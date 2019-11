Exclusief interview met Max Verstappen: “Leef mijn leven zoals ik het wil”

Het is ongeveer een half uur na de persconferentie op donderdag wanneer Verstappen in de hospitality-unit van Red Bull aanschuift bij Motorsport.com. Het tijdelijke onderkomen is geen schim van het imposante Holzhaus, waar het team tijdens de Europese races in resideert, maar voorziet in alle basisbehoeften: er is een koffiemachine, een koelkast die grotendeels gevuld is met het welbekende energiedrank, een bank om informele gesprekken op te voeren en een aantal tafels om aan te eten en te vergaderen. En om interviews aan te kunnen afnemen. Verstappen gaat zitten en doet de armen over elkaar, waarna de persdame van het team nog even snel informeert of het gesprek wel over het afgesproken onderwerp gaat. “Ik versta namelijk geen Nederlands”, voegt ze daar lachend aan toe. Geen zorgen: er komen geen vragen over wat er aan het einde van de kwalificatie in Mexico is gebeurd, wat er vervolgens in de persconferentie is gezegd en wat er een dag later door een paar wereldkampioenen is geroepen. Nee, we gaan het hebben over hoe Verstappen zijn tijd in de Formule 1 tot dusver heeft beleefd.

“Ik mag zeker niet klagen”, zegt Verstappen over het feit dat hij in Amerika voor de honderdste keer aan de start van een Grand Prix komt. “Om honderd races te hebben gereden op 22-jarige leeftijd, dat is beter dan verwacht”, refereert hij naar zijn vroege debuut in de koningsklasse van de autosport. Verstappen werd in 2015 met 17 jaar en 166 dagen de jongste Formule 1-coureur aller tijden, een record dat niet meer verbeterd zal worden doordat er daarna een regel is ingevoerd dat een rijder minimaal 18 jaar oud moet zijn om aan een Grand Prix deel te mogen nemen. Het bleef echter niet bij dat ene record. Verstappen is ook de jongste rijder die in de punten is gefinisht, op het podium is geëindigd, aan de leiding van een race heeft gelegen, een overwinning heeft behaald en een snelste raceronde heeft gereden. Na 99 wedstrijden staat de teller op zeven overwinningen, 28 podiumplaatsen, één pole-position, zeven snelste raceronden en 890 WK-punten. “Ik denk dat ik daar ook niet over mag klagen”, grijnst Verstappen. De Limburger zegt niet één hoogtepunt aan te kunnen wijzen. “Ik heb niet één wedstrijd die er tussenuit springt. Ik heb meerdere mooie resultaten behaald. Er is dus niet één race die er bovenuit steekt. En gelukkig ook maar!”

Die eerste zege in Spanje, die fantastische regenrace in Brazilië, die spectaculaire inhaalrace in Austin. Al die momenten staan de meesten nog wel helder voor de geest en zijn allemaal al meerdere keren uitvoerig besproken. Dit keer zijn we meer benieuwd naar hoe hij zijn leven als Formule 1-coureur buiten de auto heeft ervaren. Zo komt een rijder geregeld in aanraking met bekende namen uit de sport en entertainmentindustrie. Is er misschien een ontmoeting geweest die hem altijd bij is gebleven? “Nee”, klinkt het meteen. Om daarna toe te geven dat het wel heel bijzonder was om kennis te hebben gemaakt met voetballegende Johan Cruijff. “Maar dat is gewoon iets persoonlijks. Ik vind dat niet iets om als hoogtepunt te noemen. Maar natuurlijk was dat heel mooi en zijn dit dingen waar ik zelf veel waarde aan hecht.”

Motorsport.com Nederland in gesprek met Max Verstappen. Foto: Joe Portlock / Motorsport Images

Verstappen bewaart ook mooie herinneringen aan de Red Bull-events waaraan hij heeft deelgenomen. De vraag wat hij het leukst vond om aan mee te doen, vindt hij lastig te beantwoorden. “Maar om met een Formule 1-auto door de sneeuw te rijden, was denk ik wel heel bijzonder. Het gebeurt natuurlijk niet vaak dat je op een berg rondjes rijdt”, aldus Verstappen over de F1-demonstratie die hij in 2016 gaf in het Oostenrijkse Kitzbühel. De grappige video’s die Red Bull maakt met de coureurs, kunnen eveneens de goedkeuring van de Limburger dragen. “Ik heb veel leuke momenten gehad met Daniel Ricciardo bij het maken van die video’s. Daar heb ik altijd veel plezier mee gehad”, herinnert Verstappen zich. Bij veel fans zal de Durian Fruit Challenge in Singapore wel zijn blijven hangen, waar Verstappen en Ricciardo dubbel lagen van het lachen terwijl zij probeerden om de niet al te florissant geurende vrucht te openen. “Die was voor mij wat minder natuurlijk, omdat ik het helemaal niet lekker vond ruiken”, lacht de zevenvoudig Grand Prix-winnaar. Als Verstappen iets echt niet zitten zitten, dan kan hij dat gewoon aangeven bij het team en dan wordt er naar hem geluisterd. “Als ik het niet wil doen, dan doe ik het natuurlijk ook niet.”

Gewoon jezelf zijn

Sinds zijn Formule 1-debuut, en helemaal sinds zijn eerste overwinning in Spanje, weet iedereen in Nederland wie Max Verstappen is. “Maar ik heb daar nooit aan hoeven wennen”, zegt hij over alle aandacht voor zijn persoon. “Het is zo en je moet er gewoon mee omgaan. Ik leef mijn leven sowieso zoals ik het wil. Het klopt dat ik met de jaren bekender ben geworden, maar dat is niet waar het mij om draait. Ik wil hier op het circuit gewoon mijn ding kunnen doen en in mijn privéleven wil ik plezier kunnen hebben met mijn familie en vrienden. Dat heb ik altijd hetzelfde gehouden.” Ook bij drukke evenementen waarbij hij van hot naar her wordt gedirigeerd, oogt Verstappen altijd kalm en ontspannen. “Je moet gewoon lekker jezelf zijn”, stelt hij vast. “Dat werkt uiteindelijk het allerbeste. Maar het hoort er gewoon bij. Van jongs af aan ben je als coureur al met sponsoren bezig en moet je dit soort dingen doen. Het is een onderdeel van de Formule 1 waar je niet onderuit kan.”

Verstappen heeft met zijn indrukwekkende prestaties nogal wat teweeg gebracht in Nederland. Zijn races trekken dikwijls meer dan een miljoen kijkers, duizenden fans reizen de hele wereld over om hem op het circuit aan het werk te zien en als klap op de vuurpijl komt er dankzij de populariteit van Verstappen weer een Formule 1-race in Nederland. Staat hij nog wel eens ergens versteld van? “Om eerlijk te zijn ben ik daar niet zo heel veel mee bezig. Ik ben heel druk met wat ik hier op de baan moet doen, en alles wat daaruit voort komt, is natuurlijk heel mooi meegenomen, maar die dingen gebeuren uiteindelijk alleen als ik mij concentreer op wat er hier gebeurt. Ik moet het beste eruit halen. Daar moet ik mee bezig zijn.” Al kan Verstappen wel erg genieten van al het oranje langs de baan. “Gedurende zo’n weekend is het natuurlijk altijd heel bijzonder om te zien wat er allemaal gaande is”, aldus de huidige nummer vijf in het rijderskampioenschap.

Verstappen is blij met de mensen die hij om zich heen heeft. “Ik denk we heel goed met elkaar kunnen opschieten en rechtdoorzee kunnen zijn. We kunnen het tegen elkaar zeggen als we het ergens niet mee eens zijn of dingen anders zien. Uiteindelijk werkt dat het beste en zo houd je elkaar natuurlijk ook scherp”, aldus Verstappen, die ondersteund wordt door vader Jos en manager Raymond Vermeulen. Verstappen denkt niet dat de dynamiek binnen deze driehoek erg veranderd is, nu hij ouder en meer ervaren is. “Iedereen wordt ouder, je groeit ook als persoon. Maar voor de rest verandert er niet heel veel. We hebben natuurlijk ook al heel veel tijd met elkaar doorgebracht. Dus je kent elkaar wel goed.”

Hallo?

Humor kan op stressvolle momenten helpen om wat druk van de ketel te halen. Ook tijdens de debriefs met de engineers wordt er wel eens gelachen. “Absoluut. Natuurlijk moet je het altijd professioneel benaderen, maar er zijn natuurlijk ook momenten waarop je een grap kunt maken. Dat hoort er gewoon bij”, meent de Red Bull-rijder. Verstappen senior mocht in zijn tijd graag een geintje uithalen. Zo zette hij eens aan het einde van een testdag de auto achterop het circuit stil, om zo het team de stuipen op het lijf te jagen. Bij Max gaat het nog niet zover. “Maar ik heb wel een keer gedaan alsof de radio het niet deed. Dat je steeds zegt: ‘Hallo?’ Dat soort dingen, als je aan een lange dag bezig bent. Maar ik heb de auto nog niet stilgezet. Dat gaat mij net wat te ver. Maar over de radio maken we wel regelmatig grappen. Als ze bijvoorbeeld per ongeluk een verkeerde knop indrukken en iets zeggen wat niet voor jou bedoeld is, dan maak je daar wel een grap over. Vooral tijdens een lange dag. Maar ook als je in de winter aan een lange run bezig bent tijdens de voorbereidingen, kom je soms op de radio om gewoon maar te vragen hoe het met iemand is.”

Over het doel voor de komende honderd races is Verstappen tot slot glashelder: “Wereldkampioen worden. Dat is waarvoor je het doet in deze sport.”

