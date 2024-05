Red Bulls buiten de top-tien in VT1 Monaco: Marko stipt probleem aan

Max Verstappen bleef met zijn snelste tijd (1.12.984) ruim acht tienden verwijderd van Lewis Hamilton die het Circuit de Monaco als rapste afwerkte in 1.12.169. Daarbij moet worden aangetekend dat Hamilton zijn snelste tijd op een set rode banden reed, waar Verstappen dat op de gele, iets langzamere band deed.

De enige 'concurrenten' van de Nederlander die hun snelste tijden ook op de medium band klokten, waren Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Die laatste was slechts drie honderdsten sneller dan Verstappen, maar het gat met Leclerc bedroeg maar liefst zes tienden, zag ook Helmut Marko. "We hebben één auto gezien die een vergelijkbare hoeveelheid brandstof en dezelfde bandenkeuze had en dat was Leclerc", aldus de Red Bull-adviseur tegen de Oostenrijkse tv-zender ORF. "Die neemt ons in sector 1 te veel tijd af."

Over de rest van het veld – met vooraan twee Mercedessen en twee McLarens - maakt Marko zich nog niet al te veel zorgen. "Voor ons is alleen die tijd van Leclerc alarmerend. De anderen reden op zachte banden. Het belangrijkste is om in Q3, het beslissende deel van de kwalificatie, een goede ronde te rijden. Leclerc is duidelijk sneller, vooral in sector 1, maar het is geruststellend dat we slechts in één bocht [zo veel tijd] verliezen. Dat zou het makkelijker moeten maken om de auto aan de praat te krijgen."

Gevraagd wat er op het moment mis is met de RB20, zei Marko. "De auto is op dit moment te onrustig", legde hij uit. "Maar het ziet er erger uit dan het is. De auto hobbelt te veel en we hebben in bepaalde bochten een gebrek aan grip op de vooras. Het een kan met het ander in verband worden gebracht."

Max Verstappen was zelf ook niet erg te spreken over de balans in zijn auto, zo valt te horen in onderstaand videofragment.