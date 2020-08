Coureurs zien terugkeer Grand Prix van Turkije wel zitten

Het is inmiddels zo goed als zeker dat de Formule 1 in november terugkeert naar Istanbul Park voor een Grand Prix van Turkije. Met de toevoeging van deze wedstrijd, en een dubbele race in Bahrein en de traditionele seizoensafsluiter in Abu Dhabi in aantocht, zou het totale aantal GP’s in 2020 op zeventien uitkomen, waarmee het doel van de Formule 1 om dit jaar vijftien tot achttien races te organiseren zou zijn gehaald.

De Formule 1 racete eerder van 2005 tot en met 2011 op Istanbul Park, gelegen in het oostelijke deel van de hoofdstad. Kimi Raikkonen won de eerste editie van de Turkse Grand Prix, terwijl Sebastian Vettel de laatste op zijn naam schreef. Van de huidige coureurs heeft ook Lewis Hamilton een keer gewonnen op het door Hermann Tilke ontworpen circuit: in 2010.

Romain Grosjean kent de baan van zijn tijd in de GP2. Hij boekte er twee overwinningen. “Dat zou mega zijn”, reageerde de Fransman op de vraag van Motorsport.com wat hij ervan zou vinden om weer een race in Turkije te hebben. “Dit is de eerste keer dat ik ervan hoor, maar dat zou ‘bloody awesome’ zijn. Het is een heel gaaf circuit. Ik ging er heel graag naartoe om te racen. Bocht 8 is erg goed voor je nek, ik denk dat die heel snel gaat zijn.”

Alexander Albon heeft nog nooit op Istanbul Park gereden, maar zou een race op die baan zeker toejuichen. “Dat lijkt me heel cool, ik ben enthousiast”, aldus de Red Bull-coureur. “Liberty en de Formule 1 doen fantastisch werk door dit soort circuits te kiezen. Ik weet niet of het toevallig is of dat ze deze banen puur alleen nemen omdat ze open staan voor een race, maar met Mugello, Imola en Turkije gaan we naar enkele van de beste circuits ter wereld. Ik ben helemaal voor. Ik denk dat die viervoudige linker [bocht 8] volgas is met deze auto’s. Ik weet niet of dat we ook echt gaan proberen, maar het gaat hoe dan ook leuk worden.”

Met medewerking van Filip Cleeren en Luke Smith