Prix van België de Porsche 911 GT2-safety car weer op het toneel verscheen. Het duurde dus opnieuw elf races voordat de safety car zijn opwachting maakte door het ongeluk van Ukyo Katayama in de zware regen in de Belgische Ardennen.

Lange periode met meer safety cars

Het was vervolgens iets langer wachten op zo'n soortgelijke reeks zonder safety car. Van de Grand Prix van Europa tot de Grand Prix van Hongarije in 1996 kwam de safety car negen races op rij niet in actie. De Renault Clio tijdens de Grand Prix van Argentinië was de voorganger van de Mercedes-Benz C36 AMG tijdens de Grand Prix van België, hoewel het een andere Duitse auto van hetzelfde merk was die verantwoordelijk zou zijn voor een ander record in dit opzicht.

De Mercedes CLK 55 AMG tijdens Belgische GP van 1998

Van de Grand Prix van Italië in 1997 tot de Grand Prix van Monaco in 1998 werden elf races verreden zonder safety car. Tijdens de Belgische GP van 1998 werd een Mercedes-Benz CLK 55 AMG ingezet. Dit werd jarenlang de permanente safety car van de Formule 1. Tot de Grand Prix van Canada van 1999 bleef de Merc binnen en de auto kwam ook niet in actie tijdens negen races op rij in het seizoen 2002. In datzelfde seizoen had de Grand Prix van Canada de laatste safety car tot het begin van 2003, met de komst van de nieuwe Mercedes-Benz CLK 55 AMG (C209).

De laatste van de lange reeksen zonder safety car in de Formule 1 was de periode van de Grand Prix van Hongarije van 2003, de eerste overwinning van Fernando Alonso, tot de Grand Prix van Spanje van 2004, met negen races zonder safety car. Spoel maar liefst twintig jaar door en het is diezelfde Grand Prix van Spanje waar de nieuwste lange reeks begint. Tot en met de Grand Prix van Singapore is er geen safety car meer op de baan geweest, waardoor deze reeks al negen races duurt en er zodoende richting een record gewerkt kan worden.

Overzicht van de langste reeksen zonder safety car in F1

Aantal races op rij zonder safety car Vanaf... Tot... 9 Grand Prix van Duitsland 1993 Grand Prix van de Pacific 1994 11 Grand Prix van Monaco 1994 Grand Prix van Europa 1994 11 Grand Prix van Australië 1994 Grand Prix van Hongarije 1995 9 Grand Prix van Europa 1996 Grand Prix van Hongarije 1996 11 Grand Prix van Italië 1997 Grand Prix van Monaco 1998 9 Grand Prix van Europa 2002 Grand Prix van Japan 2002 9 Grand Prix van Hongarije 2003 Grand Prix van Spanje 2004 9* Grand Prix van Spanje 2024 Grand Prix van Singapore 2024

*Deze reeks loopt momenteel nog