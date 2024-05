De Formule 1 is vandaag jarig: Terug naar eerste Grand Prix F1

De Formule 1 als raceklasse bestaat al sinds 1946 en elk zichzelf respecterend circuit organiseert al snel na de Tweede Wereldoorlog zijn eigen Grand Prix. In 1950 besluit de internationale autosportfederatie FIA de wildgroei een halt toe te roepen en een wereldkampioenschap op te tuigen. Zes Grands Prix die volgens F1-regels worden verreden – Groot-Brittannië, Monaco, Zwitserland, België, Frankrijk, Italië - en de Indianapolis 500 (om het WK statuur te geven) krijgen een officiële WK-status. Tijdens deze zeven races kunnen punten worden verdiend voor het officiële FIA World Championship of Drivers. Een competitie alleen voor individuele coureurs dus, het constructeurskampioenschap wordt pas eind jaren vijftig ingevoerd.

Alfa Romeo op oorlogssterkte

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo Photo by: Motorsport Images

Op 13 mei 1950 – een zaterdag, want op zondag wordt in die dagen in Groot-Brittannië niet gesport – vindt op het 4.649 meter lange Silverstone Circuit de Grand Prix d'Europe plaats, de allereerste race van dit nieuwe wereldkampioenschap. 23 coureurs hebben de uitnodiging van het organisatiecomité geaccepteerd en komen met hun Alfa Romeo’s, ERA’s, Maserati’s en Talbot Lago’s opdagen.

Grote favorieten zijn de drie vaste coureurs van het professionele Alfa-fabrieksteam; Juan Manuel Fangio, Giuseppe Farina en Luigi Fagiolo. De vierde Alfa 158 op de grid wordt bestuurd door lokale favoriet Reg Parnell die het stuurtje overneemt van de geblesseerde vaste coureur Consalvo Sanesi. Het kwartet kwalificeert zich eenvoudig op de plaatsen één tot en met vier. Daarachter weten 17 andere coureurs een definitief startbewijs voor de Grand Prix te bemachtigen.

Massale belangstelling

British Grand Prix sfeerbeeld Photo by: Motorsport Images

De race vindt plaats op een zonovergoten dag bij 23 graden. De belangstelling is dan ook groot. Het precieze aantal heeft men nooit kunnen achterhalen, maar men gaat ervan uit dat zo’n honderdvijftigduizend toeschouwers zich op het oude RAF-vliegveld Silverstone hebben verzameld. Onder de bezoekers ook koning George VI die zijn hele gezin heeft meegenomen en voorafgaand aan de race de coureurs persoonlijk succes wenst.

Drie F's soeverein

De eerste meters van het wereldkampioenschap Formule 1. Photo by: Motorsport Images

Eigenlijk houdt maar één vraag de mensenmassa bezig: welke van de vier Alfa’s zal na zeventig ronden als eerste over de finishlijn komen? Farina heeft vanaf pole position de beste start. Hij stuift weg van de lijn, op de voet gevolgd door Fagioli, Fangio en Parnell. Die laatste moet al gauw afhaken bij de befaamde drie F’s van Alfa Romeo.

Achterin het veld is Leslie Johnson de eerste uitvaller van de dag. De Londenaar moet zijn E-Type ERA al in de tweede ronde aan de kant zetten. Ook Fangio haalt het einde van de race niet. De Argentijn, die later vijf keer wereldkampioen zal worden, maakt een zeldzaam foutje. Hij belandt in de strobalen en beschadigt daarbij de olieleiding van zijn Alfa 158.

Farina pakt eerste overwinning

Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158 Photo by: Motorsport Images

Fangio is de enige Alfa-coureur die niet weet te finishen. De overige drie – Farina, Fagioli en Parnell – worden eerste, tweede en derde, met twee rondes voorsprong op de rest van het veld.

Farina – die later dat jaar de eerste wereldkampioen Formule 1 zal worden – ontvangt voor zijn overwinning een bedrag van 500 pond, omgerekend naar nu zo’n 25.000 euro. Voor de snelste raceronde krijgt de Italiaan nog eens 30 pond.