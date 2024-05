F1 past pre-race ceremonie Miami aan na grootse show van 2023

Vorig jaar keken veel Europese F1-fans met verbazing en lichte schaamte naar de introductie van de coureurs bij de Grand Prix van Miami. De coureurs werden één voor één door LL Cool J aan de fans voorgesteld tijdens een grote show met een orkest, begeleid door will.i.am. Meerdere coureurs gaven aan dat deze ceremonie een afleiding was voor de start van de race, terwijl zij ook langer in hun warme racepakken moesten rondlopen in de hitte van Miami.

Dit jaar zal er voor de start van de race geen grootse show neergezet worden om de coureurs te introduceren. De coureurs zullen nu via een groot LED-scherm bij start-finish aan het publiek voorgesteld worden. Op dat scherm zal er voor de start van de race ook nog andere content te zien zijn. Vervolgens wordt kort voor de start van de Grand Prix het volkslied vertolkt door Marc Anthony, terwijl DJ Kaskade op de startgrid voor een feeststemming moet zorgen. Hoewel deze verandering niet direct het gevolg is van de feedback van de coureurs, heeft de Formule 1 sinds vorig jaar gewerkt aan andere pre-race ceremonies door meer muziek en entertainment te bieden op de grid om zo wat hype te creëren.

Voormalig Haas F1-teambaas Günther Steiner, die in Miami aanwezig is als ambassadeur van de Grand Prix, stelt dat de F1-coureurs zich meer open moeten stellen voor deze Amerikaanse manier van 'fan engagement'. "De coureurs moeten begrijpen dat zij zich in een unieke positie bevinden", zegt Steiner. "Het is makkelijker om negatief dan positief te zijn bij iets nieuws. Zelfs al geniet je er niet van, doe dan je best omdat het veel mensen blij maakt. Natuurlijk moet de race zelf het belangrijkste blijven, maar je kunt de mensen ook veel entertainment bieden naast het racen. Twintig jaar geleden wilden we misschien gewoon een race zien, nu willen jongeren een volwaardige beleving ,en ik vind dat Miami daarin geslaagd is. De promotors zien dat het werkt, want je trekt mensen naar de sport. Dat is wat we willen."

Vorig jaar reageerden de coureurs gemengd op hoe ze vlak voor de race aan het publiek geïntroduceerd werden. Fernando Alonso vond het vooral belangrijk dat alle fans een gelijke behandeling krijgen en dat zoiets dus niet exclusief is voor Miami. "Ik ben geen groot fan van dit soort dingen zo kort voor een race", zei de Spanjaard. "Als dit moet, dan moeten we andere dingen zoals de rijdersparade schrappen. We zitten midden in onze voorbereiding met engineers en strategen. En als we dit doen, dan moeten we het overal doen. Ik denk namelijk niet dat de fans in Miami beter zijn dan de fans in Imola, Spanje, Mexico of Japan. We moeten iedereen dezelfde regels geven en dezelfde show."