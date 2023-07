De kalender voor 2024 is vrijwel gelijk aan de oorspronkelijke kalender van 2023, al keert dan wel de Grand Prix van China terug na een afwezigheid van vier jaar vanwege de coronamaatregelen die in Sjanghai golden. De kalender van dit seizoen had al 24 races moeten tellen, maar met het wegvallen van de Grand Prix van China en de afgelasting van de Grand Prix van Emilia-Romagna telt de kalender nu 22 races.

Voor de Formule 1-fan wordt de seizoenstart wel even wennen, aangezien de eerste twee races van 2024 niet op een zondag, maar op een zaterdag verreden worden. De Grand Prix van Saudi-Arabië is naar de zaterdag verplaatst vanwege de Ramadan, terwijl de race in Bahrein op zaterdag wordt verreden om het gebruikelijke gat van zeven dagen tussen de twee races te behouden. De Grand Prix van Las Vegas, die later dit jaar verreden wordt, zal ook al op zaterdag plaatsvinden - voor de Amerikaanse fan, wel te verstaan. De race op de beroemde Strip begint zaterdagavond, waardoor Europese fans op zondag 's ochtends vroeg op moeten staan.

Het seizoen 2024 wordt afgetrapt met de testdagen in Bahrein, zoals ook dit jaar het geval was. Deze vinden plaats van 21 tot en met 23 februari. De Grand Prix van Bahrein is opnieuw het decor van de eerste race, die op 2 maart verreden wordt. Na de race op Jeddah Corniche Circuit reist de Formule 1 weer af naar Australië, waarna Japan en China aan de beurt zijn - wel steeds met een week rust ertussen. Dat betekent dat Azerbeidzjan, normaliter in het begin van het jaar, nu pas op 15 september op de kalender staat.

Een van de belangrijkste onderwerpen van de kalender van de afgelopen tijd, was de indeling van de kalender. De Formule 1 wil namelijk verduurzamen, maar reisde regelmatig tussen de continenten terwijl het logischer leek om in zo'n continent meteen meerdere races af te werken. Voor 2024 zijn er al wat enkele aanpassingen doorgevoerd: zo volgen de races in Australië, China en Japan elkaar vroeg in het seizoen op terwijl Bahrein en Saudi-Arabië nu ook meteen achter elkaar zijn, in plaats van met een gat van een week ertussen. Wel gaat de Formule 1 van China naar Miami, om vervolgens na een bezoekje aan Imola en Barcelona weer naar Canada af te reizen. Daarnaast vormt Las Vegas de eerste race van een triple-header met de races in Qatar en Abu Dhabi. Dat zijn bovendien de laatste races van het seizoen, dat op 8 december wordt afgesloten met de race op het Yas Marina Circuit.

Van die gevreesde triple-headers zijn er in 2024 drie. De eerste begint met de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya, op 23 juni. Vervolgens gaat de F1 door naar Oostenrijk en Groot-Brittannië. Pas laat in het seizoen volgt de tweede triple-header, dit keer in Noord- en Zuid-Amerika. Deze wordt afgetrapt in Austin, Texas, waarna er weer geracet wordt in Mexico en Brazilië. Ten slotte volgt dus Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi. Ook opvallend is het gat tussen de races in Singapore en Austin. De Grand Prix van Singapore vindt plaats op 22 september, de race op het Circuit of the Americas pas op 20 oktober. Daarnaast is bevestigd dat België ook in 2024 op de kalender staat. De race op Spa-Francorchamps heeft op 28 juli een plek op de kalender gekregen, waardoor het net als dit jaar de laatste race voor de zomerstop is. Op het circuit van Zandvoort wordt dan op 25 augustus de tweede seizoenshelft ingeluid.

De volledige F1-kalender van 2024:

Datum Race Locatie 2 maart Grand Prix van Bahrein Sakhir 9 maart Grand Prix van Saudi-Arabië Jeddah 24 maart Grand Prix van Australië Melbourne 7 april Grand Prix van Japan Suzuka 21 april Grand Prix van China Shanghai 5 mei Grand Prix van Miami Miami 19 mei Grand Prix van Emilia-Romagna Imola 26 mei Grand Prix van Monaco Monte Carlo 9 juni Grand Prix van Canada Montreal 23 juni Grand Prix van Spanje Barcelona 30 juni Grand Prix van Oostenrijk Spielberg 7 juli Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone 21 juli Grand Prix van Hongarije Hungaroring 28 juli Grand Prix van België Spa-Francorchamps 25 augustus Grand Prix van Nederland Zandvoort 1 september Grand Prix van Italië Monza 15 september Grand Prix van Azerbeidzjan Baku 22 september Grand Prix van Singapore Marina Bay 20 oktober Grand Prix van Amerika Austin 27 oktober Grand Prix van Mexico Mexico-Stad 3 november Grand Prix van Brazilië Interlagos 23 november Grand Prix van Las Vegas Las Vegas 1 december Grand Prix van Qatar Losail 8 december Grand Prix van Abu Dhabi Yas Marina