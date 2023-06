De televisiepresentator deed deze toezegging op sociale media, nadat Esteban Ocon zich als vierde had gekwalificeerd voor de Grand Prix van Monaco. Door het wegvallen van Charles Leclerc schoof de Fransman nog een plekje op en ving de race als derde aan. Clarkson zei: "Kom op Alpine. Ik geef jullie allemaal een biertje als het podium gehaald wordt." De Alpine-coureur eindigde als derde en afgelopen maandag kwam Clarkson bij de fabriek in Enstone met een trekker en een voorraad Hawkstone-bier. Het was voor Ocon een tijd van ontmoetingen met grote namen. Ocon ontmoette Clarkson bij het nakomen van die belofte in Enstone en ontmoette eerder ook nog tennislegende Novak Djokovic, die Roland Garros won.

"Ik heb Clarkson én Novak Djokovic ontmoet", antwoordt Ocon op de vraag van Motorsport.com over de gebeurtenissen in Enstone. "Het was een gekke week voor me, maar ik voel me vooral gezegend dat ik zoveel speciale mensen mag ontmoeten en de kans krijg om met ze te praten. Ik heb gelachen met Jeremy. Hij kwam zijn belofte na, dat heb ik hem gezegd, want niet iedereen doet dat. Hij bracht iedereen een biertje. Het was een geweldig en speciaal moment." Ocon gaat zijn eigen biertje niet drinken: "Ik heb hem wel, ja! Ik drink niet, dus ik bewaar hem als souvenir."

Voorlopig is Ocon tevreden over het verloop van het huidige Formule 1-seizoen. Volgens de Fransman zit Alpine in een sterke positie, nadat het in de laatste drie races met beide auto's punten pakte. "Op dit moment hebben we het naar ons zin", gaat hij verder. "We zijn heel blij dat we er tot nu toe zo goed voor staan. We hadden niet verwacht dat de upgrades voor zoveel meer performance zouden zorgen. Met name op zaterdag. Het is goed nieuws dat we er nog bij zitten voor waar we voor vechten. Er ligt nog een hoop werk, maar we gaan niet achteruit en blijven ook niet stilstaan. We gaan vooruit. Dat is heel belangrijk. We zijn allemaal blij."