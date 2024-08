F1 overweegt rookie-sprintrace in Abu Dhabi

Tijdens de recente vergadering van de F1 Commission kwam het aloude probleem van de koningsklasse weer ter tafel: hoe kunnen rookies meer kansen krijgen? De testmogelijkheden met de huidige bolides zijn zeer beperkt en vrije trainingen tijdens een Grand Prix-weekend zijn te waardevol om zomaar op te offeren. Menigeen in de paddock heeft daardoor het gevoel dat rookies met te weinig bagage hun F1-debuut moeten maken, wat de prestaties niet ten goede komt. Motorsport.com kon eerder al melden dat het idee om rookies op een wildcard deel te laten nemen aan F1-races te gecompliceerd bleek en daarom werd afgeschoten. Het is binnen het huidige budgetplafond te kostbaar om een derde auto op te bouwen. Ook zag men weinig in het idee om de vaste rijders een volledig weekend aan de kant te zetten voor een onervaren kracht. Het nieuwste plan is een post-season sprintrace voor rookies.

Het idee is dat rookies daags na de seizoensfinale in Abu Dhabi een korte race tegen elkaar gaan rijden. Alle teams zijn dan nog aanwezig vanwege de post-season testsessie. De formaties moeten twee bolides inzetten tijdens de test: eentje voor een rijder met minder dan twee F1-starts aan ervaring, en eentje voor het testen van de Pirelli-banden voor het daaropvolgende seizoen door een van de vaste rijders.

De teams hebben nu de vraag gekregen in hoeverre het haalbaar is om een korte race voor rookies te organiseren. Dit vereist namelijk ook een aanpassing van het sportief reglement. Voorafgaand aan de Grand Prix van Italië legt F1 CEO Stefano Domenicali het concept uit: “Er ligt een project op tafel, namelijk het organiseren van een sprintrace voor jonge rijders in Abu Dhabi. We bekijken hoe we jonge rijders de kans kunnen geven om zich te laten zien tijdens de Yas Marina-test en ervaring op kunnen doen. Niet alleen tijdens de test, maar ook in een competitieve context. Het zou hun training, bedoeld om hen voor te bereiden op de volgende stap, zeker helpen. We praten er eind september tot in detail over om te zien in hoeverre dit idee haalbaar is.”

Oliver Bearman, Haas VF-24 Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

Het organiseren van een sprintrace na de test in Abu Dhabi vormt een enorme logistieke uitdaging, zowel voor teams als voor organisatie. Factoren als tijdwaarnemingssystemen, veiligheid, officials en teampersoneel moeten in acht genomen worden. Het is ook nog niet duidelijk in hoeverre zo’n race op televisie uitgezonden wordt: of het verkocht wordt aan de vaste broadcasters of dat het enkel te zien is via de eigen kanalen van de Formule 1.

Mocht het plan tot stand komen, dan is het een nuttige ervaring voor de rookies die reeds zeker zijn van een zitje voor volgend jaar. Nieuwbakken Haas F1-coureur Oliver Bearman zou aan de start mogen staan, evenals Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan lijkt op weg naar het plekje van Lewis Hamilton bij Mercedes.

Mogelijk is het plan te ambitieus om dit jaar nog te realiseren, maar dan zal het voor 2025 opnieuw op de agenda gezet worden.

Meer sprints

Volgens Domenicali zijn de sprintraces in F1 een succes. Hij herhaalt dat er wat hem betreft meer dan zes sprints per jaar gaan plaatsvinden, al zal dat niet volgend jaar al zijn: “Het is mogelijk om in de toekomst het aantal weekends met een sprintrace uit te bouwen, maar niet in 2025. De interesse neemt steeds meer toe, maar we zien niets in een sprintrace tijdens elk weekend zoals de MotoGP. Ik ben van mening dat er ruimte is voor meer sprintraces. Dat bespreken we aan het einde van het jaar.”