Mercedes onthult details over crash van Bottas in Imola

De tweede man van Mercedes had zondag in de race op Imola een aanrijding met Mercedes-protegé Russell. Het leverde een zware crash en een enorme ravage op. Beide coureurs waren aanvankelijk woedend en gaven elkaar de schuld van het incident. Inmiddels is de strijdbijl begraven en heeft Russell zijn excuses aangeboden voor de naar eigen zeggen ‘overmoedige daden’. Vanuit Mercedes werd uitgehaald naar Russell, maar waren er ook zorgen over de hoeveelheid schade aan de W12.

In de traditionele debrief van Mercedes gaf engineering director Andrew Shovlin een update: “We houden van onze wagen, maar nog meer van Valtteri. Gelukkig is hij er, op een blauwe plek op z’n knie na, goed vanaf gekomen. Het was een zware crash, op het moment dat hij de muur raakte zagen we een impact van zo’n 30G. Helaas is de wagen daarbij zwaar beschadigd geraakt. We hebben veel onderdelen terug kunnen brengen naar [de thuisbasis in] het Verenigd Koninkrijk. De power-unit is in de fabriek in Brixworth en die wordt zorgvuldig onderzocht. We zullen alles analyseren en zien of er nog wat zaken zijn die we weer kunnen gebruiken. Heel veel is echter niet meer te herstellen en dat betekent dat we de plannen voor Portimao moeten herzien om daar voldoende onderdelen op voorraad te hebben. Dat is volgende week al, dus we moeten zorgen dat we beide auto’s op de beste manier kunnen inzetten.”

Waarom Bottas niet naar voren kon rijden

Waar teamgenoot Lewis Hamilton vooraan meedeed en uiteindelijk tweede werd, was Bottas tot zijn crash overigens bezig aan een zeer pover optreden. De Fin reed op de achtste plaats en kwam maar niet naar voren. Volgens Shovlin was daar een duidelijke reden voor. “Er zijn een aantal belangrijke verschillen, maar vooral Valtteri had het lastig om andere wagens in te halen op de intermediates. Hij kreeg vroeg in de race geen temperatuur in de banden en dat zorgde voor een gebrek aan grip. Wanneer Valtteri dicht bij een andere auto kwam, verloor hij de druk op de voorkant en had hij minder grip. Hij kon niet echt volgen op een afstand waarmee je in kunt halen.”

In feite had Bottas DRS nodig, maar dat was niet voorhanden toen de baan vochtig was. “Dan kun je in de slipstream komen en zo’n zes tienden tot een seconde winnen om naar voren te komen. Valtteri had dat niet tot zijn beschikking, Lewis kon dat later wel. Maar het belangrijkste was toch wel de balans van de wagen, hij had onderstuur als hij dicht achter een auto kwam te zitten. Het resulteerde in het feit dat hij het gat naar een andere auto niet dicht kon rijden om een aanval te plaatsen.”

