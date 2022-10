Tijdens de afgelopen races in Singapore en Japan moest de Formule 1 ingrijpen door hevige regenval. In Singapore werd de start van de race een uur uitgesteld, terwijl de GP van Japan na twee ronden onderbroken werd wegens forse regen en slecht zicht. Wat daarbij vooral opviel, is hoe lang het duurde voordat men de situatie veilig genoeg achtte om weer te racen. De omstandigheden worden beoordeeld door de safety car de baan op te sturen, maar dat is geen ideale optie: de snelheid en de hoeveelheid spray achter de safety car is namelijk duidelijk minder dan die van de Formule 1-auto's. Dit kan voor onnodig uitstel zorgen, maar ook kan het de fans en commentatoren het beeld geven dat de omstandigheden beter lijken dan ze daadwerkelijk zijn.

De F1-coureurs zijn er daarom van overtuigd dat er een betere oplossing moet zijn om de omstandigheden te beoordelen. Na gesprekken tussen leden van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA) is het idee ontstaan voor een nieuwe procedure met zogenaamde 'information laps'. Hierbij kunnen F1-auto's op gezette tijden tijdens een regenonderbreking op de baan verschijnen - ofwel alleen, ofwel achter de safety car - om de omstandigheden te beoordelen. De wedstrijdleiding krijgt dan direct feedback van de coureurs, waarna zij beter in staat is om te beoordelen of de situatie veilig genoeg is voor een herstart.

Veiliger voor coureurs en marshals

Volgens GPDA-voorzitter Alexander Wurz kunnen deze informatieronden van grote waarde zijn voor de FIA om betere informatie over de baanomstandigheden te krijgen. Ook wordt het voor het publiek daardoor duidelijker of het te gevaarlijk is om verder te racen. "De wedstrijdleider zou de optie moeten hebben voor wat ik informatieronden noem", legt Wurz uit in een exclusief interview met Motorsport.com. "Als de teams instemmen met deze procedure, kan de wedstrijdleider zeggen dat de auto's bijvoorbeeld over tien minuten de baan op gaan - zoals bij een ronde naar de grid. Alle coureurs krijgen dan de kans om de omstandigheden te beoordelen en dan krijgen we twintig meningen van twintig coureurs die hun leven op het spel zetten. Dan kan de FIA een veel beter geïnformeerd besluit nemen."

Ook voor marshals langs de baan kunnen deze informatieronden nuttig zijn, want zij kunnen hierdoor beoordelen of zij hun werk veilig kunnen uitvoeren. "Ook voor de marshals is het beter, want zij weten dan of ze de volgende baanpost kunnen zien", zegt Wurz. "Als je de volgende baan post niet kan zien, dan moet er eigenlijk niet gereden worden omdat je het incident niet zou zien in de mist en spray. Met deze informatieronden kunnen de marshals ons ook informatie geven over de omstandigheden. De wedstrijdleider krijgt dan een completer beeld en alle miljoenen kijkers thuis kunnen zelf zien hoe het dan is."

Vergelijking tussen spray achter F1-auto's en de safety car op Suzuka. Foto: Motorsport Images

Verkeerd beeld geschetst door safety car

Fans krijgen volgens Wurz vaak een verkeerd beeld van de omstandigheden als zij de safety car rondjes zien rijden op een natte baan. De Mercedes en Aston Martin die daarvoor gebruikt worden, zorgen in vergelijking met F1-auto's voor weinig spray, zoals tijdens de GP van Japan ook merkbaar was (zie bovenstaande afbeelding). Het idee voor de informatieronden ontstond ook tijdens de race in Suzuka, nadat Lewis Hamilton de omstandigheden besprak toen de race werd stilgelegd. "Het ontstond toen Lewis zei dat hij binnen een minuut kan zeggen hoe de omstandigheden zijn door simpelweg te rijden. Dat kan hij niet als hij naar de televisie kijkt", vertelt Wurz. "Ik dacht 'mijn god, hij heeft helemaal gelijk'. Maar hiervoor is een verandering van de regels en procedures nodig. Dit moet heel snel beschikbaar gemaakt worden voor de wedstrijdleider."

Gesprekken met FIA

Vooralsnog is het idee voor informatieronden alleen nog intern besproken door de GPDA, maar in Austin wordt de FIA daar waarschijnlijk ook bij betrokken als er wordt teruggeblikt op de recente races. De ervaring in Japan heeft er in de GPDA in ieder geval voor gezorgd dat ze willen helpen om de situatie rond races in de regen te verbeteren, aldus Wurz. "Het gaat er niet om dat we als de gekken worden weggezet. We moeten veiligheid nastreven. Maar als je je realiseert dat we de andere auto's niet zien, dan begrijp je de keuze voor uitstel veel beter. Uit gesprekken die we tijdens de race, de code rood en na afloop hadden, weet ik dat Japan een reminder was: je weet gewoon niet waar je bent als het weer en de achtergrond grijs zijn en er geen felle reclameborden naast de baan staan. Niemand kon zien dat Carlos [Sainz] op de racelijn stond en dat laat het gevaar zien, want denk terug aan de T-bone situatie met Anthoine Hubert in Spa. Deze auto's zijn niet ontworpen voor zo'n impact en dat kan eerlijk gezegd ook niet."

Het invoeren van informatieronden is nog geen ABC'tje. Niet alleen moeten de regels aangepast worden, ook moet er gekeken worden naar de brandstof die voor deze ronden gebruikt wordt en of deze ronden meetellen voor de raceafstand. Toch denkt Wurz dat dit op te lossen is. Daarnaast ziet hij het inzetten van high-tech oplossingen ook als een mogelijkheid om tot betere besluiten omtrent het zicht te komen. "Je zou zichtsensoren kunnen gebruiken. Dan is het geen menselijk besluit meer, maar wordt het een kwantificeerbaar besluit op basis van technologie", stelt Wurz. "Ook kunnen er extra tools gebruikt worden om ervoor te zorgen dat we in iedere situatie consistent handelen."