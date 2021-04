Hoe een ‘million dollar F1 crash’ het budgetprobleem blootlegt

Het Mercedes F1 Team reisde na de moeizame Grand Prix van Emilia-Romagna met gemengde gevoelens terug naar de fabriek in Engeland. Enerzijds was er de opluchting van de tweede plaats van Lewis Hamilton en het behoud van de leiding in het WK, anderzijds was er teleurstelling en frustratie over de zware klapper van Valtteri Bottas met Williams-coureur en nota bene Mercedes-protegé George Russell. De frustratie van teambaas Toto Wolff zat hem niet direct in de verloren punten, maar vooral in de kostenpost van het schadegeval. Het team verwacht dat de factuur van de klapper meer dan een miljoen dollar zal bedragen. En daar komt de rekening voor de voorvleugel die Hamilton in de race kapot reed nog bij.

Het is een opmerkelijke gewaarwording dat het machtige en rijke Mercedes zich druk maakt over kapotte onderdelen en de kosten daarvan. Dit is echter direct het eerste bewijs van de werking van het budgetplafond en laat zien onder welke financiële druk de topteams staan. Alle renstallen mogen in 2021 nog ‘slechts’ 145 miljoen dollar spenderen aan het ontwikkelen, bouwen en laten rijden van de twee wagens. De drie grootste geldsmijters - Mercedes, Ferrari en Red Bull - hebben daardoor ingrijpende veranderingen moeten doorvoeren. Personeelsleden werden ontslagen, mensen werden overgezet naar andere projecten, er werd gesneden in kosten en processen werden grondig herzien. “We hebben in de winter deze pijnlijke ronde van gedwongen ontslagen moeten doorstaan”, zei Red Bull-teambaas Christian Horner. “We moesten onszelf in een nieuw pakket wurmen. Het is heel zwaar om afscheid te nemen van teamleden waarvan sommigen in diverse functies al 25 jaar rondliepen. Dit is dus echt een zware opdracht en zal een significante uitdaging blijven, zeker voor de grotere teams. Het zorgt voor meer efficiëntie, want je kunt eenvoudigweg niet anders.”

Mercedes: staal in plaats van carbon

Een belangrijk onderdeel van het kostenbesparende proces is om gedurende het seizoen minder onderdelen te produceren en gebruiken. Waar mogelijk zijn elementen steviger gemaakt om langer mee te kunnen gaan zodat er minder aantallen nodig zijn. Zo heeft Mercedes in alle stilte meer staal - en dus minder van het dure carbon - toegevoegd aan de ophanging van de W12. Een pure kostenoverweging: het is wat zwaarder, maar verlengt de levensduur. Daarnaast wordt het chassis van de W11 uit 2020 hergebruikt in plaats van de bouw van gloednieuwe elementen. Weetje: Bottas crashte chassisnummer 05.

Meer dan ooit moeten nieuwe aerodynamische onderdelen in de windtunnel en CFD-simulaties hun effect hebben bewezen voordat ze in productie genomen worden. Ook de hoeveelheid geproduceerde onderdelen wordt nauwgezet in de gaten gehouden. Het heeft immers geen zin om een half dozijn voorvleugels op de plank te hebben liggen als er enkele races later een nieuwe variant geïntroduceerd wordt. Aan de andere kant brengt dat risico’s met zich mee. Wanneer je er, zoals Mercedes op Imola, op één dag meerdere in puin gereden ziet worden, ben je mogelijk genoodzaakt om ongeplande productie te draaien om de voorraad weer op peil te brengen voor de volgende race.

Voor de kleinere teams is dit allemaal niets nieuws: zij hadden de afgelopen jaren al niet voldoende financiële middelen om veel onderdelen te produceren en op de plank te laten liggen. Een jaar of vier geleden moest het toenmalige Force India nog de kosten van elk moertje en boutje verantwoorden. Voor de teams die traditioneel gewoonweg konden uitgeven wat ze wilden uitgeven is het een geheel nieuwe ervaring.

Financiële compensatie voor sprintraces

Dit is tevens de reden waarom de onderhandelingen over de sprintraces tussen de teams, de Formule 1 en de FIA zo lang duren. Drie extra races, met drie keer kans op extra schade maakt het risico op hoge facturen aanzienlijk. “We zouden daarom graag een bijdrage zien van Stefano [Domenicali] en Ross [Brawn]”, aldus Mercedes F1-teambaas Toto Wolff eerder dit seizoen over de mogelijke financiële compensatie van de FIA. “We hebben simpelweg niet de marge om het gewoon maar te gaan doen en dan te ontdekken dat het een half miljoen of meer extra kost, wat we vervolgens ergens binnen het budgetplafond terug moeten zien te winnen. Dat zou betekenen dat we weer naar de posities van medewerkers moeten gaan kijken en daar wil ik absoluut niet nog een keer aan beginnen.” Horner voegde toe: “We steunen dit plan in de hoop dat het in de toekomst winst oplevert voor de sport. Wanneer je 145 miljoen dollar door 23 races deelt zie je wat je per evenement kunt uitgeven om de F1-auto te laten rijden. Een korte race zorgt voor meer kosten en meer gebruik van onderdelen en dergelijke. We besparen momenteel op alle kleine beetjes om binnen het plafond te blijven. Als er dan opeens een variabele zoals een sprintrace bij komt, moet er iets geregeld worden. We steunen het graag, maar wel met hulp.”

Die hulp is aanstaande: er is financiële compensatie toegezegd. Ook komt er vermoedelijk een soort verzekering die schade zal dekken. De kosten voor alle andere incidenten tijdens het seizoen komen wel op het bordje van de teams.

Onvoorziene kosten

Alle teams zullen een spaarpotje hebben opgenomen in het budget. Uiteraard zo klein mogelijk, want in de Formule 1 kan elk detail het verschil maken en het is zonde om beschikbaar budget niet te benutten. Een crash zoals Bottas meemaakte, waarbij na twee races al nagenoeg alle onderdelen de prullenbak in konden terwijl ze beoogd waren om nog veel meer GP’s mee te gaan, zorgt dan voor serieuze problemen. “Onze rijders waren de afgelopen jaren ongelofelijk goed in het volbrengen van een seizoen zonder al te veel schade te rijden”, zei Mercedes-topman Andrew Shovlin na Imola. “De rekening van het carbon en metaal wordt enorm. We gaan dus alle onderdelen bekijken om te zien wat er nog te redden valt, en zetten de wagens weer in elkaar voor Portimao. Dergelijke incidenten zijn echter behoorlijk zorgwekkend. Wanneer je een aantal van dergelijke grote incidenten meemaakt, want we hebben ook de voorvleugel van Lewis nog, overschrijdt dat zeker ons budget dat beschikbaar is voor uitgave aan onderdelen. In een ideale wereld gaat er niets stuk maar dat is hier zeker niet het geval. Dit is dus echt een factor in het budgetplafond. Het geld moet ergens vandaan komen. Als het een groot probleem wordt, kan het invloed hebben op ons ontwikkelingsbudget. Dat moeten we dus in ons achterhoofd houden. We waren erg gespannen aangaande het budgetplafond. En waar we altijd bang voor waren, was een crash waarbij een auto volledig afgeschreven zou worden. Nu is deze wagen niet volledig afgeschreven, maar wel bijna. Daar staan we niet echt om te springen.”

Chassis en power unit Bottas gered

Mercedes heeft de overblijfselen van de wagen naar de fabriek verscheept om daar verder te laten onderzoeken. Op basis van het eerste onderzoek lijkt het chassis nog bruikbaar. Ook de power unit - geen onderdeel van het budgetplafond maar wel van belang vanwege mogelijke gridstraffen - lijkt nog inzetbaar. Bijna alle andere onderdelen konden de prullenbak in, nieuwe elementen die op de plank lagen voor gebruik later in het seizoen moeten nu al ingezet worden. Op dit moment is er nog geen noodzaak bij Mercedes om het ontwikkelingsprogramma aan te passen. Er is voldoende budget gereserveerd, en deze post is sowieso al rekbaar. Men weet immers niet hoe de strijd met Red Bull verloopt en hoe lang er upgrades ontwikkeld moeten worden. Ondertussen krijgt de wagen voor 2022 meer en meer aandacht.

Wat de crash wel heeft gedaan, is een flinke hap halen uit de post met onvoorziene uitgaven. Nog een zware klapper in het langste F1-seizoen uit de historie kan later in het jaar tot grotere problemen leiden. Het feit dat het budget gebaseerd is op een volledig seizoen met 23 races maakt het er ook niet eenvoudiger op. De kans is aannemelijk dat er later in het jaar nog GP’s wegvallen vanwege de aanhoudende coronapandemie. Het budgetplafond zal daarop aangepast en verlaagd worden, mits het evenement een redelijke periode van tevoren afgelast wordt en de teams niet al direct gerelateerde kosten gemaakt hebben. Minder races betekent ook minder inkomsten en heeft ook op die manier impact op alle teams.

Het meest pijnlijke vooruitzicht is dat het plafond volgend jaar verlaagd wordt naar 140 miljoen dollar - het eerste seizoen onder de nieuwe reglementen - en in 2023 daalt tot 135 miljoen. De teams worden met de dag nerveuzer over de kosten voor een flinke crash. Waar fans in het verleden na een hevige klapper speculeerden over gridstraffen vanwege schade aan de versnellingsbak of power unit, zal het de komende jaren vooral gaan om de financiële consequenties.

Wie is er slim genoeg?

Het is ook interessant om te zien in hoeverre kostenoverwegingen invloed hebben op de keuze voor een toekomstige rijder. Is een topteam gezien de risico’s nog bereid om een rookie of een coureur die bezig is aan zijn tweede seizoen te promoveren, met alle risico’s van dien? Het budgetplafond voegt een intrigerend element toe aan de sport. De fans zullen met enige regelmaat gefrustreerd zijn dat de handen van hun favoriete team gebonden zijn, maar het draait om het grotere plaatje: zonder deze financiële afspraken was de kans groot dat er de komende jaren geen twintig auto’s meer op de grid stonden. En zoals Wolff al liet blijken: alle teams zitten in hetzelfde schuitje en dus is er meer ruimte voor verrassingen en worden de onderlinge verschillen kleiner.

De Formule 1 was decennialang een uitgavenoorlog: wie kon het meeste besteden? Nu is het de vraag wie het meest efficiënt met het beperkte budget kan omgaan. En wie is slim genoeg om de FIA een jaarafrekening van 144.999.999 dollar te overhandigen…

