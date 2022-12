De rivaliteit tussen Ayrton Senna en Alain Prost is misschien wel de allermooiste die de Formule 1 ooit heeft gezien. Samen verdeelden de heren zeven wereldtitels. Ook leidde de intense strijd tot iconische momenten, zoals de crashes op Suzuka in 1989 en 1990, waardoor in beide gevallen de titelstrijd werd beslist. Senna en Prost waren haast tegenovergesteld. Prost was berekenend, technisch en kalm. De bijnaam ‘de professor’ kreeg hij niet voor niets. Senna stond garant voor spektakel. Hij nam altijd risico’s en nam met niets anders dan plek één genoegen. Bij de Grand Prix van Europa in 1993 liet Senna weer een legendarisch stukje racen zien in zijn McLaren. In deze aflevering van F1 Legends kijken we terug op misschien wel de beste openingsronde ooit.

Dat Ayrton Senna überhaupt zou racen in 1993 was allerminst zeker voordat het seizoen begon. De samenwerking tussen McLaren en Honda kwam ten einde, en Renault had verreweg de beste motor. McLaren kon geen deal maken met Renault. Het Franse blok lag wel achterin de dominante Williams-bolides. Senna had wel oren naar een overstap, maar Alain Prost, die zijn F1-rentree maakte bij Williams, wilde daar niets van weten. McLaren koos uiteindelijk voor klantenmotoren van Ford. Niet ideaal, maar qua vermogen waren het zeker niet de slechtste blokken. Senna besloot te blijven, maar tekende een contract per race. Geen zekerheid dus voor beide partijen, behalve voor die van Senna's bankrekening. Per wedstrijd kon de drievoudig kampioen een miljoen dollar bijschrijven. Je moet er wat voor over hebben…

Ayrton Senna in actie op Interlagos, achtervolgd door Damon Hill. Foto: Sutton Images

Nigel Mansell was na zijn titel in 1992 vertrokken en werd vervangen door Damon Hill. De Williams was ook in 1993 weer de snelste auto. Prost won de openingsrace in Zuid-Afrika. Ook Senna begon sterk aan het seizoen, en won maar weer eens zijn thuisrace op Interlagos. Wedstrijd nummer drie, die op Donington Park, werd er een bij veel fans nog steeds in het geheugen gegrift staat.

De Europese Grand Prix werd in 1993 op Donington Park verreden. De pole-position was voor Prost. Achter hem stonden Hill, Schumacher, Senna en de Oostenrijkse Karl Wendlinger op de startgrid. De baan was half nat bij de start van de race. Senna had niet zijn beste start en verloor een plaatsje. Lang zou hij er niet mee zitten. Of eigenlijk: een paar ronden later zaten de andere coureurs vooral met Senna in hun maag. Nog voor de eerste passage op start-finish passeerde de Braziliaan Schumacher, Wendlinger, Hill en Prost en pakte hij de leiding. Je zou het kunnen vergelijken met de inhaalrace die Max Verstappen reed op het circuit van Sao Paulo in 2016, alleen Senna pakte ze allemaal in een ronde. De toon voor de rest van de race was gezet. Wendlinger maakte het einde van die eerste ronde niet eens meer mee, want hij vloog er samen met Michael Andretti af.

Michael Andretti en Karl Wendlinger staan in de grindbak. Foto: Sutton Images

Alle rijders wisselden de hele wedstrijd door van banden. Van slicks naar regenbanden en weer terug. Sommige rijders kwamen zes keer of nog vaker naar binnen. Senna deed dit aanvankelijk ook, maar de tweede wissel terug naar regenbanden sloeg hij over. Prost en Hill, die de hele race de achtervolgers van Senna waren, kozen er dus voor om wel heen en weer te wisselen en verloren veel tijd. Tot overmaat van ramp voor Williams liet Prost zijn motor afslaan in de pitstraat en zo verloor hij een ronde. Michael Schumacher spinde ondertussen van de baan en lag uit de wedstrijd. Iets over de helft van de race zat iedereen weer op dezelfde strategie en uiteindelijk ging ook Senna weer naar de regenbanden. Even had hij het hele veld op een ronde achterstand gezet, maar Hill kon zich van die achterstand ontdoen. Een andere verrassing in op Donington was Rubens Barrichello in de Jordan. Barrichello reed lang op podiumkoers, maar zijn wagen ging richting het einde stuk.

Senna was ouderwets in control en bleef de ene na de andere snelle ronde uit zijn McLaren stampen. De uitslag was veelzeggend. Senna reed zijn naaste belager Hill op 1 minuut en 23 seconden. Prost behaalde met een ronde achterstand nog het podium. Ook Johnny Herbert kwam binnen met een ronde achterstand. Vanaf de nummer vijf had iedereen tenminste twee ronden minder gereden dan winnaar Senna. Saillant details: Senna reed de snelste ronde van de race, mét een tripje door de pitstraat. De pit-entry op Donington sneed een stukje van de baan af en er was geen pit-limiter. Doordat de pitcrew van Senna nog niet klaarstond, besloot de Braziliaan om gewoon vol door te knallen en zo kon hij de snelste ronde van de hele race rijden.

Senna viert zijn overwinning. Foto: Sutton Images

De wereldtitel van 1993 zou uiteindelijk naar Prost gaan, die daarmee zijn vierde en laatste kroon veiligstelde. Het jaar erop zou Senna helaas geen kans meer krijgen om zelf ook zijn vierde wereldtitel te pakken. Hij overleed na een crash op het circuit van Imola. Maar door al zijn prestaties in zijn carrière, waaronder deze briljante race op Donington, zal hij voor eens en voor altijd een legende in de sport blijven.