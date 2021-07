F1 sprintrace Silverstone – Tijden, welke tv-zender en meer

Na de triple-header met races op Paul Ricard en de Red Bull Ring heeft het Formule 1-circus twee weken de tijd gehad om de batterijen weer op te laden. Dit weekend staat het historische Silverstone op het programma. Op deze baan vond in 1950 de eerste officiële Formule 1 Grand Prix uit de historie plaats. Ook dit weekend valt er een unicum te beleven: de eerste sprintrace uit de geschiedenis. Wie gaat de geschiedenisboeken in als winnaar van de allereerste ‘F1 Sprint Qualifying’ uit de historie?

Wat is een Formule 1-sprintrace?

De Formule 1 organiseert dit seizoen tijdens drie Grands Prix een sprintrace. Een F1 sprintrace is een race over honderd kilometer op zaterdag, waarmee de startopstelling voor de Grand Prix op zondagmiddag wordt bepaald. Op vrijdagavond vindt een normale kwalificatie plaats om de startvolgorde voor deze sprintrace te bepalen. Het is voor het eerst dat de Formule 1 dit format gebruikt. Later in het jaar wil men nog tweemaal experimenteren met sprintraces, om goed te kunnen afwegen of dit concept in de toekomst standaard wordt ingevoerd bij alle Grands Prix.

Hoe laat begint de Formule 1 sprintrace op Silverstone?

Datum: Zaterdag 17 juli 2021

Start Nederlandse tijd: 17.30 uur

Start lokale tijd: 16.30 uur

De eerste sprintrace uit de Formule 1-historie vindt plaats tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, het circuit waarop in 1950 ook de eerste race van het officiële F1-wereldkampioenschap plaatsvond. De sprintrace begint op zaterdagmiddag om 17.30 uur Nederlandse tijd, om 16.30 uur lokale tijd. De uitslag van deze korte wedstrijd bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op zondagmiddag. Deze race begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Groot-Brittannië

Sessie Datum Sessies Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 16 juli 15.30u-16.30u Kwalificatie Vrijdag 16 juli 19.00u-20.00u Derde vrije training Zaterdag 17 juli 13.00u-14.00u Sprintrace Zaterdag 17 juli 17.30u Race Zondag 18 juli 16.00u

Hoe lang duurt een F1-sprintrace?

De sprintraces hebben een lengte van 100 kilometer. Een Grand Prix gaat normaliter over 305 kilometer. De ronde waarin deze afstand wordt behaald is de laatste ronde van de race. De sprintrace op Silverstone zal daardoor over 17 ronden gaan. Ook is er een tijdslimiet opgesteld van 30 minuten. Mocht de race lange tijd geneutraliseerd worden door een (virtual) safety car, dan wordt de race bij de eerste doorkomst na het overschrijden van deze 30 minuten afgevlagd.

Worden er punten uitgedeeld voor de sprintrace?

Ja, er worden punten uitgedeeld voor de top-drie van de sprintrace. De winnaar ontvangt drie punten, de nummer twee krijgt twee punten en de nummer drie krijgt een punt. Men wil voorkomen dat dit experiment een bepalende rol in de titelstrijd speelt maar toch moeten de beste rijders beloond worden voor hun optreden. Daarom wordt een beperkt aantal punten aan de podiumfinishers uitgedeeld. Er vindt geen podiumceremonie plaats, de winnaar krijgt een kleine trofee in parc fermé.

Uitzending Formule 1 sprintrace op Silverstone

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 of Ziggo Sport Totaal Select

Start uitzending: 16.45 uur Nederlandse tijd

Start sprintrace: 17.30 uur Nederlandse tijd, 16.30 uur lokale tijd

De sprintrace op Silverstone wordt in Nederland door Ziggo op televisie uitgezonden. De voorbeschouwing begint om 16.45 uur. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos blikken vanuit de studio in Hilversum vooruit op de eerste sprintrace uit de Formule 1-historie en bespreken de belangrijkste punten van het weekend. Kort voor 17.30 uur schakelen ze live over naar Silverstone, waar commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij verslag uitbrengen van de race.

De Formule 1 is in Nederland op televisie alleen te zien via Ziggo. De provider heeft de exclusieve uitzendrechten in handen. Klanten kunnen via het gratis kanaal 14 live naar alle trainingen, kwalificaties, spintraces en races kijken. Wie geen abonnement bij de aanbieder heeft kan de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder het Racing-kanaal. Daar kijk je niet alleen Formule 1, maar ook kampioenschappen als DTM, IndyCar, Formule 2, Formule 3 en W Series. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Wie graag naar de Formule 1 kijkt maar geen abonnement heeft bij Ziggo, heeft weinig legale alternatieven. De beste optie is de officiële streamingsdienst van de Formule 1, F1TV Pro genaamd. Hier worden live alle trainingen, kwalificaties en races - dus ook de sprintraces - uitgezonden. Je kunt zelf een commentator naar wens uitkiezen, waaronder Olav Mol en Martin Brundle. Bovendien krijg je toegang tot extra features als live timing, driver tracker en kijk je mee met de onboardcamera’s van alle rijders. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

