F1 in het land van corona-uitbraak? Chinese GP nog niet van tafel

China werd als eerste land ter wereld zwaar getroffen door de COVID-19-uitbraak. Het land loopt zodoende ook weer voorop op weg naar een 'nieuw normaal'. Waar landen als Brazilië nog maar net tegen de piek aanzitten, werkt China al langere tijd aan versoepeling van de maatregelen. Coronavrij is het land overigens nog niet, zo heeft een voedselmarkt in de Chinese hoofdstad Peking tientallen nieuwe besmettingen opgeleverd.

Verzoek voor twee races vanuit F1

Die laatste domper weerhoudt de Formule 1 er echter niet van om gesprekken te voeren over één of zelfs twee races in het land. Xu Bin laat namens het Shanghai Sports Bureau weten dat een 'double header' op het Shanghai International Circuit tot de mogelijkheden behoort. "FOM heeft ons gevraagd of we twee races kunnen organiseren", bevestigt hij in gesprek met Shanghai People’s Radio. "Maar we hebben daar nog geen besluit over genomen, het ligt volledig aan de situatie met de pandemie."

China is één van de weinig overgebleven opties voor de Formule 1 om indien gewenst nog een Aziatisch seizoensdeel op te tuigen, al dan niet in combinatie met Vietnam - dat land stond dit jaar voor het eerst op de kalender. De geplande races in Japan en Singapore zijn al definitief afgelast. Voor China is dat nog niet gebeurd, vooral vanwege het enorme economische belang van het land. Of zoals Xu die financiële component liever onder woorden brengt: "Internationale sportorganisaties zetten zich enorm in voor sport van wereldniveau in China en Shanghai."

Twee races in het land waar corona uitbrak, klinkt wat vreemd in de oren. Maar volgens Xu is het minder wereldvreemd dan het lijkt. Zo zou een komst van de koningsklasse bij een bredere trend passen, eentje waarbij China grote sportevenementen - waaronder het ATP Masters-tennistoernooi in Shanghai - weer wil opstarten. "Ondanks dat er veel is veranderd, hebben we wel steun gekregen van internationale sportbonden en nationale instanties voor een aantal sportevenementen. We worden toegestaan om in de tweede helft van het jaar weer evenementen te houden, al is dat nog wel afhankelijk van de pandemie", duidt Xu op de door velen gevreesde 'tweede golf'.

Aziatische races niet nodig voor officieel WK

De Formule 1 hoeft Azië overigens niet per definitie te bezoeken voor een officieel wereldkampioenschap. Sportief directeur Ross Brawn heeft al laten weten dat het schema van acht Europese races volstaat voor een formeel WK in 2020. Met twee races in Bahrein en een afsluiter in Abu Dhabi voor de boeg, lijkt de koningsklasse op dit moment elf races op papier te hebben. De F1-eigenaren van Liberty Media hopen echter op vijftien tot achttien krachtmetingen in 2020.

Met medewerking van Frankie Mao

VIDEO: Giedo van der Garde bespreekt de actualiteit in de Formule 1