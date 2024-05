Formule 1 grijpt in en scherpt pitsregels voor GP Monaco aan

Sinds dit Formule 1-seizoen mogen de coureurs niet meer langzaam rijden op het circuit en een gat naar een voorganger creëren om een snelle ronde aan te gaan. In plaats daarvan zoeken de rijders nu de gaten al in de pitstraat op, door daar met lage snelheid te rijden of soms zelf compleet stil te staan. Dat zorgde er al een paar keer voor dat coureurs ongeduldig werden en de file in de pits voorbij reden, met een paar net-niet crashes tot gevolg. Om zulke incidenten te voorkomen tijdens de Grand Prix van Monaco heeft de racedirecteur van de koningsklasse van de autosport Nils Wittich voor dit weekend strengere regels ingesteld.

Inhalen in de pitstraat blijft onder deze regels wel mogelijk, maar wel onder bepaalde voorwaarden. "In dit geval mogen de coureurs in de pits inhalen als zij zeker weten dat het gat voor de auto voor hen groot genoeg is om gemakkelijk weer in de fast lane te komen, zonder daar de andere coureurs mee op te houden", schrijft Wittich. Het is een zodanige aanscherping dat de coureurs dus echt zeker moeten weten dat er ruimte is, in plaats van hopen dat de collega's genoeg ruimte geven.

In de reguliere regels staat dat de coureurs de fast lane in de volgorde moeten verlaten van hoe ze daar in kwamen. Dit leverde dit seizoen al een paar keer wat discussies op. Vooral bij de uitgang van de pits hebben coureurs zich er tussendoor gewurmd om voor het treintje de baan op te gaan. Wittich heeft voor het weekend in Monaco de regels dusdanig aangescherpt dat dat niet zomaar meer mogelijk is. "Het is dit weekend zo dat de coureur in de fast lane is, als een band over de gele lijn die de fast lane en de inner lane van de pits scheidt", staat in het document vervaardigd door de Duitser. "Het betekent in dezen dat de gehele band over de lijn moet."