Formule 1-coureurs hebben gemengde gevoelens bij sprintrace

De Formule 1 experimenteert zaterdag op Silverstone voor het eerst met een sprintrace, die niet alleen (een paar) punten oplevert voor het kampioenschap, maar waarvan de uitslag ook de startopstelling bepaalt voor de Grand Prix van Groot-Brittannië van komende zondag. Hoewel de coureurs en teams in de simulator al flink hebben gewerkt aan de te volgen strategie, is het nog steeds onzeker hoe een en ander in de praktijk zal uitpakken.

De vrees dat de sprintrace een optocht wordt en er helemaal niets gebeurt, omdat de coureurs niet het risico willen lopen dat ze zondag achteraan moeten starten, zal waarschijnlijk niet bewaarheid worden. Ferrari-coureur Carlos Sainz denkt dat het competitieve karakter van zijn collega’s de overhand zal krijgen. “Eerlijk gezegd, F1-coureurs kennende en de manier waarop we ons in de eerste ronde na de start gedragen, denk ik niet dat we tijdens die eerste zes of zeven bochten te veel zullen nadenken over zondag. In ieder geval, ik denk dat er gewoon voor zal gaan, maar als de race eenmaal op gang is, ja, dan gaan we misschien aan zondag denken.”

Mocht het veld eenmaal tot rust zijn gekomen, dan komt mogelijk de eerdere voorspelling van Lewis Hamilton uit. Die zei dat de sprintrace treintje rijden wordt. Antonio Giovianzzi (Alfa Romeo) denkt er het zijne van. “In de eerste paar bochten zal je gewoon denken aan het winnen van plekken. Maar daarna ga je zeker geen risico’s nemen en domme acties uithalen.”

Saaie Grand Prix?

Een belangrijke factor in het sprintrace-format is dat ook de top-tien op zondag een vrije bandenkeuze krijgt. Normaal gesproken zou die top-tien de race moeten starten op de banden waarmee ze in Q2 de snelste ronden reden en dat leidde regelmatig tot open races. Aston Martin-coureur Lance Stroll denkt dat nu iedereen op zondag bij de start een vrije bandenkeuze heeft, een strategisch element van de Grand Prix zal verdwijnen. “Ik denk dat de sprintrace de startgrid voor de hoofdrace flink kan opschudden”, aldus de Canadees. “Helaas zou het met de banden in de hoofdrace wel eens eenvoudiger kunnen zijn voor iedereen, dus dat zou de race op zondag wel eens een beetje saai kunnen maken. Maar we zullen moeten afwachten.”

De grootste impact is echter het feit dat de coureurs en teams maar één vrije training (die op vrijdagmiddag) de tijd hebben om tot een perfecte afstelling van hun wagens te komen. Die moeten na de kwalificatie op vrijdagmiddag in parc ferme en dus mag er daarna niet meer aan gesleuteld worden. En dat kan tot grotere verschillen leiden. “De eerste vrije training zal cruciaal zijn”, zegt Charles Leclerc (Ferrari). “Ik denk dat het behoorlijk druk zal zijn, maar het is erg belangrijk om de auto goed te begrijpen en te proberen om de juiste afstelling te vinden voor de kwalificatie.” Valtteri Bottas van Mercedes voegt daaraan toe. “We hebben maar één sessie om de goede afstelling te vinden en daar zit je dan aan vast voor de rest van het weekend. Lewis en ik hebben eerder deze week in de simulator verschillende benaderingen uitgeprobeerd. Ik denk dat we nu een goed beeld hebben, in theorie, van hoe we het weekend qua afstelling moeten beginnen.”