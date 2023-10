F1-coureurs roepen op tot permanente oplossing track limits

Net als in Qatar speelden track limits in Austin een hoofdrol. Alleen al in de vrije training waren 76 rondetijden geschrapt omdat coureurs met alle vier de wielen naast de witte lijnen waren gekomen. Ook in de kwalificatie zorgden de track limits voor frustratie bij de coureurs, die het bij de drivers' briefing aankaartten. Als antwoord besloot de FIA om de witte lijnen in bochten 9, 12 en 19 breder te maken voor 'extra marge', aldus het bestuursorgaan. Het gevolg: in de sprintrace van 19 ronden waren er slechts 17 rondetijden geschrapt.

Coureurs zijn blij met het snelle handelen van de FIA, maar dringen er tegelijkertijd op aan dat er een permanentere oplossing moet komen. Valtteri Bottas oordeelde dat de nieuwe track limits het 'een beetje makkelijker' maken. "Er is een beetje meer flexibiliteit op de lijn", antwoordt de Alfa Romeo-coureur op een vraag van Motorsport.com. "Maar het probleem is dat dit een circuit is met meerdere bochten waar je voordeel pakt door wijd te gaan. Iedereen zoekt de limiet op. Er moet dus een harde limiet zijn, of dat nou een grindstrook of sausage kerb is. Dat is het probleem met dit circuit."

Deze aanpassing aan de track limits leidt echter ook tot kritiek, aangezien deze track limits juist al duidelijk vaststonden en de coureurs dus met meer discipline uit de problemen zouden blijven. "Dat is een groot discussiepunt geweest en werd ook in de drivers' meeting besproken. Voor nu houdt de FIA vast aan de witte lijn-regel die overal geldt. [De nieuwe lijn is] nog steeds een witte lijn. Uiteindelijk moet er een harde limiet zijn, zoals in Oostenrijk, waar ze grind toevoegden", wijst de Fin op het weekend waarin zo'n 1200 mogelijke gevallen van track limits waren geconstateerd. "Het lost gewoon het probleem op."

Alpine-coureur Pierre Gasly voegt toe: "We moeten een oplossing vinden voor de lange termijn omdat het nooit zo geweldig is geweest. Maar we werken er allemaal aan om het voor volgend jaar te proberen." De Fransman was wel blij met de oplossing van de FIA. "In plaats van de baan krapper te maken, hebben ze het wijder gemaakt zodat je meer snelheid kunt meenemen en een beetje meer vrijheid hebt. Het voelt gewoon fijner."

Sergio Perez stelt aan de andere kant dat coureurs nog steeds wegkwamen met track limits. "Ik zag nog steeds een paar gevallen waar coureurs bestraft zouden moeten worden en dat gebeurde niet. We zijn nog steeds niet in staat om daar enige consistentie in te vinden... wat ik ook zeg, het zal niets veranderen."