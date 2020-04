F1-coureurs komen met inzamelingsactie in strijd tegen corona

De COVID19-pandemie houdt de wereld al geruime tijd in zijn greep. Het aantal slachtoffers is van buitengewone proporties en het einde van de ellende lijkt nog niet in zicht. Daarnaast zijn de economische gevolgen verstrekkend te noemen, zo ook voor de autosport. Nagenoeg alle kampioenschappen liggen stil en het blijft de vraag wanneer het circus weer in gang kan schieten.

Tot die tijd grijpen veel coureurs naar virtuele vormen van racen: simracen dus. Allemaal leuk en aardig, maar behalve wat vermaak zet het weinig zoden aan de dijk. En dat is precies de reden dat negentien coureurs de handen nu ineen slaan. Onder de naam 'Race for the Word' komen ze met een online kampioenschap. Het bestaat uit drie avonden, waarbij telkens twee races worden afgewerkt. Zaterdagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd staat de eerste krachtmeting op het programma.

Het initiatief kan op een gemêleerd deelnemersveld rekenen. Zo zijn er Formule 1, Formule E, Formule 2 en Formule 3-coureurs present. Ook Real Madrid-keeper Thibaut Courtois geeft weer acte de présence. De koningsklasse van de autosport wordt in deze liefdadigheidsraces vertegenwoordigd door Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, Antonio Giovinazzi, George Russell en Nicholas Latifi. Die eerstgenoemde laat alvast weten verguld te zijn met het initiatief: "Ik ben zo blij om dit bekend te kunnen maken. We moeten in deze tijd gezamenlijk optrekken en het is prachtig om deze groep te zien samenkomen."

De bedoeling is dat kijkers geld doneren. Volgens de coureurs gaat dat geld rechtstreeks naar het zogenaamde 'coronafonds' van de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie. Fans kunnen ofwel doneren via het platform Tiltify of via de Twitch-kanalen van alle deelnemende coureurs.

Bekijk hier de aankondiging en overige deelnemers: