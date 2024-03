McLaren MCL38 achtervleugel detail Foto door: Giorgio Piola

McLaren heeft de achtervleugel aangepast voor het raceweekend in Saudi-Arabië. Er is een verzonken deel in het midden van de hoofdvleugel en de bovenste flap aanwezig. Dit zorgt volgens het team voor de juiste balans tussen topsnelheid en neerwaartse druk voor het Jeddah Corniche Circuit.

Stake F1 Team Kick Sauber C44 achtervleugel detail

Een blik op de achtervleugel van de Sauber C44, voorzien van een dubbele steunpilaar met een zwanenhals. Ook de verfijnde vorm van de endplate en de overgang naar de horizontale elementen is hier goed zichtbaar.

Ferrari SF-24 achtervleugel detail

De Ferrari-achtervleugel heeft een Gurney op de achterrand van de bovenste flap, maar die kan worden verwijderd als het team dat element onnodig acht. Het team blijft ook gebruikmaken van de semi-losstaande tipsectie die het dit seizoen introduceerde.

Aston Martin AMR24 achtervleugel detail

De achtervleugel van Aston Martin heeft een welvende achterrand, voorzien van een V-groef in het centrale deel. Vanaf de endplate loopt de achterrand eerst omhoog, blijft dan vlak en zakt vervolgens fors in bij de V-uitsnede.

Mercedes F1 W15 achtervleugel detail

Mercedes beschikt dit weekend over een nieuwe achtervleugel met minder downforce. Het centrale deel van de onderste flap is afgevlakt en de bovenste flap volgt deze contouren. Let ook op het gebruik van een inkeping in het midden van de bovenste flap om de luchtweerstand te verminderen, de V-uitsnede. We worden ook getrakteerd op een blik op het DRS-mechanisme zonder de behuizing op zijn plaats.

Williams Racing garage

Twee verschillende koelconfiguraties voor Williams, met een paneel met lamellen zichtbaar in de opening van de sidepod aan de linkerkant.

RB F1 Team VCARB 01 achterzijde detail

De low downforce achtervleugel van de RB01 heeft een half-vrijstaande tipsectie, en staat veel vlakker dan de versie die in Bahrein op de wagens zat.

Aston Martin AMR24 achterzijde detail

Een close-up van de crashstructuur van de Aston Martin AMR24 toont de dubbele winglet die het team dit jaar gebruikt, waarbij één element direct aan de crashstructuur is bevestigd, terwijl het achterste element op een ligger zit zodat het buiten de crashstructuur valt.

Red Bull Racing RB20 technisch detail

Een blik in de sidepods van de Red Bull RB20 zonder het bodywork op zijn plaats toont de V-vormige lay-out voor de radiateurs en koelers.

Red Bull Racing RB20 technisch detail

Een close-up van het oplopende voorste deel van de randvleugel van de Red Bull RB20, die ook diverse vinnen heeft om de luchtstroming in de regio te helpen regelen.

Red Bull Racing RB20 technisch detail

Red Bulls achtervleugel met minder downforce lijkt qua DNA op de vleugel die te zien was in Bahrein. De camber, achterrand en invalshoek van het hoofdvleugelvlak en de bovenste flap zijn aangepast om downforce en luchtweerstand te verminderen.

Red Bull Racing RB20 technisch detail

Een close-up van de 'snorkel' op de Red Bull RB20 die samen met een soortgelijk element in de neus zorgt voor de toevoer van koele lucht naar de cockpit.

Red Bull Racing RB20 remtrommel detail

Red Bull gebruikt een d-vormige inlaat op het remkanaal aan de voorkant, dat over de hele lengte dezelfde vorm heeft en vervolgens wordt gebruikt als uitlaat aan de achterkant van het systeem.

Red Bull Racing RB20 technisch detail

Een close-up van de half-vrijstaande tipsectie van de achtervleugel van de RB20, met een druppelvormig flapscharnier.

Mercedes W15 technisch detail

Een blik onder de huid van de Mercedes W15, waar de centreline cooler te zien is. We zien ook een aantal elementen van de achterwielophanging. Het team is voor 2024 overgestapt op een pushrod lay-out.

Mercedes W15 technisch detail

Een andere hoek die de low downforce achtervleugel van Mercedes laat zien, met een agressieve en vlakke hoofdvleugel en een abruptere overgang naar de eindplaat. Dit wordt weerspiegeld in het ontwerp van de bovenste flap.

Ferrari SF-24 technisch detail

Een close up van de ophangingselementen aan de binnenzijde van de Ferrari SF-24, waarbij het team belleville-veren gebruikt als onderdeel van de schokdemper.

Ferrari SF-24 technisch detail

Een close-up van de voorste remklauw en de behuizing op de Ferrari SF-24.

Ferrari SF-24 achtervleugel

Ferrari heeft ook een semi-losstaande tipsectie op de achtervleugel voor 2024, waardoor de relatie met het hoofdvlak, de eindplaat en de achterste uitsparing verandert om de turbulente luchtstroming die afkomstig is uit dit gebied beter te kunnen managen.

Ferrari SF-24 detail van de remtrommel

Een close-up van de inlaat van het brake duct aan de voorkant van de Ferrari SF-24. Dit is opgedeeld in meerdere kanalen om de verschillende onderdelen van koele lucht te voorzien. Let op het gebruik van draden aan de voorkant van die kanalen om te voorkomen dat deze kanalen verstopt raken door vuil en rotzooi vanaf de baan.

McLaren MCL38 voorvleugel detail

Een close-up van de buitenste sectie van de voorvleugel van de MCL38, met de drie bovenste elementen in een schuine hoek vanaf de endplate om de outwash rond de voorband te verbeteren.

Williams FW46 detail

Om de luchtweerstand te verminderen en de auto in balans te houden, testte Williams tijdens de vrije training het gebruik van slechts één enkel beam wing element op de FW46.

RB F1 Team VCARB 01 detail

Ook de RB01 is uitgerust met een enkele beam wing, maar dan gekoppeld aan een low downforce achtervleugel.

Red Bull Racing RB20 detail zijkant

Een blik op de achterkant van de RB20, die is aangepast voor de Grand Prix van Saudi-Arabië om beter te voldoen aan de koelvereisten van het circuit.