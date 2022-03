In Barcelona kregen de coureurs de eerste mogelijkheid om de 18 inch Pirelli-banden op de nieuwe generatie auto's te proberen, nadat ze dit rubber vorig seizoen nog testten met aangepaste 2021-auto's. De nieuwe banden waren echter geen groot onderwerp in de paddock, wat de suggestie wekt dat ze geen significant verschil maken. Sainz, die in Spanje de meeste rondjes reed, laat weten dat het nieuwe rubber rijders in staat stelt meer van de banden te vragen, iets waar om gevraagd is.

"Ik heb vorig jaar een dag of drie, vier de nieuwe compounds kunnen testen", trapt de Spanjaard af. "Ze lijken goed te passen bij deze nieuwe generatie auto's. Het lijkt erop dat je meer kan pushen. In vergelijking met andere jaren is de oververhitting minder. De degradatie van de band bij oververhitting is er nog wel een beetje, maar is minder. Maar dat geldt voor mij persoonlijk. Ik voel dat wel beter is. Het ontwikkelingswerk van Pirelli lijkt zich uit te betalen."

Sainz geeft ook aan dat het verschil in rondetijd groter is tussen de verschillende bandensoorten, iets wat voor interessantere Grands Prix kan zorgen. "Afgelopen jaren lagen de C2, C3 en C4 allemaal dicht bij elkaar", vervolgt de Ferrari-coureur. "Het lijkt erop, in ieder geval in Barcelona, dat de stap van de ene naar de andere compound groter is. Dit kan voor andere races zorgen. In die zin zijn er wel verschillen ten opzichte van vorig jaar."

Bahrein wordt een belangrijke test

Valtteri Bottas zegt dat de banden beter werken op de 2022-Alfa Romeo dan op de aangepaste auto waarmee hij eind vorig jaar reed. "Ik moet zeggen dat ze beter aanvoelen dan verwacht", zegt de Fin. "In Abu Dhabi hadden we last van korreligheid, maar dat is nu echt minimaal geweest. Dus met het beperkte aantal ronden dat ik heb gereden voelde het in orde. In Bahrein krijgen we een beter beeld."

De teruggekeerde Williams-coureur Alexander Albon stelt dat de lage Spaanse temperaturen wellicht gunstig waren voor de nieuwe banden. "De banden lijken een beetje meer vergevingsgezind te zijn. Maar het is moeilijk te zeggen, gezien de koude temperaturen", vertelt de Thai. "Het voelt in deze tijd altijd heel lekker aan in Barcelona, maar we moeten zien hoe het in Bahrein is zodra de temperatuur stijgt. Voor nu is het in ieder geval vrij positief." Lance Stroll is minder optimistisch over het nieuwe rubber. "Ik vind het gedrag vergelijkbaar met het verleden", aldus de Canadees. "Ik voelde ze uiteindelijk oververhit raken en degraderen. Dat gebeurde in voorgaande jaren ook."