Geen 'vangnet' in motorenplan Red Bull: "Maar ingrijpen kan alsnog"

Het al dan niet instemmen met een verkapte 'balance of performance' voor F1-motoren was eigenlijk het grootste twistpunt in de onderhandelingen. Alle betrokkenen konden gaandeweg leven met de zogenaamde 'engine freeze', maar hamvraag bleef onder welke voorwaarden dat moest gebeuren. Red Bull en Ferrari wilden graag een vangnet zodat achterliggende motorleveranciers nog mogelijkheden kregen om het gat te dichten. Mercedes was logischerwijs tegen, Toto Wolff zag de dominante positie van zijn merk in gevaar komen.

In de lijst met besluiten van de Formula 1 Commission werd er met geen woord gerept over deze kwestie. Het impliceert dat de verschillen vanaf 2022 drie jaar lang in beton worden gegoten, totdat in 2025 het nieuwe motorreglement van kracht moet zijn. Toch ligt het iets genuanceerder en is het twistpunt wel degelijk ter sprake gekomen. Het resultaat? Geen vangnet of BoP op papier, maar wel een plan om grote gaten te bespreken en - indien nodig - aan te pakken. "Er staat niets in het reglement, dat klopt. Maar alle merken hebben wel een overeenkomst gesloten. Daarmee steunen alle merken de FIA om in te grijpen als een bepaalde motorleverancier uit de bocht vliegt. Er is een deal gesloten tussen motorleveranciers om in te kunnen grijpen bij grote verschillen, alhoewel dat niet keihard in de reglementen staat."

Dat laatste maakt het ietwat vrijblijvend en niet zoals Red Bull het graag had gezien. "Ik moet toegeven dat dit niet zo ideaal is als iets zwart-op-wit vastleggen in de reglementen." Dat laatste bleek door de weerstand van Mercedes onmogelijk. Het maakt dat alle betrokkenen vorige week water bij de wijn hebben moeten doen. "Maar dit geeft de FIA in ieder geval voldoende macht om alle partijen aan tafel te brengen als er iets verkeerd gaat", vervolgt Horner tegenover onder meer Motorsport.com. "Dat is op zichzelf al belangrijk voor ons en ook voor het begrip bij alle andere motorleveranciers - zeker in de toplaag van die organisaties." Het effect in de praktijk valt echter nog te bezien. Zo kan de FIA alle partijen bij grote verschillen wel aan tafel roepen, maar blijft Mercedes nog steeds faliekant tegen (kunstmatige) ingrepen. Dit compromis is vooral uitstel van het huidige twistpunt.

