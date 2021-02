F1 akkoord met Red Bull-plan, motorontwikkeling vanaf 2022 bevroren

De motorische wensen van Red Bull zijn vandaag (donderdag) uitgebreid besproken in een vergadering van de Formula 1 Commission, evenals het testen met sprintraces en de kalender voor 2021. Na overleg met alle teams, afgevaardigden van de FIA en vertegenwoordigers van de Formule 1 stond er een finale stemronde over de motorplannen op het programma. Daarin is het voorstel van Red Bull unaniem aangenomen, zo heeft Motorsport.com vernomen. Dit betekent concreet dat de doorontwikkeling van de huidige, hybride motoren wordt bevroren vanaf 2022. Red Bull, dat eerder al een deal had gesloten met Honda, kan zodoende door op het gewenste pad.

Dat zich hiervoor een meerderheid zou aftekenen was vooraf al wel bekend. Interessanter was nog wat er zou worden besloten over het veelbesproken 'vangnet', eigenlijk een verkapte 'balance of performance'. Dit zou mindere goden de kans moeten geven om tijdens de bevriezingstijd alsnog terrein goed te maken en is belangrijk gebleken voor Ferrari en Renault. Mercedes-teambaas Toto Wolff was echter pertinent tegen, aangezien zo'n regeling de dominante positie van zijn merk in gevaar kan brengen. Een besluit over deze verkapte BoP is formeel nog niet gecommuniceerd, wat impliceert dat het vangnet nog altijd onderwerp van verdere discussie blijft.

Red Bull kan op eigen benen staan

Toch is deze uitkomst wel alvast goed nieuws voor beide Red Bull-teams, die nu in eigen beheer door kunnen met de Honda-motoren. Red Bull had een verzoek hiertoe ingediend nadat vorig jaar bekend werd dat Honda eind 2021 uit de Formule 1 vertrekt. Daardoor zouden Red Bull Racing en AlphaTauri op zoek moeten naar een alternatief. In zee gaan met een bestaande motorfabrikant zou hoogstwaarschijnlijk tot een hereniging met Renault hebben geleid, het merk waarmee de relatie na veel ruzie juist was beëindigd. Mercedes wilde niet leveren en Ferrari beschikte vorig seizoen over de minste krachtbron van het hele veld. Ook reglementair leek Renault in dat geval de aangewezen partner.

Red Bull wil echter niet nogmaals afhankelijk zijn van een externe motorleverancier en besloot een ander pad te kiezen. De manschappen van Helmut Marko en Dietrich Mateschitz hebben onderzocht of men de motoren van Honda kan overnemen en in eigen beheer draaiende kan houden. Dit bleek mogelijk, onder één voorbehoud: de stal heeft de kennis, infrastructuur en financiën niet in huis om krachtbronnen in de loop der jaren door te ontwikkelen. Geen wapenwedloop dus. Met het besluit van vandaag is dat in ieder geval voorkomen en staan de lichten op groen voor Red Bull, dat eerder al overeenstemming met Honda heeft bereikt. De overige teams en motorleveranciers zijn nu ook akkoord met een ontwikkelingsstop, net als de F1-organisatie en FIA. Beide Red Bull-teams kunnen dus op eigen houtje door met de motoren.

Sprintraces goed ontvangen, maar nog geen witte rook

Bronnen laten verder doorschemeren dat het plan om in 2021 te experimenteren met sprintraces goed is ontvangen. Groen licht is er in dat opzicht nog niet, het plan behoeft nog verdere uitwerking en teams willen meer tijd om de exacte ideeën te bestuderen. In de huidige opzet worden er dit jaar drie zaterdagse sprintraces afgewerkt, idealiter in Canada, Italië en Brazilië. Die gaan voor de goede orde niet ten koste van de reguliere kwalificatie. De 'normale' kwalificatie zou dan al op vrijdag plaatsvinden en de startopstelling voor de sprintrace bepalen. Die race zal een dag later over een afstand van ongeveer honderd kilometer worden verreden en is om twee redenen van belang: allereerst vallen er WK-punten te verdienen en ten tweede bepaalt de uitslag de definitieve startopstelling voor zondag. Formele goedkeuring laat van dit plan dus nog op zich wachten, wat ook geldt voor een salarisplafond voor coureurs.

