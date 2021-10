Excuses Mazepin aan Hamilton: “Ik zag niets door spray”

Lewis Hamilton wilde Nikita Mazepin in de 28ste ronde van de race op Istanbul Park op een ronde achterstand zetten, maar in de snelle bocht 11 moest hij plotseling uitwijken voor de Rus. Mazepin ging namelijk niet aan de kant voor de Mercedes-coureur, maar hij benadrukt dat er geen sprake was van opzet.

“Allereerst spijt het me enorm voor Lewis”, aldus Mazepin, die als twintigste en laatste finishte in de Turkse metropool. “Ik was al aan het klagen tegen het team dat ik niets kon zien in de spiegels en dat ze me dus goed op de hoogte moesten houden waar de andere wagens zich bevonden. Door de spray was het alsof ik blind was. Ik werd door zoveel auto’s op een ronde achterstand gezet. Niet één keer, maar zelfs twee keer. Het was gewoon een ramp. Ik ben blij dat het goed is afgelopen, maar ik zal Lewis opzoeken en hem mijn excuses aanbieden.” FIA-wedstrijdleider Michael Masi bekeek de beelden van Mazepin en Hamilton, maar besloot het voorval niet door te sturen naar de stewards.

Tsunoda spinde door slecht zicht

Ondanks de moeilijke omstandigheden haalden alle coureurs de finish in Istanbul, hoewel er af en toe wel uitstapjes te zien waren. Onder meer van Yuki Tsunoda. De Japanner spinde van de baan, omdat ook hij niets kon zien in zijn spiegels. “Ik probeerde te pushen, want ik dacht dat er een auto vlak achter me reed. Door alle viezigheid en stof kon ik niets zien in mijn spiegels”, vertelde Tsunoda, die door zijn spin terugviel en uiteindelijk veertiende werd. De AlphaTauri-coureur was als negende gestart en verdedigde zich in de openingsronden nog goed in een duel met Hamilton. “Maar die spin heeft mijn hele race verpest. We hadden punten kunnen pakken, dus dit is zonde.”

