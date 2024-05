Samenvatting van de interessante kwalificatie voor F1-race Miami

De Formule 1-kwalificatie voor de Grand Prix van Miami beloofde een waar spektakelstuk te worden, want tot nu toe waren de gaten tussen de coureurs minimaal. Wel was duidelijk dat een aantal teams flink de afstelling na de sprintrace moesten aanpassen, omdat het resultaat daarin tegenviel. Onder andere Mercedes moest uit een ander vaatje tappen, aangezien er geen punt werd gescoord in de sprintrace.

In Q1 viel direct al een opvallende coureur af. Daniel Ricciardo was eerder op zaterdag nog de gevierde man in de sprintrace met een vierde stek, maar in de kwalificatie ging het niet naar wens. Een tegenvallende achttiende tijd werd er genoteerd, waardoor de Grand Prix nu al een grote opgave wordt. Met de Australiër vielen ook Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, thuisrijder Logan Sargeant en Valtteri Bottas af. Vooral voor Sargeant was het een bittere pil. De Amerikaan leek lange tijd op weg naar een plek in Q2, maar het mocht uiteindelijk niet zo zijn. De favoriet voor de pole Max Verstappen zette de toon, al was Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez niet heel ver van de tijd van de Nederlander af.

In het tweede gedeelte van de kwalificatie werd het tempo opgevoerd en moesten de rijders aanzetten voor een plekje in de top-tien. Tot verrassing van velen kon Aston Martin Racing niet mee in het geweld. Fernando Alonso viel enorm tegen en kwam niet verder dan een vijftiende tijd, Lance Stroll kwam net tekort en wist niet verder dan een elfde tijd te komen. Ook Pierre Gasly, Esteban Ocon en Alexander Albon wisten niet Q3 te bemachtigen. Ook in deze sessie bleek Verstappen de snelste te zijn

Nico Hülkenberg en Yuki Tsunoda wisten wel door te dringen tot de laatste sessie. De rijders konden echter niet nog meer verrassen en werden negende en tiende. Max Verstappen zette al vroeg een snelle tijd neer, waar de concurrentie - en in de tweede vliegende ronde hijzelf - zich op stukbeten. De Limburger hield het Ferrari-duo Charles Leclerc en Carlos Sainz achter zich, Pérez wist daarachter de vierde tijd te bemachtigen. Lando Norris pakte de vijfde tijd, net voor teamgenoot Oscar Piastri. Het Mercedes-duo George Russell en Lewis Hamilton legden beslag op de zevende en achtste startplek.

Zondag om 22.00 uur Nederlandse tijd gaat de Formule 1 Grand Prix van Miami van start.