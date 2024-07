Nuance geboden, gezeur onnodig: Dit is juist wat F1 goed kan gebruiken

Ronald Vording, F1-journalist Motorsport.com Nederland

Er is de voorbije dagen met name veel gezegd en geschreven over de clash tussen Max Verstappen en Lando Norris. Het duel heeft de tongen losgemaakt, al ontbrak de nuance soms en is juist die geboden. Zo zijn er terugkijkend drie factoren van belang geweest. Ten eerste moet de vraag worden gesteld waarom het zo lang duurde voordat de stewards de tijdstraf voor Norris uitdeelden na het overschrijden van de track limits. Dat was ogenschijnlijk zwart-wit en had sneller afgehandeld kunnen worden. In dat geval had de clash voorkomen kunnen worden met meer communicatie vanuit Red Bull. Verstappen had dan simpelweg binnen vijf seconden moeten blijven. Het is niet hoe hij in elkaar steekt, maar doordat DRS op de Red Bull Ring krachtig is, was aasluiten en bijblijven dan wel een prima optie geweest.

Het is echter wat als en daar koopt niemand iets voor. Wat betreft de uiteindelijke gang van zaken kwam Helmut Marko verrassend genoeg nog met de meest genuanceerde mening voor de dag: beide coureurs zijn over de limiet gegaan. Voor Norris gold dat met de track limits letterlijk, terwijl sommige aanvallen (nadien door sommigen divebombs genoemd) wat enthousiast werden ingezet. Dat laatste is zeker niet verboden en juist wat we als neutrale F1-volgers graag willen zien, maar onderstreept alleen dat beide coureurs de grens van het toelaatbare hebben opgezocht (en die soms hebben overschreden). Het is daardoor treffend dat de stewards Verstappen als hoofdschuldige, maar niet als enige schuldige hebben aangeduid.

Wat betreft Verstappen is factor drie dat de Limburger zich nooit zonder slag of stoot laat inhalen. Het zit simpelweg niet in de aard van het beestje, wat overigens nog niet wil zeggen dat alles dan altijd goed is. Veelzeggend was zijn antwoord bij de Italiaanse televisieploeg in het vierkantje. Opgemerkt dat hij door zijn voorsprong in het WK ook best als tweede had kunnen eindigen, reageerde Verstappen: "Tja, ik had ook thuis kunnen blijven..." Het tekent zijn mindset, eentje die alleen om winnen draait en waarbij hij zijn huid in ieder gevecht duur verkoopt. Het maakt Verstappen de snoeiharde racer waar Christian Horner vaak over praat en dat zal niet veranderen, of mensen het nou leuk vinden of niet, en of het nou goed is of niet. Artikelen die vergelijkingen met 2021 bevatten zijn derhalve ook zinloos, aangezien dit niet echt een verhaal over 2021 versus 2024 is. Nee, het is simpelweg de mentaliteit die blijft als het vizier is gesloten.

Het allerbelangrijkste voor de 'hoe verder'-vraag is afsluitend dat niemand moord en brand hoeft te schreeuwen. Zo is er in de afgelopen dagen opgeroepen tot andere 'racing rules' en maakte Andrea Stella het nogal bont door te stellen dat 'dit probleem' is ontstaan doordat er in 2021 niet is opgetreden. Zo'n drama is het echter niet. Sterker nog: zolang de veiligheid van iedereen gewaarborgd blijft (dat is het allerbelangrijkste), is dit precies wat F1-fans willen zien en wat de sport kan gebruiken. 2021 is met recht een uniek seizoen uit de Formule 1-historie, en nee, niet omdat het toen zo'n gezellig theekransje was. Coureurs en teams die elkaar tot het uiterste drijven is wat deze sport zo mooi kan maken en wat fans op het puntje van de stoel brengt. Het is wat nagenoeg iedereen in de voorbije twee jaren heeft gemist. Meer dan eens klonk 'ach, wordt het maar weer zo spannend als in 2021'. De eerste keer dat het enigszins in de buurt komt, moeten we daardoor omarmen en niet aangrijpen om te zeuren of dingen op te blazen. En ja, gevechten kunnen soms in tranen eindigen, ook dat hoort bij de sport. Zolang de veiligheid niet in het geding komt, is dit - spanning en actie op de baan - juist waarvoor fans komen. Het is in dat opzicht geen toeval dat de kaarten voor Silverstone na de Oostenrijkse Grand Prix in rap tempo zijn verkocht...

Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Je zult Max nooit eenvoudig inhalen, toch?

Oleg Karpov, F1-verslaggever GP Racing

Wat je ook vindt van het gevecht in Oostenrijk en de relatieve schuld tussen de twee betrokken rijders, ik denk niet dat we iets nieuws geleerd hebben over Max Verstappen. Het is geen geheim dat hij een harde racer is die de grenzen opzoekt en soms bereid is om over die grenzen heen te gaan. Je zult Max nooit eenvoudig inhalen, toch? Niets nieuws wat dat betreft. En ik denk niet eens dat het Oostenrijkse gevecht met Lando de boeken in zal gaan als een van de beste voorbeelden daarvan. Ik ben het eens met Verstappen zelf voor wat betreft de beoordeling van het incident. Het was meer onhandig dan wat anders.

Maar wat interessant was, was niet alleen de wijze waarop Norris het gevecht benaderde, maar ook zijn reactie achteraf. Hij is niet bereid om in te binden. En dat is het meest bemoedigende signaal voor ons als toeschouwers. Lando heeft op zaterdagochtend op een harde manier geleerd dat je Max geen centimeter ruimte kunt geven - hij benut die ruimte om te verdedigen of aan te vallen. Laat de deur op een kier, en hij opent hem met zijn voet zonder te vragen of hij is uitgenodigd. En misschien is de enige manier om de strijd met hem aan te gaan door dezelfde compromisloze aanpak te hanteren - en dat is wat Lando op zondag deed. Ik denk dat het voor hem belangrijk was om Max te laten zien dat hij niet gaat inbinden. Hij zet zijn auto aan de binnenkant, hij probeert uit te remmen ook al is hij nog kilometers verwijderd, en hij laat zich niet op de kerbs aan de buitenkant dwingen als je hem probeert te knijpen. En hij is ook bereid om het naast de baan te laten escaleren.

Als Lando er klaar voor is om Max volgende uitdager te worden, dan is dat de juiste aanpak. Je moet je rivaal laten zien dat je niet van plan bent om in te schikken. Max deed dat met Lewis, Senna deed dat met Prost. Ik ben ervan overtuigd dat Nico Rosberg nooit zijn wereldtitel had gewonnen als hij Lewis Hamilton niet had laten zien dat hij nooit de deur open zou laten staan. Hij had de titel niet gewonnen zonder die crashes in Spanje en in dezelfde bocht 3 in Oostenrijk. Wanneer je strijdt om de ultieme prijs, zijn deze dingen onvermijdelijk. En ik weet zeker dat dit niet de laatste keer was dat Norris en Verstappen elkaar raken. En dat is gewoon geweldig voor F1.

En wat betreft de vriendschap, ik denk dat het onvermijdelijk is dat Norris een break moet nemen. In elk geval tijdelijk. Hij kan zeker een paar jaar door het leven gaan zonder Max als padel-maatje als hij echt met hem op de baan wil strijden om de F1-titels. Zijn uitlatingen in de media zijn een nieuwe bevestiging dat hij zichzelf echt in de positie brengt als de grootste uitdager van Max. En tot op heden doet hij alles goed.

Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris heeft de voorbije weken wakker gelegen van Verstappen

Filip Cleeren, F1-verslaggever Motorsport.com

Norris heeft de voorbije weken wakker gelegen van Verstappen. Nu hij eindelijk een McLaren heeft die de Red Bull kan bestoken, is het al vaker eerder niet dan wel geweest voor de Brit. Zelfs met een iets langzamere wagen heeft Verstappen een aantal keer aan het langste eind getrokken.

Norris is zoals bekend extreem zelfkritisch en wist met zijn ontgoocheling op zaterdagmiddag geen raad toen hij de deur wagenwijd open had gezet voor Verstappen in de sprintrace. Als er een coureur is die die uitnodiging niet nodig heeft, dan is het Verstappen. Het is duidelijk dat Verstappen op zondag meer vragen heeft gesteld aan Norris, en dat zijn rivaal die met verve heeft beantwoord. Waar de eerste duels tussen de twee maatjes nog poeslief waren, heeft Norris zich niet langer ingehouden. Het feit dat Norris zijn McLaren liet staan in bocht drie, en de verdedigende acties van Verstappen in twijfel trok, wijst erop dat hij zich niet uit de weg zal laten beuken.

De twee zullen het incident vast bijleggen en donderdag in Silverstone de wereld vertellen hoeveel respect ze wel niet voor elkaar hebben. En ik geloof best dat ze te veel gemeenschappelijk hebben om hun rivaliteit te laten ontsporen zoals dat in 2021 gebeurde met Lewis Hamilton. Maar we zijn wel vertrokken voor een harde strijd voor de komende 18 maanden, die de Formule 1 na de voorbije twee jaar van Red Bull-dominantie best kan gebruiken.

Om Verstappen te kloppen is 99 procent niet genoeg. Norris is al een tijdje op zoek naar dat laatste procent, en lijkt die in Oostenrijk te hebben gevonden. Dat is alleen maar goed nieuws voor de neutrale kijker, waar ik mezelf ook toe reken. Max en Lando zijn namelijk allebei Belgen zoals ik...

Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Max heeft geleerd om te winnen, maar niet om te verliezen

Roberto Chinchero, F1-verslaggever Motorsport.com Italië

Er is geen plaats voor vriendschap tussen twee rijders die hetzelfde doel najagen. Ik ben dan ook niet verrast dat het conflict tussen Max en Lando begint op het moment dat McLaren qua snelheid Red Bull heeft bijgehaald. Dat is al vaker gebeurd.

Wat we in Spielberg zagen, is het begin van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van F1, en dat is goed voor de sport. De beste verhalen in de Formule 1 zijn geschreven over duels tussen de groten. Maar om deze gevechten ook waarde toe te laten voegen aan de sport, moeten we ervoor zorgen dat de duels binnen de regels blijven. Persoonlijk denk ik dat Max in Spielberg de grens heeft overschreden. Dat is zonde want ik ben ervan overtuigd dat hij qua talent in de top-tien aller tijden staat. De kwalificatieronde op zaterdag was een waar meesterstuk, dus het is nog triester om te zien dat zo’n talent vertrouwt op zulke agressie. Max heeft over de jaren geleerd om te winnen, maar hij heeft nog steeds niet geleerd hoe te verliezen. En dat is een beperking voor een coureur, en zeker voor een kampioen.

Ik ben van mening dat alle rijders in de paddock enorm veel respect hebben voor Max, maar Max zelf laat op de baan bij tijden zien zelf geen respect voor hen te hebben. En dat is een probleem. Ik had gehoopt dat hij na 2021 zou veranderen door zijn titels en raceoverwinningen. Maar wederom moeten we betwijfelen of dat het geval is. Hij is gegroeid, in vele opzichten, maar hij is niet in staat om in sommige races te accepteren dat er een rijder kan zijn die sneller is. Ik kijk graag naar agressief verdedigen, het hoort bij de sport. Maar je moet de regels respecteren. Als je niet kunt winnen, is dat niet het einde van de wereld.

En in het belang van de sport moeten we ervoor zorgen dat overagressie bestraft wordt. Want aan het einde van de GP van Oostenrijk verloor Max niets voor wat hij heeft gedaan - hij liep zelfs punten uit op Lando. En dat is een verkeerde boodschap. F1 moet talent en hard werk belonen, maar je moet ook tegenstanders en de regels respecteren. En om eerlijk te zijn, aan het einde van het weekend had ik het gevoel dat we juist het gebrek daaraan beloonden. Ik kan enkel hopen dat er een verandering plaatsvindt, een positieve verandering, en snel. We hebben niet veel tijd. Als ze de show geloofwaardig willen houden, moet de FIA zich heel snel en heel duidelijk uitspreken. Ik hoop dat dat gebeurt.

Foto door: Mark Sutton

Verstappen heeft voor het eerst sinds 2021 een echte tegenstander

Ben Hunt, F1-journalist Autosport

Het incident tussen Lando Norris en Max Verstappen in de Grand Prix van Oostenrijk zou wel eens een bepalend moment kunnen zijn in de carrière van de McLaren-coureur. We hebben gezien dat hij de vaardigheden heeft om races te winnen, en we weten nu dat McLaren een auto gebouwd heeft die snel genoeg is om mee te doen om de overwinningen. Ja, de twee zijn - of misschien moeten we zeggen waren - vrienden, met name door hun gezamenlijke interesse in simracen, maar ik denk dat er niet al te veel waarde gehecht moet worden aan die vriendschap. Het verschil is nu dat ze tegen elkaar strijden en dat ze elkaar als rivalen zouden moeten zien.

Dit is de eerste keer dat ze gelijkwaardig materiaal hebben. Als Verstappen had verwacht dat Norris simpelweg aan de kant zou gaan, zoals hij het grootste deel van zijn F1-loopbaan heeft gedaan toen ze niet met elkaar om posities streden, dan heeft hij het goed mis. Het is nieuw terrein voor beide rijders: Norris strijdend om zeges en Verstappen nu gedwongen om te verdedigen. Uiteindelijk is dat briljant voor de Formule 1.

We hebben de afgelopen weken veel aandacht besteed aan Norris' neiging om de schuld op zich te nemen als hij een fout heeft gemaakt en zichzelf daar vervolgens de schuld van te geven. Maar tijdens de Grand Prix van Oostenrijk was er een verandering in gedrag zichtbaar. We zagen een mentale weerbaarheid waarbij hij opkwam voor zichzelf en stelde dat hij niks fout deed. Hij stond achter zijn acties en was vastbesloten om ditmaal geen sorry te zeggen. Het was een ontwikkeling in zijn karakter en toont aan dat hij mentale weerbaarheid toevoegt aan zijn rijvaardigheden. Voor het eerst sinds 2021 heb je nu het gevoel dat Verstappen een echte tegenstander heeft, en dat kan alleen maar goed zijn voor de sport.