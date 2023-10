Het lijkt een vastlopende plaat te worden, want ook tijdens het Formule 1-weekend in Austin wordt er weer veel gesproken over track limits. Motorsport.com heeft vernomen dat tijdens de vrijdagse training maar liefst 76 tijden werden afgenomen. De coureurs waren dan ook niet te spreken over de track limits en naar aanleiding van de klachten heeft de FIA ingegrepen. Enkele limits zijn iets opgeschoven.

De voornaamste is de track limit in bocht negentien, de veroorzaker van het missen van de pole door Max Verstappen vrijdag. Daardoor start de Nederlandse Red Bull-rijder de Amerikaanse Grand Prix niet vanaf pole, maar slechts vanaf de zesde positie. De witte lijn is in bocht negentien verbreed, maar ook de limits in bocht negen en twaalf zijn iets ruimer. De FIA laat in hun verklaring weten: "We hebben na een discussie met de teams en de coureurs de witte lijnen breder gemaakt, waardoor de coureurs iets meer marge in die bochten hebben."

Deze veranderingen hebben geen windeieren gelegd, want ten opzichte van de kwalificatie op vrijdag is het lijstje overtreders tijdens de sprint shootout significant korter. Alleen Pierre Gasly moest zijn tijd inleveren na een overschrijding van de track limits in Q1. Erg veel last had de Fransman daar niet van, want hij mag de sprintrace vanaf P10 beginnen.