Het is een intense periode voor Toto Wolff. Vorig jaar speelde hij nadrukkelijk met het idee om een stapje terug te doen bij het Mercedes Formule 1-team, maar in plaats daarvan werd afgelopen december bekend dat hij nog zeker drie jaar door zal gaan als teambaas en CEO van de renstal uit Brackley. Van een rustiger leven zal hierdoor voorlopig geen sprake zijn. Zeker niet nu Red Bull de regerend kampioenen het vuur aan de schenen legt. Hoog tijd voor een interview met de Oostenrijker. Roberto Chinchero van Motorsport.com Italië sprak tijdens het weekend van de Grand Prix van Spanje met hem via Zoom.

Laten we beginnen met een vrij algemene vraag over de Formule 1. In de afgelopen periode zijn er beslissingen genomen die ervoor moeten zorgen dat de kijkers gegarandeerd een goede show te zien krijgen. Vind je dat het businessmodel van de Formule 1 vooral gericht moet zijn op de show? Omdat die show voor een groot deel van de inkomsten zorgt?

“Mensen houden van sport omdat het echt is. De combinatie van de beste mens en de beste machine hoort te winnen, net zoals in andere sporten de beste speler of de beste atleet dient te winnen. En als er meer dan één in staat is om mee te doen voor de overwinning, wordt het spannend om naar te kijken. Dan heb je iets wat entertainend is. Maar de echtheid en de DNA van de sport mogen nooit uit het oog worden verloren. Je kan wel dingen toevoegen.“

“Formule 1 is altijd voor een deel business geweest. Big business. Zowel op als naast het circuit wordt er politiek bedreven. Dat zit allemaal in de DNA van de autosport verweven. Alle stappen die zijn genomen, of veel van de stappen die zijn genomen, zullen de show verbeteren. Als je kijkt naar het gevecht dat dit jaar vooraan wordt gevoerd, de teams die dichterbij de voorkant van de grid zijn gekomen en de jonge garde die zichzelf heeft opgeworpen als de volgende generatie, terwijl de beste nog steeds laat zien hoe het moet, dan is dat gewoon fantastisch. Het is geweldige content. Niemand wil naar een soort geënsceneerd worstelen kijken.”

Over Lewis Hamilton. Hoe belangrijk is hij voor het Mercedes Formule 1-programma en hoe moeilijk wordt het om hem te vervangen als hij op een dag besluit te stoppen?

“Lewis zit al een eeuwigheid bij Mercedes. Hij vormt een integraal onderdeel van het team. Hij draagt bij aan de prestaties van het team, is de degene die het meest zichtbaar is van alle mensen die voor het team werken en heeft een fundamenteel aandeel in ons succes. Hij is degene die met de auto racet, hij vormt onze laatste aanvalslinie. Samen met Valtteri [Bottas]. Daarom is hij momenteel essentieel voor ons.”

Heeft Mercedes ooit Max Verstappen overwogen als opvolger van Lewis Hamilton of is George Russell de toekomst?

“Nou, je kijkt altijd naar de groep coureurs die in de toekomst in een Mercedes zou kunnen zitten. Maar we zijn niet… Max is absoluut een fantastische ster voor de toekomst, maar hij is niet de enige. Ik zie dat er een groep zeer goede en jonge coureurs aankomt die nu nog niet in een machine zit waarmee gewonnen kan worden. Het zal goed zijn om te volgen hoe dat zich verder ontvouwt.”

De laatste weken wordt er veel kritiek geleverd op Valtteri, al is hij volgens mij de perfecte teamgenoot voor Lewis. Als Lewis besluit te blijven, is Valtteri dan de eerste keus voor het andere zitje? Het lijkt me geen makkelijke kwestie, want je hebt ook nog een talentenprogramma.

“Valtteri is momenteel onze rijder, en ik zal altijd loyaal zijn naar onze beide coureurs en nooit te lang over de toekomst filosoferen. Maar we kunnen er niet onder uit dat er plannen moeten worden gemaakt voor de toekomst. En we moeten daarbij alle opties overwegen voor onze beide auto’s. En we hebben met Esteban [Ocon] en George [Russell] twee Mercedes-junioren die ook een bepaalde rol spelen in het verhaal, terwijl we ook andere jonge rijders in de gaten moeten houden die sterk aan het opkomen zijn. Dat gezegd hebbende, zijn er op dit moment maar twee coureurs waar ik me om bekommer en dat zijn Valtteri en Lewis.”

Geloof je echt dat Mercedes meer benadeeld wordt door de nieuwe regels dan Red Bull? Mercedes heeft vorig jaar toch zelf ingestemd met deze nieuwe regels.

”Nee, over deze regels is niet gestemd. Deze regels zijn om veiligheidsredenen ingevoerd. En het was duidelijk, of het was zeer waarschijnlijk, dat de auto’s met een lage rake daardoor benadeeld zouden worden. Maar het effect blijkt enorm. Als je Bahrein vorig jaar vergelijkt met Bahrein dit jaar, dan zie je dat er grote verschillen zijn. Maar het is wat het is. Deze beslissingen zijn nou eenmaal genomen. Je moet naar voren kijken en er tegelijkertijd voor zorgen dat het systeem en de procedure voor de toekomst robuuster worden gemaakt.”

Red Bull heeft aangekondigd zes engineers van Mercedes HPP bij hen aan de slag gaan. Wat is er aan de hand in Brixworth? Gaat deze ontwikkeling gevolgen hebben voor de toekomstplannen van Mercedes?

“Er werken negenhonderd mensen in Brixworth. Ze hebben er honderd benaderd en ze hebben er tien tot vijftien weten te krijgen. Het gaat dan hoofdzakelijk om mensen die zich met de productie bezighouden, niet met de performance. Maar als ik een nieuwe fabriek zou bouwen, zou ik ook zo beginnen. Er is echter nog een behoorlijk lange weg te gaan van het aannemen van een paar handen vol mensen tot het volledig operationeel hebben van een fabriek waarin competitieve motoren van de band rollen.“

“Ik denk dat Red Bull het wel voor elkaar krijgt, gezien de middelen die ze erin steken. Maar Mercedes en anderen zijn al vele decennia in de sport bezig met het bouwen van hun organisaties. Vijftien mensen en een leeg gebouw zullen niet genoeg zijn om over drie jaar competitief te kunnen zijn met een nieuwe power unit. Dat gezegd hebbende, we nemen ze wel erg serieus, want ze zijn een geweldig team en ze beschikken over de financiële middelen die nodig zijn om de klus te klaren. Maar als we één ding weten in de Formule 1 dan is het dat dingen tijd kosten. Hoeveel geld je er ook tegenaan gooit, het leerproces zal er niet sneller door gaan.”

De bekendmakingen van Red Bull komen een paar weken nadat duidelijk is geworden dat James Allison een andere rol krijgt op de fabriek. Is de Formule 1 te stressvol geworden voor mensen die een hoge functie bekleden in de teams?

“De Formule 1 is een omgeving waarin je met veel druk te maken hebt. Daarom werken we in het team ook altijd met een natuurlijke cyclus, om ervaren teamleden, die erg waardevol zijn, niet te verliezen. We houden ze aan boord als mentor of in een andere strategische rol. Zo vermijd je ook dat jongere teamleden niet verder kunnen groeien in je organisatie. James blijft dus bij ons in een strategische rol, als Chief Technology Officer. En daarmee maakt hij ruimte voor Mike Elliot, die overloopt van ambitie, energie en motivatie en erop gebrand is om iedereen omver te blazen. En dat is precies zoals het moet gaan. Als er zich een jonger capabel persoon aandient die over alle kwaliteiten beschikt, dan moet je plaatsmaken en het verder aan diegene overlaten.”

Wat is er veranderd in het team sinds Niki Lauda is overleden en Ola Källenius bestuursvoorzitter is geworden bij Daimler? Is er veel veranderd binnen het management van het team?

“Ik had een zeer goede relatie met Dieter Zetsche [de vorige bestuursvoorzitter van Daimler] en ik heb een zeer goede band met Ola Källenius. Professioneel gezien kan de band niet sterker zijn dan die nu is. En ik kan me niet meer support wensen dan ik nu al krijg. Ik heb een geweldige professionele en vertrouwensvolle relatie met het gehele bestuur van Daimler. En dat is iets wat ook van belang is geweest bij ons succes. Dat Niki er niet meer bij is, stemt mij persoonlijk erg droevig. Hij was mijn beste vriend. En hij wordt gemist door het hele team, want hij was onze voorzitter en droeg bij aan het succes van het team.”

Hoe belangrijk is de visie van Jim Ratcliffe [oprichter van chemieconcern INEOS, het bedrijf dat sinds december vorig jaar voor een derde eigenaar is van het Mercedes Formule 1-team] als er beslissingen moeten worden genomen?

”Jim Ratcliffe heeft zo'n beetje van de grond af een enorme organisatie opgebouwd die wereldwijd opereert. Zijn feedback is waardevol, en ik zal hem daar zeker om vragen, wanneer nodig.”

Wat vind je van het verhaal dat de FIA alle motoren volgend jaar op hetzelfde niveau wil hebben? Is dat iets wat de FIA realistisch gezien voor elkaar kan krijgen?

“Nou, volgens mij is in de regels opgenomen dat de ontwikkeling van de motoren wordt bevroren.”

Maar wat als een fabrikant 20 pk meer heeft gedurende een periode van drie jaar?

“Nou, de huidige motorreglementen zijn behoorlijk volwassen. Ik geloof niet dat er op dit moment 20 pk verschil zit tussen een van ons. Mogelijk hebben we een voordeel van een tiende, of misschien twee tienden, dat anderen met het chassis moeten compenseren. Maar er zullen geen grote verschillen in performance zijn zoals we in het verleden hebben gezien.”

Hoe staat het met de Formule 1-plannen van Mercedes voor de lange termijn? Om een of andere reden zijn er elk jaar geruchten dat Mercedes wil stoppen. Mercedes gaat door, maar is daar ooit twijfel over geweest?

“Elk jaar zijn er ook geruchten dat er buitenaardse wezens op planeet aarde zijn geland.”

Maar we hoorden steeds 'Mercedes gaat stoppen, Mercedes gaat stoppen'.

“Maar er zijn even buiten de baan in Granollers ook een paar buitenaardse wezens van de planeet Mars geland. Dat verhaal is ongeveer even betrouwbaar als het verhaal dat Mercedes de Formule 1 verlaat.”

Heb je nog steeds de wens om een stapje terug te doen?

“Ik zou dat heel graag willen. Ik zou heel graag ergens op een strand gaan zitten en toekijken hoe de resultaten van het team alsmaar beter en beter en beter worden. Maar aan de andere kant heb ik er nog zo veel plezier in. Ik houd van wat ik doe. Maar ik hoop dat ik iemand uit de jongere groep kan identificeren die het van me over kan nemen en het team nog beter kan maken. Zodat ik vanaf de zijlijn kan genieten, of als mentor kan fungeren of me in een strategische rol meer met de grote lijnen kan bezighouden. Maar dat moment is nog niet gearriveerd.“

Waar droomt Toto Wolff van? Als er straks een einde komt aan het avontuur bij Mercedes?

“Nou, er komt geen einde aan dat avontuur, want het bedrijf is voor een derde van Mercedes, een derde van Jim Ratcliffe en een derde van mij. Dus als aandeelhouder zal ik altijd een rol blijven spelen. Maar als CEO en teambaas komt er wel een keer een dag dat ik wat anders ga doen. Ik zal trots zijn op het team en op de mensen die een fantastische job zullen doen, beter dan ik zou hebben gedaan. Als het niet goed gaat, zal ik advies geven waar niemand wat aan heeft. En als het goed gaat, zal ik met de eer gaan strijken. Maar aan mijn avontuur bij Mercedes komt geen einde, aangezien ik mede-aandeelhouder ben van het team.”

Toto Wolff, teambaas en CEO van het Mercedes Formule 1-team. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images