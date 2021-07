F1 sprintraces: Hoe werkt het en wanneer ze vinden ze plaats?

Wat is een sprintrace en waarom wordt dit ingevoerd in F1?

Een sprintrace is in principe hetzelfde als een normale Formule 1-race, maar dan korter. Een reguliere Grand Prix gaat over een minimale afstand van 305 kilometer, maar de sprintraces zijn ongeveer een derde van die afstand. Sprintraces worden in vele andere kampioenschappen gebruikt, maar vooral in de Formule 2 is het een bekend fenomeen. De sprintrace in de Formule 2 is 120 kilometer lang terwijl de hoofdrace zo’n 170 kilometer lang is. Deze races brengen over het algemeen veel spanning met zich mee.

Een voorbeeld is de F2-sprintrace die in 2017 gehouden werd in Bahrein. Toenmalig F2-coureur Charles Leclerc (nu Ferrari F1-rijder) koos ervoor tijdens de race de pits in te duiken. Een pitstop is tijdens de sprintrace niet verplicht, maar kan wel als strategische truc gebruikt worden. Leclerc kwam als veertiende terug op de baan en gebruikte zijn verse banden om terug naar voren te rijden. Uiteindelijk schreef hij de wedstrijd op zijn naam.

De Formule 1 wil sprintraces gebruiken om meer spanning te creëren in een raceweekend. Met het nieuwe format krijgen fans op elke dag van het raceweekend een hoogtepunt, op vrijdag de kwalificatie en op zaterdag en zondag in de vorm van een race. Dat zou moeten zorgen voor een betere ervaring. De Formule 1 is lange tijd bezig geweest met een aanpassing aan het traditionele format. Zo werd overwogen om een race met een omgekeerde startgrid te organiseren, maar de teams hadden daar geen trek in.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hoe werkt de Formule 1 sprintkwalificatie?

De sprintkwalificatie is een race over ongeveer 100 kilometer en duurt zo’n 25 tot 30 minuten. De startvolgorde voor de kwalificatierace wordt op vrijdag bepaald tijdens de kwalificatie, die volgens het traditionele format verreden wordt. De uitslag van de sprintkwalificatie is uiteindelijk bepalend voor de startvolgorde van de race op zondag.

Hoe ziet het format van een weekend met een sprintrace eruit?

Weekenden met sprintraces krijgen een ander tijdschema dan reguliere Grand Prix-weekenden. Op vrijdag hebben de teams maar één vrije training van een uur, ten opzichte van de twee vrije trainingen tijdens een normaal weekend. Na de eerste vrije training volgt op vrijdagmiddag de traditionele kwalificatie volgens het knock-outsysteem.

Op zaterdagochtend wordt de derde vrije training verreden, maar de kwalificatie wordt vervangen door een sprintrace. Op zondag blijft het format hetzelfde met de reguliere Grand Prix in de middag (of avond als het gaat om een avondrace).

De sprintrace wordt verreden over 100 kilometer. Volwaardige GP’s gaan over een afstand van 305 kilometer of 260 kilometer in Monaco. Pitstops zijn niet verplicht, maar coureurs kunnen wel binnenkomen als zij daarvoor kiezen.

Het format voor een raceweekend met sprintkwalificatie ziet er als volgt uit:

Vrijdagochtend – Vrije training 1 duurt 60 minuten

Vrijdagmiddag – Q1, Q2, Q3 om de startgrid te bepalen voor de sprtinrace

Zaterdagochtend – Vrije training 2 duurt 60 minuten

Zaterdagmiddag – 100 km sprintrace kwalificatie

Zondag – Reguliere Grand Prix

Het tijdschema voor de Britse Grand Prix, de eerste GP met een sprintrace, is zodanig aangepast dat de beide vrije trainingen voor de Nederlandse kijker in de middag gehouden worden. Het is nog niet duidelijk of dit format ook tijdens de andere raceweekenden gebruikt gaat worden.

In het geval van regen ziet het format er als volgt uit:

Vrijdag VT1: 15:30u - 16:30u Kwalificatie: 19:00u - 18:00u

Zaterdag VT2: 13:00u - 14:00u Sprintkwalificatie: 17:30u - 18.00u

Zondag Race: 16:00u



Het reglement rond het gebruik van banden gaat ook veranderen. Tijdens de eerste training op vrijdag mogen coureurs maar twee bandensets gebruiken terwijl er voor de kwalificatie op vrijdagmiddag vijf sets van de zachtste compound beschikbaar gesteld worden. Daarna hebben teams deze opties voor de rest van het weekend:

Een set wordt gebruikt in de training op zaterdag, teams beslissen over de compound

Een set voor de sprintrace, teams beslissen over de compound

De twee resterende sets worden tijdens de Grand Prix gebruikt, teams mogen kiezen op welke compound ze starten.

Teams hebben daarnaast aan het begin van een raceweekend drie sets regenbanden en vier sets intermediates tot hun beschikking. Als VT1 of de kwalificatie op een natte baan verreden wordt, krijgen teams een extra set intermediates als ze een gebruikte set inleveren voor de sprintrace. Als de sprintkwalificatie onder natte omstandigheden verreden wordt, moeten teams een set full wets of intermediates inleveren. Die zal dan vervangen worden voor een nieuwe set intermediates. In totaal hebben teams een maximum van negen sets full wet-regenbanden of intermediates tot hun beschikking.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, op de grid Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Hoeveel sprintraces worden er verreden?

Op dit moment staat er drie sprintraces op het programma in 2021, de eerste daarvan wordt op zaterdag 17 juli 2021 verreden tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone. Hoewel de locaties voor de tweede en derde sprintrace nog niet bekend zijn, heeft het er alle schijn van dat twee in Europa verreden wordt en de laatste tijdens een overzeese wedstrijd plaats moet vinden. Silverstone is reeds bevestigd, het format wordt naar verwachting ook toegepast tijdens de Italiaanse GP in september. Volgens geruchten staat Brazilië op de nominatie om in november de derde sprintkwalificatie te organiseren.

Scoren coureurs en teams punten in de sprintraces?

Enkel de top-drie kan punten verdienen tijdens de sprintrace. De eerste plaats is goed voor drie punten, de tweede plaats krijgt twee punten en de derde plaats verdient een punt. In tegenstelling tot de race op zondag is er geen podium voor de sprintraces, de winnaar krijgt een trofee uitgereikt in parc fermé.

Wat gebeurt er als een coureur de finish van de sprintrace niet haalt?

Hoewel het aangepaste sportieve reglement inmiddels goedgekeurd is door de FIA, is het document nog niet gepubliceerd. Het is echter aannemelijk dat een coureur die de finish van de sprintrace niet haalt, aan de Grand Prix moet beginnen op de positie waarin hij in de uitslag van de sprintrace is opgenomen. Voorbeeld: Als een coureur de eerste uitvaller in de sprintrace is of niet van start kan gaan, moet hij vanaf de laatste plaats beginnen aan de race op zondag.

Lando Norris, McLaren MCL35M, maakt een pitstop Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Wat gebeurt er als een auto beschadigd raakt?

Om de kosten voor de drie sprintraces te compenseren aan de teams is een financieel pakket van zo’n 500.000 dollar in het leven geroepen. Een aanvulling hierop is dat er een compensatieschema is gemaakt voor teams die schade rijden in de sprintkwalificatie. Dit moet ervoor zorgen dat een coureur die schade rijdt op zaterdag, nog altijd aan de start kan komen in de race op zondag. Afgezien van het financiële aspect krijgen teams de mogelijkheid om beschadigde onderdelen te vervangen voor de hoofdrace op zondag. Deze onderdelen moeten dan echter wel exact hetzelfde zijn. Dat is omdat de auto’s na de sprintrace onder de parc fermé-regels vallen. Dan mogen er geen aanpassingen meer gedaan worden aan de wagen.

Gaan sprintraces in de toekomst vaker voorkomen in F1?

Het is onduidelijk of de Formule 1 na de drie geplande sprintraces nog vaker met dit format gaat werken. Als de races een succes worden, kan het best zijn dat de Formule 1 dit vanaf 2022 vaker gaat invoeren. Men is echter niet van plan dit format tijdens elke race te hanteren. Als coureurs, teams en fans niet goed reageren op dit experimentele format, kan het ook zo zijn dat het hele concept gaat verdwijnen. In 2016 voerde de Formule 1 een controversieel kwalificatieformat in waarbij de langzaamste auto elke 90 seconden geëlimineerd werd. Dit format werd na twee races al in de prullenbak gegooid vanwege de negatieve reacties van coureurs, teams en fans.