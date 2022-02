‘F1 verhoogt aantal toegestane reprimandes voor uitdelen gridstraf’

De stewards in de Formule 1 kunnen bij incidenten kiezen uit een breed scala aan straffen die zij voor dat incident willen uitdelen. Bij relatief kleine vergrijpen wordt gekozen voor een gridstraf of een tijdstraf van vijf seconden, maar voor grotere incidenten kiest men eerder voor een stop-and-go-penalty of in het uiterste geval zelfs diskwalificatie. Daarnaast zijn er vergrijpen waarbij de stewards wel duidelijk willen maken dat het gedrag niet geoorloofd is, terwijl het uitdelen van een straf net weer iets te ver gaat.

In dat geval kunnen de stewards kiezen voor een reprimande, een soort officiële waarschuwing. Coureurs kunnen niet onbeperkt reprimandes verzamelen: de afgelopen jaren gold dat het verzamelen van drie officiële waarschuwingen een gridstraf van tien posities opleverde. Tot veel gridstraffen hebben de reprimandes uiteindelijk niet geleid. In 2021 werd geen van de coureurs om die reden tien plekken teruggezet op de startopstelling. Tien coureurs kregen afgelopen jaar een waarschuwing en alleen Kimi Raikkonen en Lewis Hamilton bevonden zich in de gevarenzone met twee berispingen.

Desondanks heeft de Formule 1 besloten dat de regels omtrent de reprimandes versoepeld worden in 2022. Daar waar drie reprimandes in het verleden dus een gridstraf opleverden, wordt dat volgens Auto Motor und Sport verhoogd naar vijf berispingen. Bovendien moeten vier van de vijf waarschuwingen ontvangen zijn voor het vergrijpen op het asfalt, voordat er een gridstraf wordt uitgedeeld. De redenatie achter de verandering is te begrijpen: toen de reprimanderegels in het reglement werden opgenomen, stonden er maar 17 Grands Prix op de F1-kalender. In 2022 moeten de coureurs echter 23 races afwerken, waardoor de kans groter wordt om gedurende het seizoen in de gevarenzone te belanden. De F1-organisatie hoopt dat de verandering ervoor zorgt dat coureurs minder gevaar lopen om middels reprimandes een gridstraf op te lopen in de slotfase van het jaar.