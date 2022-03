F1 data-analyse: Het grote verschil tussen Red Bull en Ferrari in Jeddah

Bij poging 215 bleek het eindelijk raak voor Sergio Perez. Als een duveltje uit het spreekwoordelijke doosje wist hij de toptijd van Charles Leclerc te pakken. De Monegask gaf in alle eerlijkheid aan dat hij pole met 1.28.225 op zak dacht te hebben en was niet de enige. Perez wist er echter nog 0.025 van een seconde onder te duiken en voor een noviteit in zijn lange Formule 1-carrière te zorgen.

Red Bull meer topsnelheid, Ferrari iets meer downforce

Interessanter dan de uitslag is het inzoomen op de snelste ronden van Perez en Leclerc, en daarmee de snelste ronden van Red Bull en Ferrari. Een vergelijking laat goed zien hoe beide formaties voor een compleet andere aanpak kiezen in Jeddah, maar onderaan de streep zeer aan elkaar gewaagd zijn. Enigszins vergelijkbaar met Bahrein gooit Red Bull hogere ogen in de speed trap en loopt de RB18 harder aan het eind van rechte stukken. Daar staat tegenover dat Ferrari tijd wint in de acceleratie en bochtige delen, al moet gezegd dat het Jeddah Corniche Circuit weinig langzame bochten kent.

Met de telemetriegegevens van F1 Tempo (te zien in de onderstaande Tweets) zijn de topronden van Perez en Leclerc als het ware over elkaar heen gelegd. In de bovenstaande Tweet is te zien wie op welk gedeelte van het circuit het snelst was, terwijl in de Tweet daaronder de bijbehorende telemetrie aan bod komt. In die grafiek is perfect te zien dat de blauwe lijn (die van Perez) iedere keer hoger doorloopt op rechte stukken. Het bevestigt de bovenstaande observatie, oftewel dat Red Bull een hogere topsnelheid heeft gehaald. In de bochten is juist goed te zien dat de lijn van Leclerc hoger blijft, hetgeen aangeeft dat hij daar veel tijd goedmaakt.

Het vertaalt zicht naar het plaatje van het circuit. Bijna tachtig procent van het Jeddah Corniche Circuit is vol gas en dus mag het geen verrassing heten dat de kaart grotendeels blauw kleurt. In de snelle secties heeft Red Bull immers de overhand. Leclerc wint de verloren tijd terug in sector 1 en de acceleratie uit enkele langzame bochten. Het interessante is dat Leclerc in die relatief korte stukken zoveel wint, dat zijn rondetijd bijna identiek is aan die van Perez. Het kaartje doet dat niet meteen vermoeden, maar dat is het interessante van dit circuit: met hele uiteenlopende afstellingen kun je tot bijna dezelfde rondetijden komen. Dat Ferrari zo'n keuze kan maken, is overigens al een luxe op zich. Vorig jaar moest de Scuderia nog vaak noodgedwongen met minder downforce rijden om geen sitting duck te zijn op rechte stukken, nu is het exact omgekeerd.

Welke aanpak werkt beter voor de race?

De verschillen hebben met uiteenlopende karakteristieken van de RB18 en de F1-75 te maken, maar ook met keuzes in de afstelling. Zo rijdt Ferrari - net als in Bahrein - bewust met iets meer downforce dan Red Bull. Beide aanpakken hebben voor- en nadelen, maar wat zijn die precies? Om te beginnen de keuze van Ferrari. De Scuderia heeft ervoor gekozen om de coureurs iets meer comfort in de technische eerste sector te geven, meer tractie uit enkele langzame bochten en idealiter ook minder bandenslijtage tijdens de race. Dat laatste is in Bahrein al een belangrijke factor gebleken en Ferrari hoopt met de gemaakte keuzes weer een betere degradatie aan de dag te leggen dan Red Bull.

De formatie van Horner heeft daarentegen voor snelheid op rechte stukken gekozen en daarmee voor een strijdwapen in de race. Niet voor niets zei Perez na de kwalificatie: "We hebben iets van onze kwalificatiesnelheid opgegeven om in de race goed te zijn." Dit betekent dat Red Bull met meer vleugel wellicht sneller had gekund over één ronde, maar dat Perez en Verstappen vooral aan de zondag hebben gedacht. Op de vele rechte stukken is topsnelheid immers goed waard in gevechten, zowel om een aanval in te zetten als ook om te verdedigen. Het is een hele duidelijke keuze geweest van Red Bull voor de sessie waarin de punten te verdelen zijn. Het totaalplaatje maakt de conclusie een buitengewoon interessante: Red Bull en Ferrari zijn ook in Jeddah weer extreem aan elkaar gewaagd, maar hoe ze tot nagenoeg identieke rondetijden zijn gekomen, loopt enorm uiteen. Vanaf 19.00 Nederlandse tijd blijkt wie het ditmaal bij het rechte eind heeft...

Bekijk hieronder de data en telemetrie van de kwalificatieronden: