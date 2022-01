Het Formule 1-circus reist in 2022 voor het eerst af naar Miami, waar op een gloednieuw stratencircuit geracet gaat worden. Afgelopen jaar was de koningsklasse van de autosport voor het eerst te gast in Qatar en Saudi-Arabië, terwijl ook de Grand Prix van Nederland voor het eerst sinds ruim dertig jaar weer op het programma stond. Aan belangstelling geen gebrek, maar waar ligt de focus van de Formule 1 voor de wereldwijde expansie?

In gesprek met het Duitse Sport1 ging Domenicali in op de toekomstplannen van de Formule 1. Op de vraag welke regio’s de sport de komende jaren wil veroveren, antwoordde hij: “De Verenigde Staten zijn belangrijk voor ons en we werken er hard aan om Miami 2022 een succes te maken. De andere regio die we niet moeten onderschatten is het verre oosten. Met name vanwege Guanyu Zhou, die nu voor Alfa Romeo rijdt. De interesse vanuit China groeit. Daarom staat die regio ook op onze radar. Een terugkeer in Afrika - ongeacht of dat het noorden of zuiden is - zou gaaf zijn. Hoe snel dat gaat lukken, hangt ook af van de coronasituatie. We mogen de pandemie niet onderschatten. Het kan zijn dat we ook in 2022 de kalender weer moeten aanpassen.”

Geen interesse in Duitsland

Ondanks de groeiende interesse van vele landen, benadrukt de Italiaan dat de traditionele Grands Prix moeten blijven bestaan. Hij baalt dan ook zeer van het feit dat de Duitse GP niet meer op de kalender prijkt: “Ik zie helaas ook weinig echte interesse vanuit Duitsland om weer onderdeel van de Formule 1-kalender te worden. Dat is jammer en eigenlijk nauwelijks te bevatten. Ik hoop dat het in de toekomst weer verandert. We krijgen zoveel aanvragen binnen van over de gehele wereld. We kunnen makkelijk op dertig verschillende circuits racen. Om dan te moeten concluderen dat er vanuit Duitsland niemand aan de bel trekt, is betreurenswaardig.”

Video: Een rondje over het gloednieuwe F1-circuit in Miami