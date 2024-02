De tijd van verstoppertje spelen is voorbij voor de tien Formule 1-teams. Dit weekend staat de eerste krachtmeting van het seizoen 2024 op het programma: de Grand Prix van Bahrein. In de aanloop naar het raceweekend kunnen we de bolides - en hun technische vondsten - in vol ornaat bewonderen.

Red Bull Racing RB20 detail

De RB20 zonder bodywork, waardoor we goed kunnen zien hoe Red Bull de componenten binnenin de sidepods heeft geplaatst. De radiateurs en koelers staan schuin en ver uit elkaar in een v-vormige opstelling. Daarboven zien we ook de uitlaten voor de koeler van de bovenste halo-inlaat.

Mercedes F1 W15 detail

De Mercedes W15 wordt klaargemaakt voor de eerste meters van het weekend. We zien de interne kanalen die worden gebruikt om de remklauw van de voorrem te koelen, terwijl op de achtergrond ook de lay-out van de radiateur zichtbaar is.

Ferrari SF-24 detail

Een close-up van het binnenwerk van de sidepods van de Ferrari SF-24. Let op de nieuwe, lagere positie voor de onderste SIS (side impact spar).

McLaren MCL38 detail

Een close-up van de McLaren MCL38 tijdens de opbouwfase, met de bib-demper duidelijk zichtbaar. Bovendien kunnen we de grootte en vorm van de sidepod-inlaat beter beoordelen nu het achterste deel van het bodywork nog niet is bevestigd. Let ook op de vleugel die voor de sidepod-inlaat zit en een welvende voorrand heeft, die omlaag buigt over de inlaat, maar omhoog helt in het buitenste gedeelte.

Aston Martin AMR24 detail

De Aston Martin AMR24, met de bescherming van het transport nog op hun plaats, laat goed zien hoe ondiep de sidepod-inlaat dit seizoen is.

Aston Martin AMR24 detail

Een close-up van Astons voorremconfiguratie zonder de belangrijkste buitentrommel op zijn plaats laat zien hoeveel verschillende kanalen er worden gebruikt om de luchtstroom naar de verschillende onderdelen te leiden en optimaal gebruik te maken van de koele aangevoerde lucht om de temperatuur te regelen die wordt overgebracht naar de velg en de band.

Aston Martin AMR24 detail

De neus en voorvleugel van de AMR24, met een koelinlaat voor de coureur in de punt van de onderste vleugel, terwijl het team de bovenste vleugel heeft afgedekt.

Mercedes F1 W15 detail Foto door: Giorgio Piola

Mercedes heeft de W15 opgebouwd met het achterste element van de bovenste draagarm aanvankelijk in de hogere positie (witte pijl). Middels een slimme vondst kan de draagarm over de gehele hoogte van het vierkante vlak gepositioneerd worden, afhankelijk van de eisen van het circuit.

Red Bull Racing RB20 detail Foto door: Giorgio Piola

De vloer van de RB20 ligt op de garagevloer in afwachting van de montage, waardoor we een fantastisch beeld krijgen van de vloerranden, de vorm van de centrale sectie die rond het chassis en de krachtbron wordt geplaatst, en de vorm van de bovenkant van de diffuser.

Red Bull Racing RB20 detail

Het interne ontwerp van de remleidingen en koelkanalen van de Red Bull RB20 borduurt voort op de opstelling die in 2023 werd gebruikt. Er zit nu een opening in de behuizing van de remschijf om wat van de gegenereerde warmte af te voeren, zodat die gemakkelijker in de remtrommel terechtkomt. Deze warmteoverdracht is belangrijk voor de interactie met de velg en de band.

Red Bull Racing RB20 detail

Aan de andere kant van de verticale fence bevindt zich de in- en uitlaat voor de koeling, een ontwerp dat Red Bull heeft overgenomen van de RB19 en heeft geoptimaliseerd, met een gesegmenteerde b-vormige inlaat die in een tulpvorm terugloopt naar de achterste uitgang om de interne en externe luchtstroom te helpen geleiden.

Red Bull Racing RB20 detail

De Red Bull RB20 zet de trend van zijn voorgangers voort met een V-vormig chassis, dat de luchtstroming naar belangrijke gebieden stroomafwaarts verbetert. Let ook op de snorkel boven het remvloeistofreservoir, die in verbinding staat met de inlaatopening in de neus om koele lucht naar de coureur te voeren.

Red Bull Racing RB20 detail

De achterrem van de RB20 is vergelijkbaar met die van zijn voorganger, maar het team heeft de vorm van de behuizing van de remschijf geoptimaliseerd en een coating toegevoegd die helpt bij de temperatuurregeling.

Red Bull Racing RB20 detail

Op deze foto zien we de halo-inlaat, die een extra route biedt voor de luchtstroom om de motor en de aanverwante elementen te koelen.

Mercedes W15 detail

Een close-up van het DRS-mechanisme op de Mercedes W15, nadat de behuizing is verwijderd.

Mercedes W15 detail

Een monteur werkt aan de onderkant van de W15. Zonder het bodywork van de sidepod kunnen we meer zien van de koeling, de interne steunen die worden gebruikt om te voorkomen dat de vloer doorbuigt en de locatie van de onderste SIS.

Ferrari SF-24 detail

Een blik op de onderkant van het chassis van de SF-24 zonder bodywork legt een deel van de elektronica bloot, terwijl we ook worden getrakteerd op een blik op de bib-demper.

Aston Martin AMR24 detail

De leidingen van Aston Martins achterremconfiguratie zijn voorzien van een rij vinnen op het oppervlak om de luchtstroom tussen het koelkanaal en de remtrommel te geleiden. Dit is geen nieuw kenmerk, want het was al te zien op de machine van vorig jaar, maar niettemin opmerkelijk.

Williams FW46 rem en technische details Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

De donut-fairing van de achterrem van de Williams FW46 is hier niet volledig geïnstalleerd, maar we kunnen ook de interne kegel zien die de as omringt en de vin die op de zijkant van de remklauw zit.

Alpine A524 detail

Alpine heeft de verticale positionering van de remklauw op de A524 behouden, met druppelvormige openingen waardoor warmte tussen de velg en de remtrommel kan stromen.

Alpine A524 detail

Hier zie je de A524 met de koolstofvezel behuizing die helpt bij het koelen van de remklauw.

VCARB RB01 detail

Een goed beeld van de voorste vloerranden van de RB01, die laten zien hoe elk van de elementen een zeer verschillende geometrie, hoogte en tussenruimte heeft.

VCARB RB01 detail Photo by: Uncredited

De RB01 heeft ook een V-vorm in de onderste sectie van het chassis, maar niet zo agressief als de RB20 van het zusterteam.

Williams FW46 technisch detail Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Williams heeft dit seizoen met het ontwerp van de achtervleugel ook gekozen voor een versie met een semi-vrijstaande 'tip'. De ontwerpers zijn ook agressief te werk gegaan met de endplate en de overvloeiing op de horizontale flap.

Ferrari SF-24 detail

Ferrari's achtervleugel met de half vrijstaande tipsectie. Zie ook op hoe groot de ruimte is tussen de fence en de remtrommel, met horizontale liggers om te voorkomen dat brokstukken het koelkanaal binnenkomen.

McLaren MCL38 detail

McLaren heeft in Bahrein ook een achtervleugel met de semi-losstaande tipsectie, terwijl er is gekozen voor de dubbele beam wing opstelling. Let ook op het ontwerp van de metalen steun die de uitlaat omvat.

McLaren MCL38 detail Foto door: Giorgio Piola

Een overzicht van de MCL38 zonder bodywork. We krijgen zo een mooi beeld van de radiator en de inlaat.

Alpine A524 detail Foto door: Giorgio Piola

De Alpine A524 met de maximale koelconfiguratie in de motorkap, met twintig openingen in het paneel met lamellen.

Alpine A524 detail Foto door: Giorgio Piola

Een blik op de voorwielophanging van de Alpine A524, die niet de agressievere hoeken heeft die we bij hun rivalen zien.

Alpine A524 detail Foto door: Giorgio Piola

Aan de achterkant van de auto gebruikt het team opnieuw een motorkap zonder vin, met verhoogde uitlaten langs de ruggengraat. Let ook op de semi-vrijstaande tipsectie van de achtervleugel. Dit concept is bedacht door Alpine en sindsdien gekopieerd door veel van hun rivalen.

Mercedes F1 W15 detail Foto door: Giorgio Piola

Veel te zien op deze foto, van de lay-out van de inlaat en radiateur tot de interne stangen die worden gebruikt om de stijfheid van de vloer te vergroten, en de ophanging met pull-rod.

McLaren MCL38 detail Foto door: Giorgio Piola

De remklauw van de voorrem van de MCL38 is voorzien van de kleine uitstulpingen die we vorig seizoen ook al zagen. Deze zijn waarschijnlijk geoptimaliseerd om gewicht te besparen en de koeling te verbeteren.

Ferrari SF-24 detail

Een close-up van de punt van de neus van de Ferrari SF-24 met de kleine koelopening. Let ook op de bovenste flappen van de voorvleugel die nog moeten worden geïnstalleerd.

Ferrari SF-24 detail

Een monteur werkt aan de linker voorkant van de SF-24. Zonder de remtrommel op zijn plaats kunnen we een deel van het interne leidingwerk zien dat wordt gebruikt om de luchtstroom naar de remklauw te leiden.

McLaren MCL38 detail

Een close-up van de voorremconfiguratie van de MCL38 terwijl de auto wordt klaargemaakt voor actie. Merk op dat de remschijf en remklauw nog niet op hun plaats zitten.