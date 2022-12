Eindrapport Lance Stroll: Krappe voldoende met enkele rare fratsen

Het Formule 1-seizoen van Lance Stroll

Positie in het wereldkampioenschap: 15

Aantal WK-punten: 18

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 5e plaats (Verenigde Staten)

Beste resultaat: 6e plaats (Singapore)

Rapportcijfer: 6

Lance Stroll mocht in 2022 beginnen aan zijn zesde campagne in de koningsklasse. De Canadees zit logischerwijs op zijn post door de financiële middelen van zijn vader, maar heeft zijn meerwaarde bij vlagen wel al laten zien in de Formule 1. Stroll is daardoor van een iets andere orde dan landgenoot Nicholas Latifi, die weliswaar een stuk vriendelijker en enthousiaster voor de dag komt in de paddock maar zelden op een sportief hoogtepuntje te betrappen is geweest. Voor Stroll junior zijn er iets meer lichtpuntjes te benoemen, bijvoorbeeld zijn drie bezoekjes aan het podium.

Het seizoen 2022 heeft niet zo'n uitschieter opgeleverd. De verklaring daarvoor is tweeledig. Om te beginnen valt er terug te verwijzen naar het teamrapport van Aston Martin en de conclusie dat de gewenste ommekeer is uitgebleven. Het materiaal waar Stroll en Vettel het mee moesten doen was in grote delen van dit jaar niet om over naar huis te schrijven. Dat gezegd hebbende, kon Stroll als individu ook nauwelijks tot niet overtuigen. Zijn vijfde startplek in Austin en zijn zesde stek in Singapore zijn de hoogtepuntjes geweest, waarbij moet opgemerkt dat Stroll wel vaker komt bovendrijven in lastige omstandigheden - zoals in Singapore ook het geval was. Toch is de balans geen immens positieve. Zo heeft hij slechts 48 procent behaald van het puntentotaal dat Vettel achter zijn naam heeft staan en is het onderlinge kwalificatieduel met 13-7 verloren gegaan.

Kwalijker zijn de momenten richting het einde van dit seizoen, in Amerika en Brazilië om precies te zijn. Op het Circuit of the Americas bewoog Stroll nogal abrupt naar links op het allerlaatste moment, waardoor Fernando Alonso met twee wielen van de grond kwam en nog van geluk mocht spreken met de relatief goede afloop. In Brazilië toonde Stroll weer een behoorlijk gebrek aan besef en inschattingsvermogen door wederom over de grens van het toelaatbare te verdedigen in gevecht met nota bene zijn eigen teamgenoot. Hij zijn fratsen die nog steeds bij Stroll horen en die collega's in gevaar kunnen brengen. Dit zijn momenten die zwaarder zouden moeten wegen dan de strafpunten die Pierre Gasly gaandeweg heeft verzameld en hem in de buurt van een schorsing brengen. Over de hele linie en ook gezien het povere materiaal was 2022 nog wel net voldoende voor Stroll, maar van een ervaren F1-coureur mag toch verwacht worden dat hij deze gevaarlijke momenten tot het minimale beperkt. In 2023 weer een nieuwe kans.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 6 Ronald Vording 6 Niels Dijksterhuis 6,5 Bjorn Smit 6 Mark Bremer 5,5